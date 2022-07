Na hlohovecký most sa vrátili peší, bicyklov sa však nevzdajú

Opravovaný hlohovecký most mal byť pre peších zatvorený len tri týždne. Pre havarijný stav sa to predĺžilo na takmer štyri mesiace. Od stredy sa naň mohli vrátiť chodci. "Konečne," znelo z viacerých úst.

Sprístupnenie pešieho koridoru bolo naplánované v stredu o druhej hodine popoludní. Pred vstupom od Šulekova sa začali zbierať prví ľudia už krátko predtým. Niektorým sa však podarilo „prešmyknúť“ na druhú stranu ešte pred jeho oficiálnym otvorením. Na moste bolo rušno, mnohí sa v tom čase presúvali domov či do práce. Cez koridor prechádzali počas stavebných prác, občas bolo cítiť vibrácie od zbíjačky.

„Zlepšili sme si kondičku, teraz to pôjde už len dole vodou,“ povedal so smiechom Miloš (39). Do práce sa presúval z Hlohovca na bicykli cez železničnú lávku do Leopoldova. Tam ho čakal brat, s ktorým potom išiel na služobnom aute do práce. Na bicykli plánuje jazdiť aj naďalej. „Ušetríme niečo na benzíne,“ podotkol. Auto využíva, keď chce zájsť na chatu. Pre uzatvorený most musí naďalej jazdiť po obchádzkovej trase.

Viacerí ľudia nám potvrdili, že nasadnúť na bicykel ich prinútila uzávierka mosta. Odložiť ho však neplánujú. „Budem pokračovať, keď bude dobré počasie,“ prisvedčil Ľuboš (63) zo Šulekova. Bicykel využíva najmä na presun do práce. V meste má aj byt. Zatvorený most mu tak skomplikoval jeho prerábku. „Keď som tam potreboval niečo doviezť, musel som ísť navyše 40 kilometrov,“ do­dal.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár podotkol, že v tomto roku skončilo mesto na druhom mieste v celoslovenskej súťaži Do práce na bicykli. „Poskočili sme z desiateho na druhé miesto, čo je najmä dôsledok toho, že ľudia boli prinútení chodiť do práce na bicykli alebo kolobežkách,“ priblížil. Sám je zvedavý, koľko ľudí ich bude využívať aj naďalej.

„Myslím si, že najmä tí mladší budú využívať tento spôsob dopravy. Je to nakoniec aj rýchlejšie, ako keď stáli v zápchach pred mostom,“ doplnil Kollár. Pripomenul, že súčasťou rekonštrukcie mosta je rozšírenie chodníkov pre peších i cyklistov na oboch stranách. Presun cez most tak bude podľa neho oveľa bezpečnejší a aj preto môžu niektorí zvažovať, že zostanú pri využívaní bicyklov a kolobežiek.

„Je to super, pretože obchádzka cez železničnú lávku je nadlho,“ zhodnotil otvorenie koridoru Miroslav (44). Uzatvorený most mu skomplikoval cestu do práce na šulekovskej strane. K železničnej lávke sa odviezol autom, v ktorom mal naložený bicykel. Ten však odloží hneď, ako bude môcť presadnúť do auta.

Niektorým sa nepozdávalo upozornenie, že prechod cez koridor je len na vlastnú zodpovednosť. „Ty nevieš plávať, ja doplávam,“ zneli niektoré z komentárov. Sklamaná bola aj Beáta (54) zo Šulekova, ktorá ma imobilného syna. „Očakávala som, že to bude širšie. Štyri mesiace už nebol v meste. Tadiaľto by som si ho netrúfla zobrať,“ zhodnotila. Uzávierka mosta ich na mesiac odrezala od rehabilitácií, kým nebolo možné cvičiť v Šulekove.

Prechod cez koridor monitorovali mestskí policajti, rovnako ako v prípade železničnej lávky. Ako dlho ho bude potrebné sledovať, závisí od situácie v najbližších dňoch. Pred vstupom do koridora treba zísť z bicykla či kolobežky. Na vstupoch na to upozorňujú dopravné značky. Niektorí zosadli až po upozornení zo strany stavbárov.

„Dúfam, že návrat chodcov na most už bude trvalý až do konca rekonštrukcie, možno s nejakými malými technologickými prestávkami napríklad počas premiestňovania koridoru v rámci mosta,“ povedal hlohovecký primátor. Návrat chodcov na most ocenil aj kvôli horúčavám, keďže presun cez železničnú lávku trvá dlhšie.

„Práce výrazne pokročili a zosilnením základov mosta sa zvýšila jeho stabilita. To umožnilo prijať rozhodnutie o návrate chodcov na most, ktorých prechod je zabezpečený vo vyhradenom koridore,“ spresnil Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom mosta a investorom stavby.

O návrate chodcov na most sa rozhodlo v pondelok, kedy prebehla obhliadka koridoru. Vyhradený je mobilným oplotením v šírke 1,5 metra. Využívať ho môžu ľudia aj po západe slnka, nakoľko bude osvetlený pomocou dočasného verejného osvetlenia.

Jedinou možnosťou ako prekročiť Váh bola doteraz len úzka železničná lávka, ktorá sa nachádza ďalej od mosta. Prechádzali cez ňu chodci, ľudia s kočíkmi, cyklisti, kolobežkári a tlačili cez ňu i skútre. Hustejšia premávka bola na lávke a v jej okolí najmä v ranných a popoludňajších hodinách. Ľudia cez ňu mierili najmä za prácou, nákupmi, k lekárovi či na úrady.

Oprava najdlhšieho mosta ponad Váh sa začala vo februári tohto roka. Koncom marca však došlo k jeho náhlej kompletnej uzávierke. Ide o jedinú prístupovú cestu do mesta v smere od Trnavy. Po odkrytí základov pilierov mosta sa prišlo na závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch.

