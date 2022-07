'Môj dom pláva na PUR pene'. Pod domom zúfalej Krupinčanky sa objavila ďalšia priepasť

Lehotskej sused, známy miestny gynekológ, vykopal pod jej domom obrovskú chodbu vlani v decembri. Zdôvodnil to tým, že si len čistil pivnice. Otvor, ktorý tam následkom jeho činnosti vznikol, potom zasypali tromi tatrovkami makadamu.

„Tie zabezpečil doktor, ale to je všetko. Nechápem, prečo to niečím nevystužili. Vo februári sa to znova prepadlo a objavila sa tam zhruba metrová jama. Opäť to len zasypali,“ povedala Lehotská. Obávala sa, že sa to môže hocikedy zopakovať a teraz sa jej slová naplnili.

VIDEO: Môj dom vlastne pláva len na PUR pene, hovorí Zuzana Lehotská.

Doska, pena, polystyrén

„Prvý kráter zatiaľ drží, no minulý piatok prišli do uličky, ktorá je na druhej strane môjho domu, zamestnanci mesta. Chceli pracovať na oprave úseku, kde je prehnutá kanalizácia. Odokryli najväčšiu priehlbinu pri šachte a zrazu zistili, že dlažba drží len na doske, PUR pene a polystyréne,“ ukázala Lehotská na problémový bod. „To znamená, že celý môj dom, popod ktorý vedie vykopaná chodba na druhú stranu, pravdepodobne tiež stojí len na tom,“ mieni. Tvrdí, že nikoho z kompetentných to zrejme netrápi, lebo doteraz nedošlo k žiadnym dôkladným krokom na odstránenie nebezpečenstva.

„Povedali mi, že do základov mi nezasiahol. A toto je potom čo?“ pýta sa pozerajúc na nové prepadlisko. „Mesto sľubovalo, že na jar by to mali zabetónovať, aby to počas dažďov nepremokalo a nesadalo dole. Nič sa ale nedialo. Je leto, sú dovolenky, a zase sa nič nebude riešiť,“ podotkla s tým, že na jeseň či zimu predpokladá podobný scenár. „Asi sa čaká na nejakú tragédiu,“ poznamenala.

Momentálne je v bezvýchodiskovej situácii, lebo zo svojho domu sa nemá kam presídliť. „Nemôžem ho ani predať, veď kto by ho v takomto stave kúpil? Veľmi rada by som sa odtiaľto presťahovala, no na nové bývanie nemám prostriedky,“ doplnila nešťastne.

Tak kto to bude riešiť?

Krupinský primátor Radoslav Vazan tvrdí, že riešenie tejto situácie nezávisí od mesta. „Privolaní tam boli policajti, aj pracovník z pamiatkového úradu. Ten tam mal zakresliť nejaké podzemné chodby,“ povedal. Primátor dal zase v tých miestach urobiť, niekedy pred dvomi mesiacmi, sondu. „Kamera ukázala, že je tam posunutá kanalizácia. Nevedeli sme však, že je to až do takejto miery – podložené len stojkami a PUR penou,“ vraví. V prvom rade by podľa neho mala konať polícia. „Veď ide o pokračujúci trestný čin,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že problémové miesto sa nachádza v pamiatkovej zóne, preto sa k tomu musí vyjadriť aj pamiatkový úrad.

VIDEO: Takáto bola situácia v decembri minulého roka.

Z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica sa išiel pozrieť na najnovšie krupinské prepadlisko Zdenko Rusko. „So zúčastnenými sme sa dohodli, že ten priestor treba v prvom rade zabezpečiť a vstup do neho bude riešený v súčinnosti s políciou,“ vysvetlil Rusko. „My to riešime z hľadiska ochrany pamiatkového fondu. Nelegálne výkopy môžeme charakterizovať ako nepovolenú úpravu nehnuteľnosti v pamiatkovom území, ako aj poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva. K zabezpečeniu stabilizácie by sa mal vyjadriť statik,“ dodal.

Statik bol prizvaný v rámci policajného vyšetrovania, no o koho konkrétne ide, sa nám zistiť nepodarilo. Isté však je, že vyšetrovateľ začal, ešte vlani v decembri, trestné stíhanie pre zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Páchateľ sa toho dopustil formou vykonávania nepovolených zemných výkopových prác.

„Došlo k porušeniu pôvodných vrstiev, v doposiaľ nezistenom rozsahu, a tým k znehodnoteniu archeologických nálezových situácií. Prípadne k narušeniu statiky bytového domu, čím spôsobil škodu v doposiaľ nezistenej výške,“ priblížila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. „Polícia na prípade intenzívne pracuje, vyšetrovanie stále prebieha,“ dodala hovorkyňa.