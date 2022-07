Fándlyho faru v Naháči opravujú podľa fotografie

Do Naháča často mieria autobusy plné školákov. Prichádzajú spoznať miesto, kde takmer 30 rokov pôsobil kňaz, spisovateľ a člen bernolákovcov Juraj Fándly.

Predpísaný architektonicko-historický nepotvrdil, že by sa zachovala najstaršia omietková vrstva bývalej fary, kde pôsobil Juraj Fándly. Pri oprave fasády sa vychádzalo zo staršej fotodokumentácie.

Starosta obce Naháč David Ivanovič hovorí dokonca o havarijnom stave na pamätnom dome. Popraskané boli podľa neho oporné múry i omietky, poškodený bol tiež sokel. Rekonštrukcii fasády predchádzal architektonicko-historický výskum, ktorý prebiehal v roku 2019.

VIDEO: Pamätný dom Juraja Fándlyho opravujú.

Pôvodnú vrstvu nenašli

„Zameraný bol na zistenie najstaršej vývojovej vrstvy fasády,“ spresňuje Zuzana Rábiková z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorý výskum predpísal. Tá sa však nenašla, pretože 80. rokoch minulého storočia boli pri obnove fary všetky omietkové vrstvy odstránené.

„Návrh na opravu fasády preto vychádzal zo staršej fotodokumentácie z obdobia pred rokom 1937,“ dodáva Rábiková. Keďže dobová fotografia bolo čiernobiela, farebnosť fasády sa len ťažko odčítala. Fasáda bude mať lomenú bielu farbu, ktorá obsahuje pigmentácie, pretože snehobiela pôsobí na pamiatkach podľa Rábikovej príliš umelo.

Zachované zostanú aj šambrány – výtvarný prvok okolo okien. Rábiková však upozorňuje, že nejde o komplexnú rekonštrukciu fasády. Pri nej by museli byť odstránené aj nehodnotné cementové vrstvy, ktoré nie sú vhodné z hľadiska dýchateľnosti samotného objektu a tiež preto, že nasávajú viac vlhkosti.

Práce sa začali v polovici júla a starosta odhaduje, že v polovici augusta bude rekonštrukcia hotová. „Náklady predstavujú približne 13-tisíc eur,“ hovorí Ivanovič. Väčšinu z nich pokryje dotácia od Trnavského samosprávneho kraja a zvyšná časť bude dofincovaná z rozpočtu obce.

Zásadnejšia rekonštrukcia na pamätnom dome sa začala podľa Ivanoviča v roku 2010. „Vtedy sa začalo so statickým zabezpečením objektu,“ spresňuje .V rokoch 2014 až 2018 vymenili poškodený krov a strešnú krytinu. Ako dodáva, po dokončení prác bude budova zo stavebno-technického hľadiska prevádzkyschopná.

Jabloň bez kvetov

„Na jeseň tohto roka plánujeme revitalizovať záhradu Juraja Fándlyho výsadbou pôvodných drevín,“ hovorí o najbližších plánoch. Opravu si vyžadujú aj vnútorné priestory. Podľa Ivanoviča však ide o nenáročné práce, ktoré si chcú zabezpečiť svojpomocne. Obec uvažuje, že by v dosiaľ nevyužitých pivničných priestoroch vytvorila včelársku expozíciu.

Pamätný dom Juraja Fándlyho navštevujú podľa starostu predovšetkým organizované skupiny. Individuálnych turistov je málo. Zvnútra ho dokonca nevideli ani niektorí z miestnych. Otvorený bežne nie je, je potrebné vopred sa ohlásiť. Podľa starostu nevedia nájsť ďalšieho človeka, ktorý by návštevníkov sprevádzal. Expozície však otvárajú pri rôznych obecných podujatiach.

„Je to fantastická myšlienka, je to v podstate symbol Naháča,“ myslí si rodák z Naháča Marián (66), ktorý je zároveň slovenčinár a riaditeľ jednej z trenčianskych základných škôl. Aj keď mladých často zaujímajú iné témy, túto časť slovenských dejín považuje za základ, ktorý by mali poznať.

Lucia (21) pripomína zasa tzv. Fándlyho jabloň, ktorá nekvitne, no napriek tomu rodí jablká. „Veľa ľudí ani nevie, že tu takýto dom máme. Keď im o tom poviem, tak sú prekvapení a hneď si vymyslia výlet do Naháča,“ hovorí. Sama ho navštívila dvakrát. Myslí si, že pamiatka by sa najskôr mohla zatraktívniť nejakou zážitkovou formou a potom lepšie odprezentovať ľu­ďom.

Pamätný dom Juraja Fándlyho Pamätný dom je zriadený v objekte bývalej rímskokatolíckej fary. Juraj Fándly tam pôsobil ako farár v rokoch 1780¤-¤1807. Budovu získala obec od cirkvi a pamätný dom sprístupnila v roku 1990. Expozícia je rozdelená na dve časti. Predná časť, ktorú tvoria štyri výstavné miestnosti, predstavuje život a dielo Juraja Fándlyho. V druhej časti sú vystavené predmety spojené so životom miestneho roľníckeho a remeselníckeho obyvateľstva i herbárium.