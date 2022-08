Medveď napadol lesného taxátora v Domaniži, skončil v nemocnici

K útoku medveďa na lesného taxátora, ktorý spolu s kolegami, mapoval lesné porasty, došlo okolo 16.00 h, v časti Hodoň v Domanižskej Lehote, približne 200 metrov od lesnej hájovne. Podľa starostu ide o lokalitu, kde pravidelne chodia turisti na bicykloch a za prírodou. „Taxátori sa pohybovali v teréne rozdelení. Medveď sa nachádzal v redšom lese. Od taxátora, ktorý bol približne 20 metrov od neho, bol najskôr chrbtom. Medveď sa potom na neho otočil a zbadal lesného projektanta, ktorý začal cúvať, aby nenarušil jeho teritórium,“ opísal Matušík.

Medveď sa však podľa neho na muža rozbehol, začal ho hrýzť a škriabať, pohrýzol mu stehno, doškriabal brucho, muž mal tržné rany, utrpel i zlomeninu na ruke. Útok trval približne štyri minúty. Muž začal kričať, čo zalarmovalo jeho kolegov. Ako ležal na zemi, medveď sa vrátil, už však nezaútočil. Zavolal si záchranku, presunul sa dole k ceste, kde ho našli kolegovia, doplnil starosta. Na záchranku čakali priamo v obci. Lesný projektant mal pri sebe aj bezpečnostný sprej, podľa Matušíka ho však pri rýchlom útoku nedokázal použiť.

„Išlo o druhý útok medveďa za posledný rok v Domaniži a okolí. V poslednej dobe máme dosť stretnutí s medveďom, pred dvoma týždňami došlo k stretu medvedice a jedného z lesných zamestnancov v lokalite strelnice. Čoraz viac je to bližšie k obydliam, je ich podstatne viac, ako tomu bývalo v minulosti. Nejde o medveďov, ktorí by chodili do dediny do odpadových nádob, pohybujú sa na kraji lesa,“ zdôraznil Matušík s tým, že obyvatelia majú strach.

Zásahový tím pre medveďa hnedého by mal podľa informácií starostu do obce prísť ešte v utorok.