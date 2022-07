Valaliky zbohatnú. S Volvom prídu aj nové byty a cesty

Treťou najväčšou obcou v okrese Košice-okolie sú Valaliky, kde žije takmer 4 500 obyvateľov. Onedlho to bude oveľa viac a obec by mohla byť jednou z najbohatších na Slovensku.

Pribudnú nove byty i domy, postaví sa obchvat obce, škola a mesto Košice tam zavedie dokonca aj nové linky mestskej hromadnej dopravy či postaví cyklochodník. Do priemyselného parku v blízkosti obce mieri automobilka Volvo.

Na tamojšom obecnom úrade boli v stredu oficiálne odovzdané zmluvy o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom, obcou Valaliky a štátnymi orgánmi týkajúce sa strategickej investície automobilky Volvo. Tá uplynulý týždeň oficiálne oznámila, že v priemyselnom parku blízko Košíc plánuje postaviť za zhruba 1,2 miliardy eur svoj nový závod na výrobu elektrických automobilov. Volvo priamo zamestná 3 300 ľudí a ďalšie tisíce nových pracovných miest môžu aj na východe Slovenska vzniknúť u jej subdodávateľov.

Štart výstavby košického závodu je plánovaný na rok 2023 s inštaláciami zariadení a výrobných liniek v priebehu roku 2024. Sériová výroba ďalšej generácie čisto elektrických automobilov Volvo Cars je plánovaná na rok 2026.

Pribudne obchvat i športoviská

Starosta Valalík Štefan Petrík hovorí, že obec čakajú nasledujúcich rokoch veľké výzvy. O lokalitu už raz prejavila záujem automobilka – PSA Peugeot Citroën, rozhodla sa napokon pre Trnavu.

Starosta obce Valaliky Štefan Petrík.

„Poslanci obecného zastupiteľstva zhruba pred 20 rokmi schválili územný plán pre predmetné územie na to, aby bol využívaný ako priemyselný park. A práve v týchto dňoch sa táto vízia napĺňa. Veríme, že je to impulz nielen pre obec Valaliky, ale pre celý región východného Slovenska," povedal Petrík.

Tvrdí, že jeho cieľom je, aby sa kvalita života a bývania v obci príchodom investora neznížila, ale práve naopak, zvýšila. „Toto územie má svoju hodnotu, čo sa týka napojenia na diaľničnú sieť, v blízkosti je železničná trať, letisko a regionálne sídlo – mesto Košice. Teším sa na spoluprácu a verím, že pre našich švédskych priateľov vytvoríme druhý domov,“ dodal.

Po príchode automobilky chcú v obci stavať športoviská, cyklotrasy, cestičky pre bežcov, ale aj rozšíriť kapacity zdravotného strediska. Obec od parku bude oddeľovať pás zelene aj zvukovoizolačná stena. Naplánovaný je aj obchvat obce.

Viac ako tisíc hektárov

Konateľ Industrial Parku Valaliky, so stopercentnou účasťou štátu, Miloslav Durec ocenil, že plány, ktoré tam mali 20 rokov, sa za štyri mesiace naplnili do takej miery, že tam môžu privítať prvého investora. Verí, že ďalší investori tam ešte budú pribúdať.

Industrial Park Valaliky bude stáť neďaleko obce.

„Celý park bude pripravený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré tento región budú rozvíjať v jeho prospech. Pripravujeme celú infraštruktúru a všetky investície tak, aby uľahčili život v tomto regióne, priniesli možnosti, ktoré tu doteraz neboli, a urobili región atraktívnym pre prácu aj bývanie," podotkol.

Momentálne prebieha prvá fáza prípravy strategického územia. Industrial Park na majetkovoprávne vysporiadanie územia vrátane podporných služieb a správnych poplatkov a tiež na projekčno-inžinierske činnosti dostal od vlády cez 85 miliónov eur. Pozemky pod strategickým parkom patrili 1 100 vlastníkom. Len deviati odmietli podpísať zmluvy. „Piati sú z jednej rodiny. Máme už vykúpených zhruba 80 percent pozemkov,“ konštatoval Durec.

Strategické územie tvoria pozemky s rozlohou viac ako tisíc hektárov v katastrálnom území obcí Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany a Trstené pri Hornáde v okrese Košice-okolie a v katastrálnom území Šebastoviec a Barce v okrese Košice IV. Scelený pozemok by mal dostať investor vo februári budúceho roku. Boli už urobené všetky prieskumy a z historických záznamov je zrejmé, že by na území nemali byť žiadne vzácnejšie archeologické nálezy. Našli sa však pyrotechnické pozostatky z 2. svetovej voj­ny.

Nové byty a možno aj električka

Zmluva je platná až do konca roka 2028. V nej sa mesto zaviazalo zaviesť nové linky MHD, podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zlepšiť biodiverzitu v okolí priemyselného parku a poskytnúť súčinnosť pri zlepšení kvality vzdelávania. Zároveň s podporou vlády podnikne všetky potrebné kroky na urýchlenú výstavbu nových nájomných bytov a rezidenčného bývania.

Podpísané zmluvy o spolupráci týkajúcej sa strategickej investície automobilky Volvo držia v rukách (zľava) za mesto Košice Jaroslav Polaček, za Košický samosprávny kraj Rastislav Trnka a za obec Valaliky Štefan Petrík.

Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka sa v rámci schváleného územného plánu nachádzajú v meste lokality, kde je možné postaviť až 25-tisíc bytov alebo domov. V tejto súvislosti sa už uskutočnili viaceré rokovania s developermi aj o výstavbe nájomných bytov. Mesto sa v spolupráci s krajom takisto zaviazalo zabezpečiť vybudovanie cyklotrasy do nového závodu.

Mesto do tohto procesu vstúpilo ešte v uplynulom roku, keď boli všetky rokovania viazané mlčanlivosťou. „Začali sme rokovať o možnostiach, čo všetko vieme ponúknuť Košičanom a samotnému Volvu. V súčasnosti sa robia viaceré štúdie uskutočniteľnosti. Jednou z nich je aj možnosť predĺženia električky z Barce až do Valalík. Či by táto investícia mohla byť reálnou, nám musí povedať Útvar hodnoty pre peniaze. Teší ma, že sme sa dohodli na podpore zavedenia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré chceme v spolupráci s našimi partnermi do nášho mesta priviesť z geotermálneho zdroja pri Ďurkove,“ uviedol primátor Polaček.

Námestník košického primátora Marcel Gibóda vidí v novej investícii možnosť prehĺbenia spolupráce s košickými univerzitami a inovačnými centrami. Verí, že príchod Volva pomôže zvýšiť aj šance Košíc na to, aby tu mohol byť umiestnený najvýkonnejší civilný superpočítač v Európe.

Rozvoj pre celý kraj

V rámci spolupráce sa Košický samosprávny kraj zaviazal voči investorovi, spoločnosti Valaliky Industrial Park aj voči štátu poskytnúť súčinnosť a v rámci svojich kompetencií byť nápomocný. Medzi vyvolané investície kraja patrí napríklad rozvoj dopravnej infraštruktúry tak, aby bola zabezpečená dobrá dopravná dostupnosť do strategického par­ku.

Zľava starosta Valalík Štefan Petrík, KSK Rastislav Trnka, primátor Košíc Jaroslav Polaček.

„Kraj je pripravený v zmysle územných plánov vybudovať nové cesty III. triedy v okolí strategického parku vrátane napojenia na železničný uzol Geča a Haniska. Rátame aj s rekonštrukciami existujúcich komunikácií. Okrem toho vďaka novým zmluvám s autobusovým dopravcami vieme pružne upravovať intenzitu spojov prímestskej autobusovej dopravy a tým vyhovieť budúcim požiadavkám investora na zabezpečenie liniek vedúcich až k bráne strategického parku. V rámci zlepšenia dopravnej dostupnosti tiež rátame s výstavbou cyklotrás, ktoré by spájali obce Valaliky a Kokšov-Bakšu, ako aj Valaliky a mesto Košice,“ uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

Kraj sa tiež zaviazal vytvoriť alebo prispôsobiť učebné odbory na svojich stredných školách. Odbory relevantné pre automobilový priemysel už dnes poskytuje Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, zvýšiť kapacity vie napríklad aj SOŠ priemyselných technológií v Šaci, SOŠ informačných technológií v Košiciach, SOŠ agrotechnická v Moldave nad Bodvou, SOŠ technická v Rožňave či SOŠ technická v Michalovciach.

Žiaci z rodín vyslaných zamestnancov zase budú môcť využiť štúdium na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, ktoré bude poskytovať medzinárodné vzdelávanie v anglickom jazyku IB Diploma Programme pre žiakov od 16 do 19 rokov, ktoré je ukončené medzinárodne platnou maturitnou skúškou.