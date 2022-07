Drobovi sa v boji o bratislavského župana postaví Velič

V podstate koaličný súboj čaká v župných voľbách Bratislavský kraj. Známym kandidátom je Juraj Droba zo SaS, ktorý chce vo vedení samosprávneho kraja pokračovať v ďalšom volebnom období, jeho súperom bude Dušan Velič zo strany Za ľudí.

Šéfka strany Za ľudí, vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová oficiálne ohlásila kandidatúru Dušana Veliča na bratislavského župana. Podporuje ho aj KDH a Sme rodina.

Velič pracuje ako štátny tajomník Remišovej ministerstva, pričom sa orientuje na regionálny rozvoj. Jeho kandidatúru prišiel podporiť predseda KDH Milan Majerský, podľa ktorého by bratislavský kraj mal viesť „skúsený človek“. To si myslí aj poslanec Národnej rady Ľuboš Krajčír zo Sme rodina. „Potrebujeme skúsených a vzdelaných odborníkov, ktorí sú nielen schopní manažéri, ale dokážu kraj riadiť nielen cez marketingové videá,“ rypol Krajčír do Drobu.

Velič ide do volieb, ktoré budú na Dušičky, ide s kampaňou, ktorá bude založená na štyroch prioritách. „V bratislavskej župe sa nežije zle, ale má svoje problémy, ktoré treba riešiť,“ povedal s tým, že sa nevie „ubrániť dojmu, že terajšie vedenie kraja sa kĺže po povrchu, chýba vízia nielen na jedno volebné obdobie“. „Mám pocit, že je to taký údržbársky postoj,“ zhodnotil terajšie Drobove pôsobenie Velič.

Prvou témou vo Veličovej kampani bude doprava. Tvrdí, že oprava ciest sa má robiť systematicky, nielen na konci volebného obdobia. Riešením na zlé autobusové spojenia, čím naznačil problémy kraja s nedostatkom šoférov u zazmluvneného prepravcu, a zápchy má byť podľa neho koľajová doprava. „Potrebujeme doviesť vlaky do centra mesta na Trnavskom mýte,“ je presvedčený Velič s tým, že by už konečne mala fungovať stanica Filiálka. Trúfa si pod kraj „dostať kompetencie na riadenie regionálnych vlakov“. Preto ráta aj s budovaním odstavných parkovísk a novými železničnými zastávkami.

Druhou témou je školstvo. Učiteľov chce do Bratislavy prilákať novými benefitmi – napríklad električenkami zdarma. „Za zásadný benefit považujem služobné byty pre učiteľov,“ dodal. Okrem toho chce Velič vytvoriť znalostný klaster, ktorý by spájal stredné a vysoké školy s firmami. „Aby najlepšie mozgy zostávali doma, potrebujú dobré zamestnania,“ vysvetlil.

Už viackrát Velič kritizoval skládku v bratislavskej Vrakuni. Hovorí o nej ako o „vrede“, ktorý ničí zásoby vody na Žitnom ostrove. „Budúci župan je asi ten posledný, ktorý s tým niečo môže urobiť. Potom sa už nebude dať robiť nič,“ tvrdí Velič a budúci problém s pitnou vodou považuje za najakútnejší.

Štvrtou prioritou je vytvorenie digitálnej siete lekárov v rámci kraja, čím sa bude snažiť dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť do celého regiónu.

Nakoniec dal Velič verejný prísľub, že urobí z Bratislavského samosprávneho kraja jeden z najtransparen­tejších samosprávnych celkov. „Teraz je Bratislava tuším piata v rebríčku transparentnosti. To je nedôstojné. Sľubujem, že to určite zlepšíme, hoci by sme aj neboli hneď prvý,“ dodal s tým, že on a jeho tím „nemá záujem na nejakých kšeftoch a určite nebude kradnúť“.

Remišová kritizuje Drobu sa projekt električky do Petržalky. Tvrdí, že sa nestihne a Bratislava tak príde o eurodotácie.