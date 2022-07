Na mieste skládky v Košiciach by mohli vyrásť fotovoltické elektrárne

Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA predložila v pondelok spoločnosť FVE Bankov so sídlom v Senci. Predpokladaná maximálna ročná výroba elektrickej energie bude takmer 5,8 milióna kWh.

V každej z elektrární bude vo fotovoltickom systéme použitých celkom 11 110 kusov panelov. Celkový výkon systému je rozdelený do 555 samostatných polí po 20 panelov a jedného poľa po desiatich paneloch.

zväčšiť Foto: FVE Bankov 1 Na mieste skládky by mohli vyrásť fotovoltaické elektrárne V týchto priestoroch by mala vyrásť nová fotovoltaická elektráreň

Výstavbu elektrární plánuje spoločnosť v areáli bane na rozlohe takmer 120-tisíc štvorcových metrov. Lokalita sa v súčasnosti využíva ako skládka inertného odpadu bane Bankov. Stavba bude dočasná, keďže životnosť panelov je zhruba 20 rokov. Na dotknutých parcelách sa v súčasnosti nachádzajú haldy vytvorené pri lomovom dobývaní ložiska magnezitov.

Ako sa uvádza v zámere, účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie dvoch fotovoltických elektrární, ktoré budú predstavovať obnoviteľný zdroj energie formou zhodnocovania solárnej energie na výrobu elektrickej energie, a to priamou premenou svetla na jednosmerný elektrický prúd. Následne v striedačoch prebehne proces premeny jednosmerného prúdu na striedavý. Prostredníctvom transformovne dôjde k vyvedeniu výkonu do distribučnej siete.

Spoločnosť ráta so začatím výstavby v septembri tohto roku s tým, že ukončená bude v marci 2023. Do skúšobnej prevádzky by mali byť elektrárne uvedené v máji budúceho roku s následným uvedením do trvalej prevádzky.

Podľa zámeru, ktorý je uverejnený na stránkach EIA, je negatívom navrhovanej lokality potreba výrubu stromov. Celkovo bude potrebné na uvoľnenie priestoru pre realizáciu stavby odstrániť 3 792 stromov a 3 420 štvorcových metrov krovín.

V uvedenej lokalite sa už v súčasnosti nachádza jedna fotovoltická elektráreň s výkonom 2,98 MW prevádzkovaná od roku 2011 spoločnosťou Galimed.