Europoslanci: Niektorí Rómovia prežívajú v stredovekých podmienkach

Vo štvrtok navštívili rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom v okrese Michalovce, tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach, hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom a v piatok najväčšie rómske sídlisko na Slovensku – košický Luník IX.

Okrem francúzskeho predsedu boli členmi delegácie Constanze Krehl z Nemecka, Andrey Novakov z Bulharska, Monika Vana z Rakúska a Peter Pollák zo Slovenska. Taktiež sa stretli s predstaviteľmi ministerstva investícií, splnomocnencom vlády pre rómske komunity, s vedením Košického a Prešovského samosprávneho kraja, s predstaviteľmi miestnej samosprávy a s lokálnymi zástupcami orgánov zaoberajúcich sa riešením výziev spojených s migráciou.

Vedúci delegácie na záver pracovnej cesty uviedol, že na vlastné oči videli, aké zanedbávané sú niektoré rómske komunity na východe Slovenska. „Je absolútne škandalózne, že európski občania v 21. storočí stále nemajú prístup k pitnej vode. Je hanbou Slovenska a hanbou Európy, že niektorí Rómovia prežívajú v stredovekých podmienkach. Zároveň sme sa počas našej pracovnej cesty na základe príkladného prijatia ukrajinských utečencov Slovenskom presvedčili, že ak existuje politická vôľa, riešenie sa nájde v akejkoľvek núdzovej situácii, a to napriek všetkým ťažkostiam s jeho uplatňovaním. Dúfame preto, že slovenské orgány sa s rovnakou vervou a rýchlosťou pustia do riešenia situácie marginalizovaných rómskych komunít. Inak bude Európsky parlament nútený prijať všetky nevyhnutné opatrenia,“ povedal Omarjee.

Na vyjadrenia europoslancov reagoval aj starosta Petroviec Štefan Rovňák. Obec má pripravených množstvo projektov. Čakajú na schválenie verejného obstarávania na dobudovanie infraštruktúry. Poslancom povedal, že do osady už zaviedli aj vodovodné potrubie. „Nevieme ich však donútiť, aby sa k nemu pripojili, keďže vedia, že budú za vodu platiť,“ uviedol. Dodal tiež, že problémom v osade je hlavne odpad. „Prostredníctvom výzvy z Environmentálneho fondu sme odtiaľto vyviezli už viac ako 250 ton odpadu," dodal.

Europoslanec Peter Pollák vyhlásil, že je nemysliteľné, aby sme premrhali ďalšie programové obdobie z dôvodu, že obce či mestá sa nechcú zapájať do infraštrukturálnych projektov, ktoré by napomohli zlepšiť prístup k vode či kanalizácii pre marginalizované rómske komunity, ale nie len pre nich. „EÚ zašla tak ďaleko, že pre starostov a primátorov ponúka nulovú spoluúčasť. To znamená, že nebudú mať s tým žiadne náklady, všetko bude hradené z EÚ fondov. Je to neuveriteľne ústretový krok. Avšak otázkou naďalej ostáva či to postačí k tomu, aby sme sa pohli z bodu mrazu a začali konať," vyhlásil Pollák.

Starosta Luníka IX Marcel ŠaŇa zdôraznil, že na sídlisku väčšina obyvateľov má vodu. „Máme zavedený čipový systém. Vodu si obyvatelia predplácajú. Prídu na úrad, kde si zaplatia určitý počet kubíkov vody, ktorú môžu čerpať. Zatiaľ sme s týmto systémom problém nemali,“ hovorí a dodáva, že možnosť čerpať pitnú vodu dostali aj obyvatelia osady v Mašličkove. „Tiež si môžu prísť nabiť kredit na kartu a pri jednej z bytoviek je vyvedený vodovod, ktorý môžu používať,“ vysvetlil.

Zdroje sú podľa Polláka k dispozícii už od roku 2007. „Pravidelne vraciame peniaze, ktoré sú určené na integráciu Rómov, späť do rozpočtu Únie, alebo ich presúvame na iné priority. Je to zarážajúce a neakceptovateľné,“ zdôraznil europoslanec s tým, že Európa má nedostatok pracovnej sily a pritom je v osadách obrovské množstvo nezamestnaných.

Rómovia podľa starostov z Luníka IX i Petroviec však majú problém pri hľadaní práce, keďže ich väčšinou zamestnávatelia odmietajú. To že ich môžu zamestnať v sociálnych podnikoch im až tak nepomáha, keďže je to iba na pol roka a za minimálnu mzdu. Potrebujú hlavne trvalé zamestnanie. Podľa starostu Rovňáka stále platí, že keď si prerátajú minimálnu mzdu a dávky zistia, že sa im neoplatí pracovať.

