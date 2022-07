Deti z Košíc sa na týždeň stali vysokoškolákmi

V pondelok deti navštívili fakultu verejnej správy a pozreli si múzeum letectva. Odborníci deťom priblížili, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto vrátane Košíc v budúcnosti, a zaujímavosti o Košickom zlatom poklade.

V utorok si pripravila program lekárska fakulta. Tá pre 56 detí, z toho päť detí je z Centier pre deti a rodiny, pripravila už tradične pestré prednášky a praktické činnosti, o ktoré sa postaralo šesť pracovísk. Rozdelili ich do štyroch, farebnými tričkami rozlíšených skupín. V Ústave lekárskej a klinickej biochémie sa oboznámili s mystériom fluorescencie. Dozvedeli sa o svetielkujúcich molekulách, pozorovali rôzne svetielkujúce predmety ako kamene, drevo, kvetiny, vajíčko či ľudské zuby. Okrem toho videli, ako v tme fluoreskujú telesné tekutiny, zelené rastlinné farbivo chlorofyl a iné prírodné látky.

Masáž srdca je ťažká

V Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny si deti vyskúšali simulátory a viac sa dozvedeli, ako sa virtuálna realita využíva v zdravotníctve a pri výučbe medicíny. Najviac ich zaujala virtuálna učebňa anatómie, kde si pozreli v trojrozmernom zobrazení rôzne štruktúry ľudského tela, ako sú kosti, svaly, nervy, cievny systém a rôzne orgány.

Veľmi zaujímavá bola pre nich návšteva Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie, kde sa dozvedeli nielen niečo o vírusoch a baktériách, ktoré dokážu skomplikovať život, ale aj o užitočných mikroorganizmoch. Niektoré si pozreli mnohonásobne zväčšené mikroskopom. Urobili si navzájom výtery z hrdla či stery rúk a vzorky preniesli na živnú pôdu v Petriho miske, ktorú si najprv sami pripravili na kultiváciu mikróbov a videli tiež, ako vyzerajú na agare už vykultivované baktérie.

Zásady ošetrovania rán si deti ozrejmili v Ústave ošetrovateľstva, pričom zistili, čo by nemalo chýbať v domácej lekárničke, a vyskúšali si použitie pomôcok, ako je pinzeta, nožnice a pean. Pred ošetrením si, samozrejme, dobre umyli a vydezinfikovali ruky. Či to urobili správne, zistili za pomoci ultrafialovej lam­py.

„Dnešný deň bol super, veľmi ma bavila virtuálna realita a zaujímavé bolo aj to, ako sme skúmali, či si dobre umývame ruky. Ja som si myslel, že som to zvládol dobre, ale nebola to pravda,“ skonštatoval jeden z účastníkov. S pochvalou od zdravotníkov odchádzala dievčina z miestnosti, kde deti podávali masáž srdca. Tlak a frekvenciu stláčania hrudného koša si kontrolovali cez počítačovú aplikáciu. „Bolo to dosť ťažké a na konci som už nevládala," posťažovala sa.

Až po promóciu

Keď sme sa v hlúčiku mladých pýtali, ako sa im na Univerzite bez hraníc páči, všetci zakričali, že veľmi. Niektorí by raz, keď vyrastú, chceli pracovať v zdravotníctve. „Páčiť sa mi tu páči, ale ešte máme pred sebou aj ďalšie fakulty. Medicína ma až tak neláka, aj keď to tu bolo zaujímavé. Som zvedavý, čo sa tu ešte dozvieme,“ povedal ďalší z chlapcov.

V strede týždňa malí vysokoškoláci zažijú na vlastnej koži simulovaný súdny proces na právnickej fakulte, navštívia aj botanickú záhradu. Štvrtok bude patriť prírodovedeckej fakulte a zaujímavým pokusom z chémie a fyziky, matematickým príkladom, deti spoznajú plazy, pokúsia sa skonštruovať tepelný stroj a vyskúšajú si svoju prvú mobilnú aplikáciu. Posledný deň strávia na filozofickej fakulte, čaká ich historická dielňa či Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Popoludňajší program je vždy doplnený športovými aktivitami pod dohľadom odborníkov a animátorov z Ústavu telesnej výchovy a športu, ktorí deťom ponúknu veľkú zábavu s kvapkou dobrodružstva a so správnou dávkou pohybu.

V závere čaká deti slávnostná promócia absolventov Univerzity bez hraníc za prítomnosti členov vedenia UPJŠ v Košiciach, ktorí budú, samozrejme, vo sviatočných talároch.