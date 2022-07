Voda v Slanej mení farbu. Jedovatá je však stále

Tibor Varga, ako zástupca hospodára miestnej organizácie rybárskeho zväzu, pravidelne kontroluje so zástupcami spoločnosti Ekolive vodu v rieke Slaná. Hoci je svetlejšia ako pred mesiacmi, ešte stále je jedovatá.

Tak to bolo ešte aj v utorok, keď si Slanú prišla pozrieť prezidentka Zuzana Čaputová.

Zuzana Čaputová o situácii na rieke Slaná.

„V doobedňajších hodinách sme s Darinou Štyriakovou a Jaroslavom Šubom zo spoločnosti Ekolive urobili rozbor banskej vody vytekajúcej do rieky röntgenovým fluorescenčným analyzátorom priamo na mieste, aby som pani prezidentke mohol podať najaktuálnejšie informácie. Hladina železa bola 767 mg/l, čo je pri limite 4 mg/l pre odpadové vody z ťažby a spracovania rúd 191-násobné prekročenie. Hladina arzénu 2 mg/l, čo je pri limite 0,5 mg/l 4-násobné prekročenie. Takisto sme namerali vysoké hodnoty síranového aniónu a mangánu,“ hovorí Varga. Pokračuje, že spolu so spoločnosťou Ekolive sa snažia rokovať s Rudnými baňami. Zatiaľ bez výsledku.

Štyriakovú o spoluprácu požiadal samosprávny kraj. Župan Rastislav Trnka hovorí, že doterajšie opatrenia boli podľa neho len dočasné, čiastočne účinné a málo efektívne.

„Rieka je zafarbená pri výpuste a rovnako aj pozdĺž toku. Opatrenia síce podstatne znížili obsah železa, mangánu, síry a arzénu vytekajúceho do rieky, no prípustné limity pre povrchové vody a priemyselné odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd z ťažby rúd neboli stále dosiahnuté. Výsledky analýz teda hovoria jasne – problém je stále obrovský,“ konštatuje Trnka.

Hoci voda vytekajúca z bane je momentálne svetlejšia, Štyriaková vysvetľuje, že problém nie je ani zďaleka vyriešený. „Je pravda, že došlo k veľmi výraznému zníženiu kovov po odklonení povrchového prítoku do bane, o 60 až 90 percent. Lenže tie predošlé hodnoty boli také veľmo vysoké, že ani toto výrazné zníženie ešte nie je zďaleka dostatočné. Voda, ktorá vyteká, už síce vyzerá priezračne len s jemným žltým odtieňom, ale kovy sú v nej rozpustené v neviditeľnej forme. Na vzduchu hneď reaguje a kovy sa ukazujú,“ hovorí.

zväčšiť Foto: archív TV Svetlejšia voda v Slanej neznamená jej kvalitatívne zlepšenie Voda vo fľaši po hodine od odobratia. Zo začiatku bola svetlo žltá.

Ak nejaké analýzy podľa Štyriakovej ukázali už podlimitné hodnoty, je viacero dôvodov, keď merania či analýza môžu ukázať nesprávne hodnoty. Zrejmé je to aj z fotografie, keď odobratá voda z výpustu je žltkastá a po hodine sčervená. „Preto my meriame čerstvú vzorku priamo v teréne. A tým nechceme nikomu ublížiť. Len sa snažíme pomôcť a prispieť našimi vedomosťami a prostriedkami, aby sa zastavilo ničenie našej prírody," podotýka.

zväčšiť Foto: archív TV varga prezidentka Tibor Varga (vľavo) na stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Košický samosprávny kraj podľa vyjadrení župana okrem monitorovania stavu vytekajúcej banskej vody a s tým súvisiacej analytickej činnosti hľadá aj ďalšie účinné riešenia na dosiahnutie inverzného stavu na rieke Slaná. „Podnikáme kroky smerom k nadviazaniu spolupráce so zahraničnými expertmi, ktorí disponujú reálnymi skúsenosťami so sanáciou obdobných závažných environmentálnych havárií," hovorí Trnka, ktorý by rád získal informácie o aktuálnych ekoinovačných technológiách na stabilizáciu stavu v Nižnej Slanej. Tvrdí, že kraj oslovil aj ministerstvo životného prostredia a rezort hospodárstva s návrhom ako možno financovať variantné riešenia zo strany župy prostredníctvom fondov z Európskej únie.