V Rožňave využívajú pri kosbe štyri ekokosačky

Ouessantské ovce sú najmenším plemenom na svete. Pochádza z malého francúzskeho ostrova Ouessant pri pobreží Bretónska.

Občianske združenie Druživa v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) spustilo túto aktivitu v rámci projektu SINZEM – Sociálne a inovačne na zeleň v meste.

„Na Gemer prichádzame s udržateľným projektom, ktorý má sociálny aj ekologický prínos. V prvom rade pomôžeme v sebarealizácii najzraniteľnejšej skupine ľudí, pretože do plánovaných aktivít projektu SINZEM sa zapojí až 40 prijímateľov sociálnej služby s asistenciou šiestich inštruktorov sociálnej rehabilitácie v župnom zariadení Jasanima-DSS. Súčasne podporíme ďalšie zelené riešenie v našom kraji, pretože naše štyri ovečky poslúžia taktiež ako ekologické kosačky aj v meste Rožňava a odľahčia životné prostredie i pracovníkov technických služieb mesta,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Okrem oviec pribudnú na pozemku pri Jasanima-DSS štyri včelie úle. Aj o tie sa v rámci pracovnej terapie pomôžu starať klienti zo zariadenia. Stanovište včiel poslúži taktiež na vzdelávacie účely školských a predškolských zariadení. Do jari 2023 by tiež malo združenie Druživa za 17-tisíc eur zrekonštruovať skleník, ktorý aktuálne na pozemku chátra, no už budúcu sezónu by v ňom klienti opäť mohli pestovať plodiny. Tým, že projekt spája pracovné terapie s integráciou, ekologickú starostlivosť o mestskú zeleň a tiež vzdelávacie aktivity, vhodne prepája sociálnu, environmentálnu a vzdelávaciu oblasť.

Čítajte viac Majstrovstvá strihačov oviec: Dva razy do roka načisto donaha...

„Vznikajú nové príležitosti na stretnutia a aktivity širokej verejnosti s klientmi DSS Jasanima, čím okrem iného búrame predsudky voči ľuďom s duševným alebo mentálnym postihnutím. Nevieme o tom, že by sa na Slovensku alebo v zahraničí doposiaľ realizoval obdobný projekt s takto prepojenými aktivitami – preto môžeme SINZEM bez obáv zaradiť medzi sociálne inovácie. Prvotná myšlienka zrealizovať tento projekt pramení z našej predošlej skúsenosti so spoluprácou s DSS Jasanima. Viedli nás k tomu naše poznatky ako lídra v šírení konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, poznanie a zhodnotenie zdrojov a potrieb v meste Rožňava a tiež naša doterajšia absencia praktických aktivít v oblasti sociálneho poľnohospodárstva v meste nášho sídla,“ povedal predseda združenia Druživa Miloslav Kováč.

V areáli Jasanima-DSS už na jar tohto roka sprístupnili náučný ekologický chodník. Zatiaľ čo klienti na ňom relaxujú, žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia ho využívajú na environmentálnu výchovu.

zväčšiť Foto: KSK ekokosačky v Rožňave Rožňavčania budú hľadať pre ovečky meno.

„Projekt SINZEM prináša našim prijímateľom sociálnych služieb nové činnosti zamerané na podporu zmysluplných aktivít, podporu ich postupného začleňovania do komunity, socializácie, podporu a nácvik pracovných návykov, edukáciu v rámci environmentu, podporu sebarealizácie a sebestačnosti, ale je bonusom aj pre ďalších obyvateľov regiónu. Spolu s náučným chodníkom a ďalšími podpornými projektmi je bonusom nielen pre komunitu ľudí bývajúcich v Jasanima-DSS, ale aj v regióne a širšom okolí,“ dodala riaditeľka Jasanima-DSS Beáta Šlosárová.