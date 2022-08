Driny, jediná jaskyňa na západe, potrebuje pozdvihnúť. Inde to vyzerá krajšie, hodnotia turisti

Driny sú jedinou sprístupnenou jaskyňou Malých Karpát na západnom Slovensku. Aj preto si zaslúži väčšiu pozornosť. Lokalita má prejsť zmenami. Pomôcť by mali peniaze z programu cezhraničnej spolupráce.

Vstupy do jaskyne Driny musia prispôsobovať jej dispozícii. Jediný prístup slúži ako vchod i východ.

„Jaskyňa má síce dva okruhy, ale len jeden vchod, ktorý zároveň slúži ako východ,“ približuje správca jaskyne Peter Zvonár. Dispozícii jaskyne preto musia prispôsobovať vstup a pohyb jednotlivých skupín návštevníkov. „Potrebovali by sme zvlášť vchod a východ, aby boli prehliadky pohodlnejšie a bezpečnejšie a aby bola vyššia priepustnosť návštevníkov,“ dodáva.

Turisti vchádzajú aj vychádzajú jednou asi 20-metrovou chodbou. Na jej konci sa začínajú dva okruhy. Práve chodba je podľa Zvonára problematickým miestom. „Ak sa tam stretnú dve skupiny, začína sa menší chaos a tlačenica,“ spresňuje správca.

V prípade, že sa pred jaskyňou nazbiera veľa návštevníkov, delia ich na menšie skupiny. V jednej môže byť 35 až 40 ľudí. Do jaskyne potom vstupujú s časovými odstupmi. Ak sú skupiny väčšie, spôsobuje to problémy, keď sa navzájom míňajú.

Foto: Žaneta Mikulíková Jaskyňa Driny Smolenice Prioritou Správy slovenských jaskýň sú investície do modernizácie vstupného areálu jaskyne Driny, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu i prebudovanie súčasných priestorov so zastaranou infraštruktúrou.

Časové posuny a rušenie

„Problém nastáva, keď je prvá skupina vo vnútri a chce vstúpiť ďalšia. Ak sa už prvá skupina, ktorá sa vracia, nachádza vo vstupnej chodbe, musíme čakať. Potom sa to celé posúva a ďalšie skupiny musia ísť neskôr,“ opísal vysokoškolák Frederik (23), ktorý jaskyňou sprevádza už piatu sezónu. Okrem toho sa sprievodcovia navzájom rušia pri výklade.

„Keď sme prichádzali do jaskyne, skupina vo vnútri práve odchádzala. Minule sme sa presne a nemuseli sme sa tlačiť,“ opísala skúsenosť spred dvoch rokov Slávka (25), ktorá sa do jaskyne vrátila aj v tomto roku, tentokrát s kamarátkou Auréliou (27). Na areáli je podľa nich cítiť, že by potreboval vynoviť.

„Tým, že sme z východu, v Tatrách poznáme skoro všetky jaskyne a vyzerá to tam oveľa krajšie,“ myslí si Aurélia. V lepšom stave sú prístupové chodníky a zároveň je všetko pokope. „Niekde sú aj malé kaviarničky či reštičky,“ podotýka. Aj keď si uvedomuje, že ide o menšiu jaskyňu, je to zároveň jediná jaskyňa široko-ďaleko, preto by mala upútať.

Napriek tomu to dvojicu kamarátok od ďalšej návštevy neodrádza, skôr naopak. „Už v jaskyni sme si hovorili, že určite sem ešte o pár rokov prídeme pozrieť, či sa tu niečo zmenilo,“ dodávajú dievčatá, ktoré dnes žijú na západnom Slovensku.

Najskôr areál, potom východ

O prerážke jaskyne sa podľa Jána Zuskina, riaditeľa Správy slovenských jaskýň, uvažuje už dlhšie. Za prioritu však považuje investovanie do vstupného areálu, ktorý má infraštruktúru ešte z 50. rokov minulého storočia. „Ak sa podarí aj prerážka jaskyne, bola by to pridaná hodnota,“ hovorí.

V rámci výstupového chodníka k jaskyni je niekoľko objektov, ktoré potrebujú rekonštrukciu alebo prebudovanie. „Ak chceme poskytovať služby na úrovni, a my to chceme, musíme urobiť nový areál,“ dopĺňa Zuskin.

Návštevníkom i sprievodcom dnes slúži ako zázemie miestnosť, ktorá bola vytvorená v pukline skaly neďaleko vstupu do jaskyne. Nesie názov Speleobar. Predávajú sa tam vstupenky, suveníry či drobné občerstvenie. V časti oddelenej textíliou oddychujú sprievodcovia, ktorí by privítali viac súkromia.

Riaditeľ hovorí, že táto časť si vyžaduje prestavbu. O niečo nižšie je starý objekt, ktorý dnes slúži ako skladisko. Na jeho mieste má vyrásť nová budova už aj s toaletami. Tie sa v súčasnosti nachádzajú v samostatnej čas­ti.

Tieto aktivity sú súčasťou väčšieho projektu zatraktívnenia lokality, do ktorého sa zapája viacero subjektov. Memorandum o spolupráci, ktoré má naštartovať dlhodobejšie projekty, podpísali začiatkom júla Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, obec Smolenice, Štátna ochrana prírody SR a Lesy SR.

Čakanie na výzvu

Zámer má byť spolufinancovaný z európskych peňazí prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom. V súčasnosti sa čaká na vyhlásenie výzvy v rámci nového programového obdobia 2022–2027. Odhaduje sa, že by sa tak mohlo stať na jeseň tohto roka.

„Teraz je najpodstatnejšie nájsť cezhraničného partnera na českej strane a následné podanie projektu,“ hovorí trnavský župan Jozef Viskupič. Keďže jaskyňa Driny je súčasťou krasovej oblasti Smolenický kras, momentálne prebiehajú rokovania s Chránenou krajinnou oblasťou Moravský kras v Česku.

Súčasťou zatraktívnenia lokality je aj vybudovanie nového chodníka smerom od parkoviska k jaskyni. „Krajská organizácia cestovného ruchu vypracovala v spolupráci s vybranými architektmi návrh moderného interaktívneho zážitkového náučného chodníka vrátane návrhu interaktívnych prvkov pre deti,“ doplnil Viskupič. Na jeho trase sú navrhnuté tunely, preliezačky, šmykľavky či lanové mostíky. Vízie do budúcnosti rátajú aj s jeho predĺžením.

V minulom roku zafinancovala župa opravu jedinej prístupovej cesty do rekreačnej lokality Jahodník, odkiaľ sa vyráža k jaskyni. „S obcou plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ďalšieho úseku cesty aj vodovodného a odpadového napojenia v tejto oblasti,“ dodal trnavský župan.