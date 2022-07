Unikát na severe Slovenska. Skúste prejsť kukuričné bludisko

Kukuričné bludisko v obci Maršová-Rašov, ktorá sa nachádza v okrese Bytča, je jediným v lokalite severného Slovenska. S nápadom tejto atrakcie prišiel farmár Ján Kolek, ktorý v tejto oblasti pestuje zemiaky, jahody, no a ostatné dva roky už aj kukuricu. „Do rezervy musíme mať trošku viac pôdy, ktorú si vyžaduje cyklus obmieňania. Rozmýšľal som, čo so zvyškom zeme a potom ma zaujali podobné projekty vo svete. Okrem toho som sa roky venoval animačnej činnosti s mládežou, tak som si povedal, že by to mohlo fungovať,“ vysvetlil.

VIDEO: Takto vyzerá bludisko v kukurici, ktoré vytvoril farmár Ján Kolek.

Príde kombajn

Labyrint sa rozprestiera na dvoch hektároch pôdy, pričom jeho trasy tvoria dĺžku takmer dva kilometre. Pripravené sú tri varianty blúdenia. Prvá je s tajničkou, ktorá je vhodná najmä pre menšie deti. Tie hľadajú deväť veľkých tabúľ, na ktorých sú úlohy s hádankami. Často však dajú zabrať aj dospelým. Treba pri tom viac premýšľať, počítať, tipovať a niekedy sa so svojimi „parťákmi“ možno aj povadíte, že to tak nie je. Vhodné je doniesť si vlastné pero či ceruzku.

Druhou možnosťou je hľadanie QR kódov. V tomto prípade ide o čas, pričom výsledok sa ukladá do tabuľky na webovej stránke labyrintu. Potrebný je mobilný telefón s pripojením na internet. V areáli je však aj možnosť využiť verejnú wifi sieť. Motiváciou sú ceny – po skončení sezóny budú v tabuľke zverejnené najlepšie časy – tí najrýchlejší môžu získať vecné výhry.

Tretia cestička je nazvaná obyčajným blúdením. „To si chodíte hore-dole, doprava-doľava, pomaly či rýchlo, sám či v skupine a je vám jedno, či ide autobus. Ak sa náhodou stratíte, žiadny problém. Koncom septembra príde kombajn a potom už ľahko nájdete východ, svoje auto či deti. Vlastne tie už budú v škole,“ vtipne komentuje Kolek.

Vzápätí zvážnel – samozrejme, zblúdilcov by nenechal chodiť pomedzi kukuričné klasy až do jesene. „Vlani sa nám stratili dvaja chlapci, ale našli sme ich do piatich minút,“ podotkol s tým, že nič extrémne sa im v tejto súvislosti neprihodilo. „Denne sa to kontroluje, vyčistí, uprace. Takže problém s tým nie je,“ tvrdí.

Špeciálnou možnosťou je večerné blúdenie, ktoré je možné vyskúšať si v piatok a sobotu. Labyrint je vtedy otvorený až do polnoci. Dôležité je doniesť si so sebou svetlo v podobe mobilu či baterky. „Čelovky treba nosiť v ruke, aby ľudia neoslepovali protiidúcich,“ upozornil farmár. Pokračoval, že prvýkrát vyrástla takáto atrakcia na jeho farme vlani, čiže toto je jej druhá sezóna. Sprístupnená je podľa počasia – otvoriť sa dá v prvom alebo druhom júlovom týždni.

Začiatok a koniec

Kolek pripomenul, že kukuričných bludísk je na Slovensku niekoľko, ale to jeho je výnimočné svojou polohou. „Väčšinou sú v západnej časti, alebo na juhu. V našich končinách nič podobné nie je,“ vraví. Pokračoval, že normálny čas blúdenia u neho zaberie zhruba hodinu. „Ak si to chcú ľudia všetko poctivo prejsť a nájsť, trošku to trvá. Niektorí prídu s tým, že to nič nie je a zvládnu to raz-dva. To je však len prvý dojem, dosť klamlivý. Potom zistia, že im to dalo zabrať,“ podotkol.

Objasnil, že tamojšie kukuričné klasy siahajú do výšky 2,5 metra. „Niekde majú aj tri, no inde len päťdesiat centimetrov. Je to rôznorodé,“ priblížil. Trasu vraj navrhol on sám. „Celoplošne sa vyseje kukurica a na papieri sa nakreslí nejaký plán. Prípadne, v rámci geodetických bodov, sa to urobí elektronicky. Vyznačí sa to palicami a potom už iba, po vytýčených bodoch, treba vykosiť trasu,“ vysvetlil.

V peknom stave, čiže sviežom, vydrží kukuričné bludisko zhruba šesť týždňov. „Pri súčasných teplotách začína vädnúť skôr. Keďže sú tieto plody určené na kŕmne účely pre zvieratá, zbierajú sa od polovice do konca septembra. Vydržalo by to aj dlhšie, no potom by už strácali na kvalite. Už by to nebolo také oku lahodiace,“ uzavrel kreatívny farmár.