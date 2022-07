Županom chce byť aj poslanec Ňarjaš. Má vraj "výtlak na ministra financií"

„Môj volebný program by som nateraz zhrnul do štyroch bodov – podpora výskumu a investícií s vyššou pridanou hodnotou, a tým znižovanie príjmovej nerovnosti medzi východom a západom Slovenska. Ďalej je to starostlivosť o našich seniorov zriadením župnej opatrovateľskej agentúry, starostlivosť o deti a mládež zriadením župných škôlok, ale aj vybudovaním župného tábora so všestrannou podporou športu aj podpora turizmu a cestnej infraštruktúry,“ hovorí.

Poslanec Národnej rady o sebe tvrdí, že Košickému kraju má čo ponúknuť. „Mám výtlak na ministra financií, to znamená, že kraju by som prispel tým, že by som do neho vedel dostať investície. Ponuka kandidátov, ktorí sú na stole, si z mojej perspektívy vyžaduje niekoho, kto pri tejto vláde sedí, aby to nezostalo pri rečiach, ale pri činoch," vysvetlil Ňarjaš.

Hodnotiť doterajšieho župana nechcel, ale skonštatoval, že sa určite dá urobiť viac ako doteraz. „Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť pri verejných obstarávaniach.“ Kandidát na župana uviedol, že do kampane plánuje investovať 100-tisíc eur z vlastných zdrojov a ďalších 100-tisíc z prostriedkov hnutia OĽaNO.

„Vyskúšal som si riadiť medzinárodné firmy, som poslancom Národnej rady. V prípade, ak by som uspel v spojených voľbách, zvažujem odchod z parlamentu. Byť poslancom Národnej rady je len pridaná hodnota k tomu, aby som mohol pracovať pre východ,“ prezradil svoje plány kandidát.

Kandidátov na župana Košického samosprávneho kraja je doteraz sedem. Medzi prvými v jeden deň ohlásili kandidatúru Róbert Suja s podporou strany Hlas a košický podnikateľ Džemal Kodrazi, ktorý bude reprezentovať svoju stranu Princíp. Ďalším kandidátom je terajší primátor Michaloviec a poslanec Národnej rady Viliam Zahorčák s podporou strany Smer a už aj doterajší župan Rastislav Trnka, ktorého podporujú strany KDH a Aliancia, zatiaľ jediný rómsky kandidát – košický podnikateľ Ivan Hriczko, stredoškolský učiteľ Viliam Púček a extanečník a poslanec parlamentu Erik Ňarjaš.