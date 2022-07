V Štiavnici je menej turistov. Môžu za to ceny alebo hundranie?

Poloprázdny trotuár či terasy kaviarní a reštaurácií sú dôkazom, že aktuálna letná sezóna neláka do banského mesta toľko návštevníkov, ako predtým. Masy ľudí sa tam v minulosti hrnuli aj po uvoľnení pandemických opatrení, no teraz akoby záujem turistov opadol. Čím to je?

Vidieť to už na prvý pohľad – hlavná tepna v centre Banskej Štiavnice, ktorou je známy vyvýšený chodník nazývaný trotuár, v týchto prázdninových dňoch nie je taká „natrieskaná“ ako inokedy. Špacíruje sa tam výrazne menej ľudí, o čom sme sa presvedčili na vlastné oči. Inokedy rušné mesto pôsobí tak trochu ospalým dojmom. Túto zmenu vnímajú aj miestni. Niektorí to pripisujú dražobe, iní túžbe Slovákov uprednostniť v rámci dovolenky more, no objavujú sa aj hlasy, ktoré poukazujú na neprívetivosť Štiavničanov k turistom. „Hundrú na nich. Počúvať, že sú otravní, ich už asi nebaví. Cítia sa tu nevítaní,“ zhodli sa viacerí.

Po pretlaku útlm

Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica Igor Kuhn potvrdil, že turistov je v meste menej. „Prístup k dátam od ubytovateľov ešte nemáme, no vizuálne je to tu výrazne inak ako v minulých rokoch,“ hovorí. Pripisuje to viacerým okolnostiam.

„Jednou je, že keď poľavil koronavírus, ľudia začali viac cestovať k moru. Po druhé – Štiavnica má dobrý imidž, Slováci sem chodia radi. Kvôli pandémii nemohli, no v momente, keď sa uvoľnili opatrenia, prišli. Akoby to bola najbližšia voľba. Skrátka sadli do auta a ocitli sa tu,“ vraví. Pokračoval, že v rokoch 2019 až 2021 mali veľmi dobrú návštevnosť. Dopad pandémie tam bol v porovnaní s inými turistickými lokalitami oveľa nižší.

„V sezóne 2020 sme mali pokles, oproti predchádzajúcemu roku, len dvanásť percent a minulý rok štyri. Napríklad Liptov padol predvlani až o päťdesiat percent,“ podotkol. Celkový priemerný prepad v roku 2021 bol v Banskobystrickom kraji asi 45 percent.

Podľa Kuhna je pochopiteľné, že po pretlaku, ktorému Štiavnica vzhľadom na okolnosti čelila a bola prvou voľbou, došlo k súčasnému útlmu. „Niektorí si možno povedali, že už tu boli a tá plnka v lete im liezla na nervy. Pomaly nemali kde zaparkovať a tlačili sa v dave. Rozhodli sa teda pre niečo iné, alebo už spomínané more,“ mieni.

Nevľúdnosť? To nie

Každý tovar aj destinácia má podľa neho svoj životný cyklus. „Raz ste hore, inokedy návštevnosť padá,“ podotkol. Je presvedčený, že nevľúdnosť miestnych k turistom v tom určite nie je. „Tú nájdete skôr na sociálnych sieťach, ktoré priťahujú ľudí, čo ofrflú všetko. Realita je ale iná, v uliciach mesta na takéto správanie nenatrafíte,“ poznamenal. Odhaduje, že v Štiavnici je možno len desať percent tých, ktorí šíria tento „naratív“.

Vzápätí spomenul prípad spred dvoch rokov, keď pri vstupe do mesta niekto na cestu namaľoval odkaz posielajúci turistov domov. „To urobí v noci jeden človek a hneď sa to nafúkne. Ten dosah je potom veľký,“ povedal Kuhn. Pripomenul, že veľa Štiavničanov z cestovného ruchu žije a turistov si vážia. Odrádzať návštevníkov však rozhodne môžu aj ceny. „Niet pochýb o tom, že dopyt spôsobil ich nárast a pre niektorých je to tu, pri momentálnej inflácii, príliš drahé. Tá popularita bola tak vysoká, že je len otázkou času, kedy to pôjde trošku dole,“ uzavrel.

Ľudia si odvykli

Martin Macharik, ktorý v banskom meste prevádzkuje reštauračné aj ubytovacie služby, odhaduje, že pokles turistov je v pohostinstvách na úrovni štyridsať percent. Pripisuje to dokopy trom veciam. „Slováci konečne môžu normálne cestovať k moru, takže idú do Chorvátska. Vypadli tiež Maďari, lebo forint išiel výrazne dole a po tretie, návyky ľudí sa trochu zmenili,“ vymenoval. Objasnil, že počas pandémie si podľa neho mnohí odvykli chodiť do reštaurácií. No a keď tam aj zavítajú, peniaze míňajú veľmi opatrne.

„Nevedia čo bude, takže v reštaurácii nechajú menší účet,“ priblížil Macharik. Podobne je to aj s ubytovaním. „Vlani tu bol problém zohnať niečo voľné, teraz to tak nie je. Výpadok je v tomto zhruba dvadsať percent,“ ozrejmil. Oveľa nižšia návštevnosť je tiež na tamojšej kalvárii. „Tam je to asi o tridsať percent menej,“ doplnil dúfajúc, že v auguste sa to zlepší.