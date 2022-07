Pri Vajnoroch videli medveďa, podľa samosprávy nie je dôvod na paniku

Pri bratislavských Vajnoroch videli v uplynulých dňoch medveďa. Potvrdila to aj mestská časť s odvolaním sa na informácie od poľovníkov. Samospráva však nevidí dôvod na paniku. O pohybe zvieraťa informovala Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Medveďa zaregistrovali začiatkom tohto týždňa na pomedzí katastrov bratislavskej mestskej časti Vajnory a mesta Svätý Jur. „Išlo o medveďa hnedého. V celom pohorí Malých Karpát sa podľa všetkého ojedinele vyskytne aj táto šelma, stretnutie s ňou je však vzhľadom na rozľahlosť územia veľmi vzácne a nie je dôvod na paniku,“ uviedla vajnorská samospráva.

Deklaruje taktiež, že je v kontakte so šéfom tunajšieho poľovníckeho združenia. „Informácie aktualizujeme a v prípade nových skutočností budeme informovať,“ uviedla mestská časť. Návštevníkom lesov odporúča dodržiavať štandardné pravidlá bezpečnosti a najmä pohybovať sa po vyznačených turistických chodníkoch a cyklotrasách.

Čítajte viac Medveď behá aj v okolí Vrábľov, od železnice k vinohradom

Aj minulý rok mesto Pezinok informovalo o výskyte medveďa v Malých Karpatoch. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, ako aj stráž prírody ho v tom čase pravidelne monitorovali.

Ochranári i mesto v tom čase verejnosť upokojovali, že pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. Počas prechádzok do lesov, kde je možný výskyt medveďa, radili správať sa primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či krovín.

Čítajte viac Zásahový tím usmrtil už desať medveďov

„Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,“ uviedla v tom čase Správa CHKO Malé Karpaty. Pripomína, že medveď hnedý je zákonom chránený. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody SR alebo Správu CHKO Malé Karpaty.