Lunter: Strategické podniky krvácajú, treba im pomôcť

Pomôcť strategickým podnikom chcú v Banskobystrickom kraji výzvou vláde, aby prehodnotila prerozdeľovanie peňazí z envirofondu. „Ich prevádzka je energeticky náročná, teda významne ju ovplyvňujú ceny komodít, a najmä elektriny. Vyspelé krajiny, ktoré chcú na svojom území takéto podniky udržať, im ponúkajú kompenzáciu z výnosu získaného z dražieb emisných kvót cez environmentálny fond,“ hovorí predseda kraja Ján Lunter.

VIDEO: Ondrej Lunter hovorí o potrebe prehodnotiť prerozdeľovanie peňazí z envirofondu.

Pokračoval, že priemerne takto vracajú naspäť do strategických podnikov až 18 percent výnosu. Na Slovensku to stanovuje zákon na 7,5 percenta. „Zároveň ministerstvo životného prostredia povoľuje, v odôvodnených prípadoch, túto sumu znížiť. To sa deje až tak, že v ostatnom období to boli len dve percentá z výnosu,“ uviedol. Pripomenul, že ceny energií raketovo stúpajú. Preto vládu vyzýva, aby zamedzila značným hospodárskym škodám a urýchlene novelizovala zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a tiež stanovila výšku kompenzácie na 18 percent.

Tri strategické podniky

Vicežupan Ondrej Lunter vysvetlil, že na území kraja sa nachádzajú tri strategické podniky, ktorých sa to bytostne dotýka. „Pri súčasnej energetickej kríze krvácajú,“ podotkol.

Ako príklad uviedol spoločnosť Slovalco v Žiari nad Hronom. „Tvorí až štyri percentá celkovej zamestnanosti v okrese. Priamo zamestnáva päťsto ľudí a viac než dvetisíc nepriamo. Ďalšie podniky sú SHP Harmanec a Železiarne Podbrezová,“ ozrejmil.

Podčiarkol, že Slovalco je čistou prevádzkou, čo znamená, že tamojšia výroba hliníka je jednou z najekologic­kejších v rámci Európy. „Cenovo na to doplácajú. Náklady na energie tam predstavujú až 40 percent a keďže veľkú časť z nich odvádzajú do envirofondu, tie ceny sú vysoké. V porovnaní s čínskymi výrobcami, ktorí nič také odvádzať nemusia, je pre nich veľmi ťažké konkurovať,“ tvrdí vicežupan. „Ak prídeme o Slovalco, nezaniknú len pracovné miesta, ale aj čistá výroba, pričom v boji s globálnym otepľovaním budeme ťahať za kratší koniec,“ poznamenal s tým, že hliník je strategickou komoditou a je dôležité, aby sme si jeho výrobu udržali.

Na problémy Slovalca už dlhodobo upozorňuje aj krajský poslanec Ladislav Kukolík. Objasnil, že v Žiari nad Hronom spustili 14. júna iniciatívu na pomoc tejto fabrike. „Obyvatelia stredného Pohronia sledujú situáciu s obavami a so strachom, aby výroba hliníka v ich meste po 70 rokoch neskončila,“ hovorí Kukolík. „Na podporu tejto spoločnosti sme prišli aj s petíciou. Zatiaľ máme 5-tisíc podpisov, no predpokladáme, že do dvoch mesiacov ich vyzbierame vyše 10-tisíc. Uvidíme, aká bude reakcia vlády a Národnej rady SR a kedy sa táto legislatíva dostane na rad,“ vraví. Doplnil, že vláda sľubuje vyriešenie miery kompenzácie tak, aby sa to dostalo na úroveň Európskej únie, už dva roky.

Podpora pre Fiľakovo

Vedenie župy spomenulo aj výstavbu priemyselného parku vo Fiľakove, ktorý župa podporí 400-tisíc eurami. Krajskí poslanci to už schválili, no pripomínajú, že projekt potrebuje aj ďalšie zdroje. Apelujú na ministerstvá, aby ich tiež hľadali na podporu tejto investície. Pre rapídne zdražovanie je totiž celý zámer ohrozený.

Cieľom projektu je ekonomický rozvoj prihraničného územia Novohradu. Fiľakovo sa s pomocou kraja pokúsi oživiť priemyselnú zónu a zlepšiť podmienky pre fungovanie malých či stredných podnikov. Pribudnúť by mala veľká skladová a výrobná hala, administratívne priestory, parkovisko a kompletná infraštruktúra pre priemyselný park. Môže tam vzniknúť do 60 pracovných miest. Mestu sa na tento projekt podarilo získať viac ako štyri milióny eur v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg. Zároveň si zobralo dlhodobý investičný a preklenovací úver. Fiľakovský primátor Attila Agócs však pripomína, že od konca minulého roka sa ceny prác aj materiálov zvýšili, takže tieto prostriedky na výstavbu nebudú stačiť.

„Pracujeme na tom už päť rokov, no koronakríza aj vojna na Ukrajine prispeli k obrovskému zdražovaniu. Najnižšie cenové ponuky dnes prichádzajú vo výške viac ako 5,4 milióna eur. Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, a čakáme tiež na vládnu pomoc,“ povedal Agócs. „Ak sa nenájdu zdroje, tento projekt padne, čo by bola obrovská škoda,“ dodal.

<Pe>

FOTO (Eva Štenclová)

Ladislav Kukolík aj s ďalšími zástupcami Banskobystrickej župy apeluje na záchranu veľkých fabrík.

FOTO (archív Slovalco)

Žiarska hlinikáreň bojuje s energetickou krízou.