Dažďové záhrady vracajú vodu do prírody

V minulom roku sa župe podarilo vybudovať viac ako 50 vodozádržných opatrení vo všetkých kútoch kraja, vďaka čomu sa do prírody vrátilo vyše 5,5 milióna litrov vody.

Na vytvorení jednej dažďovej záhrady pracuje približne 10 až 15 dobrovoľníkov. Zo 100-metrovej strechy dokáže 1 m2 záhrady zachytiť až 600 litrov vody. „Aj minulý rok sa stredné školy zapojili do súťaže Voda nad zlato, v rámci ktorej študenti predkladali projekty zamerané na zadržiavanie vody, zlepšenie biodiverzity a klímy. Na župných školách tak postupne vznikajú dažďové záhrady, na ktorých pracujú dobrovoľníci z centra, ale i samotní stredoškoláci. Koncom augusta pribudnú k už existujúcim dažďovým záhradám aj jazierka na Strednej odbornej škole v Strážskom a následne aj na SOŠ veterinárnej v Barci. K minuloročnému jazierku na SOŠ informačných technológií Ostrovského v Košiciach, ktoré je zároveň najväčším, boli vysadené nové pôdopokryvné rastliny, ktorých primárnou funkciou je vytvorenie funkčného porastu, ktorý zamedzí rastu burín,“ uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja pomáha aj v krajskom meste na viacerých sídliskách i základných a materských školách. V rehabilitačnom centre Liberta zvody nasmerovali do dažďových záhrad a v Dorka centre do vyvýšených záhonov, dažďových záhrad a zbernej nádoby na vodu.

„Naďalej pokračujeme v propagácii projektu Voda nie je odpad a veríme, že podobne ako vlani, aj tento rok odpojíme okolo 50 zvodov v domácnostiach a bytových domoch. Toto leto plánujeme workshop k dažďovým záhradám na Tokaji a v Borši a workshop pre tehlové bytovky v mestskej časti Košice – Juh. Prieskum ukázal, že práve táto košická mestská časť je najviac prehriata. Preto by bolo vhodné, aby sa od zvodov odpojili tiež, keďže výpar vody im naozaj chýba,“ uviedla predsedníčka dobrovoľníckeho centra Miroslava Langerová.

Dobrovoľníci pomáhajú aj s revitalizáciou Račieho potoka. V rámci firemného dobrovoľníctva zamestnanci jednej z firiem od mája každú stredu čistia potok od náletových drevín a pripravujú turistický chodník na sprístupnenie. V auguste by mali tiež na mieste osadiť tabule s rozprávkami. Po Račom potoku je naplánovaná úprava Myslavského potoka, do ktorej by mali byť zapojení aj rómski dobrovoľníci z Luníka IX.