Prešovská župa chystá ďalší priemyselný park. Tentoraz v Sabinove

Priemyselný park v katastrálnom území obce Orkucany pri Sabinove bude mať rozlohu 790-tisíc štvorcových metrov. Prácu by tam mohlo nájsť až päťsto ľudí.

Prešovský samosprávny kraj už odpredal pozemky spoločnosti MH Invest, ktorej 100-percentným spoločníkom je ministerstvo hospodárstva. Cena za štvorcový meter bola stanovená na 80 centov, celkovo investor zaplatí viac ako 631-tisíc eur. Spoločnosť sa kúpou zaviazala, že do desiatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva zrealizuje na danom území priemyselný park, ktorý má byť jeden z najväčších v Prešovskom kraji.

„Na území kraja máme 13 priemyselných parkov, tento svojou rozlohou bude najväčší a mal by ponúknuť aj najviac pracovných miest. Zároveň je tu veľký potenciál na duálne vzdelávanie študentov stredných škôl, ktorí budú potenciálnou pracovnou silou pre budúceho investora,“ myslí si predseda kraja Milan Majerský.

Priemyselný park má byť situovaný v meste Sabinov, pri novovybudovanom obchvate v lokalite Hôrky. Predaj pozemkov schválili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu napriek tomu, že cena stanovená znaleckým posudkom bola takmer tri eurá za štvorcový meter. „K takto proporčne a územne scelenému pozemku sme sa dopracovali po niekoľkoročnom úsilí začiatkom tohto roka. Pri znížení ceny na tretinu sme zohľadnili účel, a tým je rozvoj okresu a celého priľahlého územia,“ uviedol predseda kraja.

Spoločnosť MH Invest kupuje parcely v Sabinove na základe poverenia vlády s tým, že v budúcom priemyselnom parku vybuduje kompletnú infraštruktúru.

„Našou primárnou úlohou je priemyselný park vybudovať a pripraviť územie atraktívne pre investora. Predbežne rátame s investičnými nákladmi vrátane prístupovej cesty vo výške osem miliónov eur bez DPH, všetko závisí od štúdie realizovateľnosti, významu investora či ďalších vyvolaných požiadaviek vlády,“ uviedol konateľ MH Invest Boris Kačáni.

Čítajte viac Valaliky zbohatnú. S Volvom prídu nové byty, cesty, športoviská. Prekvapením je električka

Spresnil, že s prípravnými prácami na tomto investičnom projekte sa už začalo, pokračovať sa bude v geodetickom zameraní, prieskumami, štúdiami, v posudzovaní EIA až po vydanie stavebného povolenia. „Budeme mať pravdepodobne osvedčenie o významnej investícii, takže proces získavania stavebného povolenia by mal byť jednoduchší. Za optimálnych podmienok by mal trvať tento legislatívny proces rok,“ dodal Kačáni.

Na vybudovanie priemyselného parku ešte bude potrebná zmena územného plánu mesta Sabinov, ktorý musí odklepnúť mestské zastupiteľstvo.

„Pre nás je podstatné, že už teraz cez rokovania s agentúrou SARIO evidujeme niekoľkých investorov, ktorí chcú spolupracovať so samosprávnym krajom, sondujú možnosti najmä v oblasti vzdelávania a prepojenia s našimi strednými školami. Je to prísľub, že prídu investície a ruka v ruke aj dobre platené pracovné miesta aj do menej rozvinutých regiónov,“ dodal Majerský.