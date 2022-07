Psičkári sú znechutení: Koniec letného kúpania ich miláčikov v tajchoch

Citlivá téma zákazu vstupu psov do jazier v okolí Banskej Štiavnice vygradovala po nedávnej úprave pravidiel do búrlivej diskusie. V nej si obidve strany „vykrikujú“ to svoje. Navzájom sa pýtajú, kto je čistotnejší – pes alebo človek?

„Konečne,“ vydýchli si rekreanti, ktorí pri pohľade na psa pohybujúceho sa v blízkosti ich obľúbeného tajchu vždy značne znervóznejú. Teraz sa dočkali rázneho rozhodnutia – podľa nových pravidiel by mali byť brehy najnavštevova­nejších jazier označené ako „Zóna zákazu vstupu so psom do vody od 1. mája do 31. októbra“. Takéto tabuľky umiestnia iniciátori na vybraných bodoch tajchov, pričom ohraničia zónu, v ktorej treba predpisy striktne dodržiavať. K nim patrí, tak ako doteraz, aj zákaz voľného pohybu psa – celoplošne a trvalo. Každá obec, do ktorej katastra nejaká vodná nádrž patrí, to má zahrnuté vo svojom všeobecne záväznom nariadení. V rámci obchôdzky alebo na niečie privolanie by to mali kontrolovať mestskí a štátni policajti.

„Mimo týchto zón môže pes za prítomnosti majiteľa vstúpiť do vody. Veríme, že sa s tým zžijeme, budeme sa navzájom rešpektovať a takto si doprajeme ten pravý relax na našich krásnych jazerách,“ uvádza sa pod pravidlami.

Za radikálnym rozhodnutím je Občianska iniciatíva za čistotu a kultúru jazier. Jej zástupcovia to zdôvodnili tým, že v ostatných rokoch kulminujú prípady, keď psy behajú voľne medzi ľuďmi, otriasajú sa na dekách a zanechávajú po sebe výkaly. „Dokonca sú známe prípady, keď pes atakoval človeka na brehu jazera či priamo vo vode. Nehovoriac o tom, že mnohým návštevníkom vrátane detí nie je príjemné ísť do vody spolu so psom,“ podčiarkli.

Slovenský vodohospodársky podnik potvrdil, že ide o občiansku iniciatívu. „Nie našu ako správcu tajchov,“ podotkol hovorca Marián Bocák. Vysvetlil, že tento krok by mal obmedziť voľný pohyb psov medzi verejnosťou, ktorá sa tam rekreuje. Vznikali tam totiž mnohé konflikty, ktoré vyvolávalo arogantné správanie niektorých majiteľov štvornohých miláčikov. Psy vraj voľným pohybom a behaním po dekách návštevníkov vo svojej blízkosti znepríjemňovali ich relax.

„Podobne aj ich kúpanie v nádržiach, na čo sú mnohí právom veľmi citliví. Starostovia obcí sa k tejto iniciatíve priklonili a súhlasili s jednotnou formou regulácie. Dohodli sa tak na osadení spomínaných tabúľ,“ povedal.

Bocák pokračoval, že vodohospodári s tým súhlasili, no s výhradou, že tabuľky môžu slúžiť na upozornenie ako výchovný prostriedok pre majiteľov zvierat neznalých zákonných povinností. „Zároveň sme striktne vyžadovali doplniť text o odkaz na zákon o držaní a voľnom pohybe psa. Nesúhlasili sme s vytváraním zón, kde by sa mohli psy výlučne pohybovať a zdržiavať. Tajchy sú predsa verejne prístupné,“ pripomenul.

Viacerí s touto novinkou nesúhlasia. Sú presvedčení, že turisti vyhľadávajúci tajchy sú väčší „bordelári“ ako psíčence. „Je to úplne nesystémové riešenie, kde sa radikálne obmedzuje jedna strana. To, čo tam po sebe nechávajú ľudia, zrejme kompetentných trápi menej ako psy. Tie sú pritom oveľa čistotnejšie ako ľudia. Do vody sa určite nevycikajú,“ mienia.

Tínedžerka Martina, ktorú sme stretli pri jazere v Banskom Studenci, má iný názor. „Porovnávať človeka so psom? To kde sme sa dostali,“ hovorí. Osobne má vraj niekoľko nepríjemných skúseností, keď majiteľ svojho miláčika nechal voľne pusteného. „Chcela som napríklad vyjsť z vody, no zúrivý chlpáč pobehoval na brehu a pozerajúc na mňa brechal na plné pľúca. Nebolo mi všetko jedno, radšej som sa opäť ponorila do vody a odplávala,“ priblížila. Vzápätí spomenula ďalšiu príhodu. „Zostala som v šoku, keď som ležiac na slnku zrazu cítila, že niekto mi zatienil oči. Otvorila som ich a nado mnou stál veľký pes. Okamžite som vyskočila a majiteľovi prízvukovala, nech si ho chytí. Ten sa len usmieval, že veď nič sa nedeje a nech sa nebojím. To sa ale ľahko povie,“ dodala krútiac hlavou.