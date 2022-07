Nosko chce byť primátorom Banskej Bystrice aj tretíkrát

Súčasný šéf banskobystrickej samosprávy Ján Nosko potvrdil svoju kandidatúru na primátora v októbrových komunálnych voľbách, do ktorých pôjde opäť ako nezávislý. Okrem neho záujem o tento post v meste pod Urpínom zatiaľ ohlásila len aktivistka Diana Javorčíková.

Krátko pred oznámením svojej kandidatúry Nosko rekapituloval svoje druhé volebné obdobie. Konštatoval, že bolo komplikované pandémiou a utečeneckou krízou. Spomenul povodne, prívalové dažde, aj veternú smršť, ktorá sa mestom prehnala. „Napriek tomu sme spolu s tímom dokázali zrealizovať množstvo projektov. Zrekonštruovali sme chodníky, cesty, mosty. Venovali sme sa verejným priestorom, školám a škôlkám. Vytvorili sme kapacity postačujúce pre všetky deti v meste a skvalitnili priestory pre našich seniorov,“ hovorí. Pripomenul, že vďaka blížiacemu sa Európskemu olympijskému festivalu mládeže, ktorý sa v meste začne už o pár dní, sa im podarilo zrevitalizovať športoviská a z vlastných zdrojov vybudovať aj nové – napríklad mestský mládežnícky štadión.

Nosko pokračoval, že Banská Bystrica sa ako jedna z 56 samospráv na svete prihlásila k otvorenému vládnutiu. „Minulý týždeň sme podpísali kontrakt na pilotný projekt s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Z tohto miesta chcem deklarovať, že s obyvateľmi chceme naďalej veľmi otvorene komunikovať o všetkých dôležitých zámeroch a plánoch v našom meste,“ tvrdí. Za zmienku podľa neho stojí aj kauza krajského súdu. „Urobili sme všetko preto, aby tu zostal. Venovali sme sa tiež Múzeu SNP a Rooseveltovej nemocnici. Verím, že ju tu udržíme a nepodľahneme plánom dislokovať ju mimo nášho územia,“ povedal.

Obdobie, ktoré je pred nami, podľa Noska nebude ľahké. Poznamenal, že už teraz pociťujeme zdražovanie a obrovský tlak na financie samosprávy. „To si bude vyžadovať, na úrade aj mestskom zastupiteľstve, skúsených a odhodlaných ľudí, ktorí majú chuť pracovať pre mesto. Preto som sa rozhodol opätovne uchádzať v októbrových komunálnych voľbách, ako nezávislý kandidát, o pozíciu primátora Banskej Bystrice,“ vyhlásil. Zdôraznil, že do toho nejde sám, ale s tímom ľudí, ktorí majú politické skúsenosti a vo svojich odboroch sú autoritami.

Nosko tvrdí, že na ďalšie obdobie majú poctivý plán. „Tým, že sme zabojovali za náš udržateľný mestský rozvoj, máme možnosť čerpať z mimorozpočtových zdrojov takmer 50 miliónov eur. Medzi hlavné priority nášho nasledujúceho programového obdobia bude patriť riešenie a regulácia parkovania či nadobudnutie Domu kultúry do vlastníctva mesta,“ vysvetlil. Zároveň chcú zrevitalizovať ďalších sedem sídlisk a Radvanský park, ktorý vyjmú z nájmu Akadémie umení. V pláne majú aj vybudovanie prístaviska pre vodákov pri malej železničnej stanici, tiež mestských fotovoltických elektrární na objektoch vo vlastníctve mesta či pokračovanie v rekonštrukcii verejného osvetlenia. V časoch zdražovania to má prispieť k úsporám energií. „Na zozname priorít je aj vybudovanie šestnástich kilometrov nových cyklotrás spájajúcich mestské časti s centrom. V súčasnosti sa na ne pripravujú projektové dokumentácie a v riešení je majetkovoprávne vysporiadanie,“ objasnil Nosko. Dodal, že ako nezávislý začína v deň ohlásenia kandidatúry so zbieraním podpisov.

Noska prišli podporiť viacerí mestskí poslanci. Medzi nimi napríklad Miriam Lapuníková, Stanislav Mičev či Marek Modranský. Zhodne poukázali na Noskov konštruktívny prístup, jeho ľudskosť, profesionalitu a schopnosť zvládať všetko s pokojom.