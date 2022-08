Potok sa vyparil. Na projekt vodovodu nemajú peniaze

Mimoriadna situácia, ktorú vyhlásili pre nedostatok vody, trvá v Chrámci so zhruba štyristo obyvateľmi od 27. júna. Problém vznikol pre dlhotrvajúci nedostatok zrážok. Najhorší dopad to má na viac ako osemdesiat ľudí žijúcich v nájomných sociálnych bytoch. Aby tam nevznikla nejaká infekcia, trikrát do týždňa im vozia pitnú vodu cisternou.

VIDEO: Potok bez vody, dedinka bez peňazí.

Zvykli si na život bez vody

Georgína Szajková, ktorá tam s rodinou býva, sa posťažovala, že nejde o žiadnu novinku. Bez pitnej vody sú vraj celé roky. „Starostka s tým nič nerobí. Musíme vykrikovať, aby nám doniesla vodu. Cisterna chodí v pondelok a piatok. Teraz tu bola o deň skôr, už vo štvrtok. Do ďalšej dodávky musíme vydržať celý víkend,“ hovorí. Obec im však zabezpečila aj dve veľké nádrže, pričom každá je naplnená tisíc litrami. Po otvorení kohútika si z nich môžu naberať potrebné zásoby do nádob. Umiestnené sú pred a za bytovkou. Jeden takýto kontajner stojí samosprávu 400 eur.

„Tú vodu musíme používať na všetko – umývanie, pranie, varenie. Je tu veľa malých detí, viac ako dospelých. Nemáme ich v čom kúpať, toto nestačí,“ tvrdí Szajková. Hoci majú v blízkosti studňu, dostatok vody v nej viac ako mesiac chýba.

Keď tam aj bola, konzumovať ju nemohli. Slúžila len na hygienické účely – obsahuje totiž vysoké hodnoty dusičnanov a dusitanov. Takto je to v rámci celej obce. Ľudia si preto na pitie a varenie zaobstarávajú už celé roky balenú vodu. Dosvedčili nám to viacerí miestni. „V studni ešte niečo máme. Je to síce minimum, ale na pranie a kúpanie nám to stačí. Z cisterny si berieme len zásoby na pitie,“ povedala Barbora, ktorá býva v jednom dvore s ďalšími dvomi rodinami. „Kvalitnú vodu sme tu nemali nikdy, ale čo máme robiť? Zvykli sme si,“ doplnila.

Najprv peniaze, potom voda

Starostka Marta Benedeková uviedla, že akútny problém s vodou začali mať pred šiestimi týždňami. „Dovážať sme ju začali asi pred mesiacom. Najskôr trikrát, teraz dvakrát za sedem dní. Objednávame ju z rimavskosobot­ského závodu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Majú však málo áut a zásobovať už potrebujú veľa okolitých obcí,“ zdôvodnila, prečo sa frekvencia dodávok znížila. Zároveň ozrejmila, že jedna cisterna stojí 160 eur. Hradia to z obecných peňazí a potom im to preplatí okresný úrad. „Ten plánuje vyhlásiť mimoriadnu situáciu pre celý okres. Pre nás by to bolo zvládnuteľnejšie, lebo by sme to nemuseli dopredu uhrádzať my, teda samospráva,“ hovorí.

Benedeková upozornila, že pred časom im vyschol aj dedinský potok. Takéto niečo už v obci pred rokmi zažili, no aj tak ide o veľmi ojedinelý jav. Mrzí ju, že miestni majú v studniach nízku hladinu vody, no vždy je to lepšie ako nič – môžu ju používať aspoň na umývanie. Potvrdila, že najhoršie sú na tom ľudia v nájomných bytovkách. „Oficiálne tam žije šestnásť rodín, dokopy zhruba 88 obyvateľov. Potrebujú teda veľa vody,“ podotkla. Pripomenula, že tam majú kopanú studňu, no tá bola v horúčavách slabo zásobovaná.

Nemajú na projekt

„Keďže nepršalo, dali sme ešte vŕtať ďalšiu, hlbokú asi štyridsať metrov. Jeden z našich poslancov to tam rieši tak, že ráno im zapne čerpadlo, aby im odtiaľ tiekla voda aspoň dvadsať minút. To by malo stačiť na vykonanie hygieny,“ mieni starostka. Za celý deň sa to vraj zase trošku nazbiera a večer opäť na chvíľu zapnú čerpadlo.

Hoci meteorológovia predpovedali na víkend výdatnejší dážď v rámci celého Slovenska, Benedeková zostala skeptická. „Nebude stačiť,“ podotkla. Vzápätí upozornila, že riešením v Chrámci by bol vodovod, ktorý stále nemajú. „Vlani sme sa chceli uchádzať o dotáciu na jeho vybudovanie, čím by sa zabezpečila aspoň časť domov. Na vypracovanie projektovej dokumentácie sme ale nenašli dosť peňazí,“ vysvetlila. Nestráca však nádej a dúfa, že v budúcnosti sa to zmení.