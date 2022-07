Spaľovni v Drienove hovoria domáci jasné nie

Obec však k zámeru na výstavbu Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu – Drienov vydala odmietavé stanovisko už v apríli 2019. Pôvodný termín výstavby bol rok 2020. Aktuálny je plánovaný na rok 2023.

Proti výstavbe spaľovne sa zásadne postavili obce Drienov, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Petrovany, ako aj samotní občania. Minulý týždeň zorganizovali dokonca aj protestné zhromaždenie.

„Výstavba spaľovne podľa nášho názoru negatívne ovplyvní životné prostredie a zhorší celkovú kvalitu života občanov Drienova, ako aj občanov ďalších dotknutých obcí,“ povedala jedna z aktivistov Veronika Muška.

„Sme odhodlaní podať všetky riadne aj mimoriadne opravné prostriedky, ktoré nám umožňuje zákon, vrátane správnej žaloby,“ vyjadrila sa právna zástupkyňa aktivistov z Ličartoviec Soňa Jacková.

Foto: František Marcin, Drienov Spaľovni v Drienove hovoria jasné nie Zhromaždenie občanov v Drienove, kde obyvatelia nesúhlasia s výstavbou spaľovne.

Vznikla dokonca aj pracovná skupina, v ktorej sú starostovia a poslanci obcí, odborníci a zástupcovia občanov. Úlohou skupiny je zastaviť pokusy o výstavbu spaľovne v tomto území. Obecný úrad bude v auguste rokovať aj o zmene územného plánu.

Zároveň vznikol petičný výbor, ktorý 5. júla spustil petíciu občanov pod názvom Stop spaľovni odpadov v Drienove.

„Počas prvých dní petičnej akcie sa k protestu pridalo svojím podpisom už viac ako 1 100 občanov, napĺňa nás to nádejou na celkový úspech nášho snaženia,“ povedal predseda petičného výboru Miroslav Kotulič.

Starosta obce Drienov žiada, aby navrhovateľ predložil vypracovanú HIA (Hodnotenie vplyvov na zdravie ľudí) a komplexné vypracovanie dopadov zámeru na zdravie ľudí.

Aktivisti zaslali ministerstvu životného prostredia 12 požiadaviek. Environmentalista Ladislav Hegyi z Karpatského rozvojového inštitútu spracoval vyše 40-stranové stanovisko k Správe o hodnotení a posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Predložené hodnotenie dopadov na ľudské zdravie je nedostatočné a nezahŕňa hlavnú expozičnú cestu toxických látok a podceňuje vplyv toxických dioxínov. Spaľovňa s kapacitou 95-tisíc ton odpadu ročne nebude mať v budúcnosti dostatok zdrojov,“ uvádza okrem iného v správe.

Čítajte viac Zhoreli státisíce. Pašované cigarety sa premenili na teplo

Len 30 km od Drienova sa pritom nachádza plne funkčné zariadenie na energetické využitie odpadu, ktoré sa plánuje rozšíriť o linku nového kotla. Výstavba zdroja by sa mala začať v priebehu roka 2023, dokončená má byť v roku 2025.

Spoločnosť Slor pripravuje na 1. augusta verejné prerokovanie svojho zámeru v telocvični v Drienove. Ladislav Slebodník, konateľ spoločnosti Slor, sa pre TA3 vyjadril, že spaľovňa by mala spracovávať odpad prednostne z Prešovského kraja. „Do šiestich-siedmich rokov od ukončenia procesu EIA by spaľovňa mohla začať fungovať," myslí si.

Celkové náklady na výstavbu by mali dosiahnuť cca 100 miliónov eur. Do výstavby by sa mohlo zapojiť asi 100 pracovníkov. Predpokladá sa, že v spaľovni, ktorá by mohla byť hotová v roku 2027, by mohlo pracovať 55 ľudí.