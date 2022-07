Banskú Bystricu čaká obrovský nápor. Prídu tisíce ľudí z celej Európy

Do otvorenia najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici a okolí, zostáva len niekoľko dní. Mesto pod Urpínom bude hostiť šesťtisíc ľudí z celej Európy. Krátko predtým si bezpečnostné zložky otestovali svoju pripravenosť pri jednom z najväčších cateringových stanov, v ktorom sa návštevníci budú stravovať.

Letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) do sedemnásť rokov sa v Banskej Bystrici uskutoční od nedele 24. do soboty 30. júla. Zavítajú tam športovci zo 48 krajín. Súťažiť budú nielen v krajskom meste, ale tiež v Detve, Slovenskej Ľupči, Badíne a vo Zvolene.

Pripravení musia byť na toto podujatie aj záchranári. Simulovanú nebezpečnú situáciu si vyskúšali pri cateringovom stane s rozlohou 4 000 štvorcových metrov. „Je jedným z najväčších v Európe a práve tam vnímame zvýšené riziko možnej krízovej situácie,“ hovorí riaditeľ pre bezpečnosť organizačného výboru EYOF Roman Štamberský.

Vysvetlil, že v rámci cvičenia si hasiči, policajti, zdravotníci a mestskí policajti vyskúšali súčinnosť pri likvidácii simulovaného požiaru chladiarenského boxu. Hasiči podľa neho svoju úlohu zvládli, pričom práve z ich hľadiska je test najdôležitejší, lebo všade sú ako prví.

Pripravenosť avizuje tiež banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Policajti budú dohliadať na verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky "Na nepretržité monitorovanie je vyčlenený dostatočný počet síl, aby na všetkých miestach v Banskobystrickom kraji, kde sa bude podujatie konať, bol priebeh bezproblémový,“ uviedla Faltániová.

Festival si, samozrejme, vyžiada dopravné obmedzenia – najmä počas cyklistických podujatí. Zástupca riaditeľa krajského dopravného inšpektorátu Vladimír Farkaš pripomenul, že na cestách bude aj zvýšený pohyb chodcov smerujúcich na športoviská. „Obmedzenie cestnej premávky a úplnú uzáveru ulíc vyriešime prenosnými zábranami a hliadkami služby dopravnej polície,“ povedal. Najvýraznejšie bude doprava regulovaná 24, 26. a 28. júla, teda počas otváracieho ceremoniálu a cyklistických pretekov.

Farkaš upozornil, že verejnosti nebudú k dispozícii parkoviská na Štiavničkách, pred Barbakanom, župným úradom či pod Pamätníkom SNP. Pre účastníkov a organizátorov vyhradia napríklad aj parkovisko pri zimnom štadióne, ktorý pripravili na súťaže v športovej gymnastike. Obsadené budú tiež plochy pred domom kultúry, internátmi na Tajovského ulici, Triedou SNP a časť pred Aulou SZU.

Počas celého festivalu dohliadne na účastníkov zdravotná komisia. „Pravidelne ich budeme informovať o počasí, upozorňovať na dodržiavanie pitného režimu a ochranu pred slnečným žiarením, aby sme predišli hromadným úpalom,“ povedal riaditeľ zdravotného zabezpečenia Peter Lakomý. Ozrejmil, že denne bude na všetkých športoviskách k dispozícii zhruba päťdesiat zdravotníkov.

Tony jedla, 15-tisíc divákov

Organizátori EYOF v Banskej Bystrici čakajú viac ako 6-tisíc akreditovaných osôb, z nich približne 3 600 športovcov a členov realizačných tímov. Predpokladá sa, že na festival zavíta do 15-tisíc divákov. Súťažiť sa bude v desiatich športoch. Sú to atletika, bedminton, basketbal, cestná cyklistika, džudo, hádzaná, plávanie, športová gymnastika, tenis a volejbal. Športový šéf EYOF Marek Majerčák objasnil, že po technickej stránke to bude mať pod palcom 2 000 organizátorov zo Slovenska a takmer 300 medzinárodných funkcionárov, delegátov či rozhodcov.

Stravovanie na trinástich športoviskách a v cateringovom stane bude mať pod palcom Ján Brejka. „Počas podujatia plánujeme vydať 120-tisíc porcií jedál, čo je viac ako osem ton surovín denne, ktoré použijeme na ich prípravu,“ spresnil. Doplnil, že pôjde o nonstop fungovanie, pričom všetkým účastníkom zabezpečia raňajky, obedy aj večere.