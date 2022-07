Novácka elektráreň vymení uhlie za slnko. Na odkaliskách

Bane, chemické závody či elektráreň. Región hornej Nitry, ktorý je desiatky rokov centrom ťažkého priemyslu, sa začína meniť, i keď pomaly. Starší obyvatelia si na to zvykajú ťažšie. Ich život a spomienky sú previazané s podnikmi, ktoré postupne utlmujú prevádzku alebo sa snažia nájsť nové možnosti ďalšieho fungovania.

Útlm výroby a prechod na „zelené“ projekty vítajú, naopak, mladí, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. V utorok sa na tom zhodli starostovia a primátori, ktorí sa stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Región, ktorý čaká veľká zmena, navštívila osobne. Oboznámila sa s viacerými projektami a hovorila s niektorými zamestnávateľmi.

VIDEO: Šéf elektrární Branislav Strýček o plánoch po odstavení Elektrárne Nováky. Na miesto prišla aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Som rada, že som na vlastné oči videla dobré, úspešné a perspektívne projekty, o ktorých budem môcť s väčšou dôveryhodnosťou hovoriť aj v zahraničí, kde ich veľmi zaujíma ukončenie využívania uhlia,“ vyhlásila na konci svojho výjazdu Čaputová.

Dodala, že keď sa transformácia Nitry v duchu týchto projektov podarí, môže to byť jeden ukážkový región pre celé Slovensko. Na jeho zásadnú premenu má putovať 250 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Foto: Žaneta Mikulíková Solárny park horná Nitra S projektom slnečných elektrární sa oboznámila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v utorok absolvovala výjazdovú návštevu v regióne horná Nitra.

Jedným z takýchto projektov sú aj solárne parky v areáli Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch. Slovenské elektrárne, ktoré prevádzkujú novácku uhoľnú elektráreň, ich plánujú vybudovať na troch odkaliskách s popolčekom, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlia.

Jedno z nich je už dnes zrekultivované. Do pamäti mnohých ľudí sa vrylo najmä v súvislosti s rokom 1965, keď došlo pre nápor vody k pretrhnutiu časti hrádze odkaliska. Tragédia sa vyžiadala štyri životy. Toxický obsah spôsobil viacerým ľudom popáleniny a nakoniec sa vylial aj do rieky Nitra.

Slnečná energia na vodík

Odkalisko je dnes zatrávnené s množstvom lúčnych koníkov, ktoré časom vyženú solárne panely. Pokryjú takmer celú plochu. „Máme záujem vybudovať tu 10-megawattový solárny park, ktorý bude dodávať elektrickú energiu do elektrolyzéra pri súčasnej elektrárni, kde budeme vyrábať zelený vodík,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Vybudovať ho chcú do prvej polovice roka 2024. Projekt solárnych panelov už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). „Projekt výroby vodíka je aktuálne v povoľovacom konaní. Čakáme na posledný papier z ministerstva životného prostredia, aby sme mohli ísť na územné konanie,“ dodal šéf Slovenských elektrární. Odhadované náklady na slnečnú elektráreň a elektrolyzér by sa mali podľa neho pohybovať do 15 miliónov eur.

Foto: Žaneta Mikulíková Solárny park horná Nitra Vizualizácia solárneho parku, ktorý má vzniknúť na mieste zrekultivovaného pôvodného odkaliska. Elektráreň Nováky ho využívala na uskladnenie popolčeka, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlia.

V súčasnosti podľa neho rokujú s viacerými potenciálnymi odberateľmi zeleného vodíka. Využívať by ho mohol Trenčiansky samosprávny kraj. „Najpravdepodob­nejšie je, že autobusy trenčianskej župy budú používať tento vodík a nahradia súčasné autobusy, ktoré sú poháňané dieslom,“ dodal šéf energetikov. Kraj by chcel niekoľko vodíkových autobusov nakúpiť aj prostredníctvom dotácie z Fondu na spravodlivú transformáciu. „Čakáme na výzvy. Očakávam, že by mohli byť v priebehu budúceho roka,“ doplnil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Slovenské elektrárne zároveň rokujú s najväčšími možnými dodávateľmi vodíka, ktorí by ho odkupovali a ďalej predávali zas svojim klientom. Vodík môžu dodávať aj do jadrových elektrární, kde sa tiež využíva. Momentálne ho elektrárne nakupujú.

Elektráreň Nováky ukončí výrobu elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia koncom roka 2023, v čase 70. výročia začiatku výroby elektriny. Súvisí to so zatváraním uhoľných baní a s koncom uhoľnej éry v regióne. V súčasnosti funguje už len baňa v Novákoch s približne tisíckou zamestnancov.

Aj ďalšie dve odkaliská, ktoré sú ešte stále v prevádzke, majú pokryť tmavé panely. „Hneď potom ako elektráreň ukončí svoju činnosť, dôjde v priebehu jedného až dvoch rokov k sanovaniu odkalísk,“ povedal Strýček s tým, že v rámci rekultivácie ich zasypú zeminou do výšky pol metra. Odhaduje, že solárne parky, ktoré majú byť ešte väčšie, by mohli stáť už v roku 2026.

Obsluha troch solárnych parkov si nebude vyžadovať toľko zamestnancov ako uhoľná elektráreň. „Riešime to tak, že personál prevádzky a údržby dostal ponuku ísť pracovať do Mochoviec a Jaslovských Bohuníc,“ podotkol riaditeľ Slovenských elektrární. Z viac ako 200 súčasných zamestnancov nemajú podľa jeho slov vyriešených 70 až 80 zamestnancov.

Chýba rýchlostná cesta

Plány energetikov sa však netýkajú iba odkalísk, ale celého areálu. „Chceme tu vybudovať takzvaný hnedý park a preberáme niekoľko možností. Máme tu niekoľko záujemcov, ktorí by do areálu chceli prísť,“ podotkol Strýček s tým, že areál rozpredávať nechcú. Momentálne pripravujú stratégiu o jeho budúcom využití.

Jeho výhodou je, že sa tu nachádza infraštruktúra. Ako jedni z mála v tejto lokalite majú podľa Strýčka aj vodu. Elektráreň sa zároveň nachádza pri hlavnej ceste a do areálu vedú aj železničné koľaje. Strýček verí, že v tejto oblasti bude treba vybudovať ďalšie zdroje energie. Pracujú preto na ďalších možnostiach, ako by sa dala samotná elektráreň po roku 2023 využiť.

Vo veľkých areáloch elektrárne ale i baní vidí primátor mesta Nováky Dušan Šimka veľký potenciál. „Je dobré využiť tieto možnosti a pritiahnuť sem firmy, ktoré vytvoria ďalšie pracovné príležitosti,“ povedal. Za boľačku regiónu však považuje vybudovanie rýchlostnej komunikácie medzi Novákmi a Trenčínom, o ktorej sa hovorí už roky. Zhodli sa na tom aj ďalší predstavitelia samospráv.

Šimka si myslí, že s ňou by prišlo do regiónu oveľa viac investorov, ako ich je tu teraz. „V apríli 2008 bolo výjazdové rokovanie vlády v Prievidzi. Vtedajšia vláda schválila uznesenie, že bude vybudovaná rýchlostná komunikácia R2, že sa začne budovať v roku 2010 a bude ukončená v roku 2014,“ pripomenul. Na R2 ale čakajú dodnes.