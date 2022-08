V Prievidzi umožňujú návrat do socialistického Československa

Originálnemu múzeu šéfuje Michal Dobiaš, ktorý sa už roky venuje zberateľstvu dobových pohľadníc Prievidze a starých telefónov. Popritom sa k tomu pridružili ďalšie predmety. Keď sa začali príliš kopiť, uvažoval, čo s nimi.

VIDEO: Retro múzeum v Prievidzi, ako to vyzeralo v socializme.

„Najlepšie, čo môže zberateľ so svojimi úlovkami urobiť, je podeliť sa o ne. Takže mojím cieľom bolo ukázať ich ľuďom a toto je výsledok,“ porozhliadal sa okolo seba. To sme už stáli v priestoroch, ktoré nás akoby preniesli v čase o zhruba polstoročie dozadu – v socialistických potravinách.

„Výnimočnosť našich expozícií je v tom, že väčšina ľudí si tú dobu pamätá, lebo ju prežili. Umožňujeme im teda, aby sa vrátili do nie tak dávnej minulosti a nostalgicky zaspomínali na svoje detstvo doma či u starých rodičov,“ hovorí Dobiaš. „Môžu sa stretnúť s predmetmi a výrobkami, ktoré sa ešte pred niekoľkými desiatkami rokov bežne používali. Niektoré poznáme aj dnes, ale v trošku zmenenej podobe,“ povedal. Vzápätí nás retro obchodom previedol. Nechýbajú tam staré nákupné košíky, legendárne žuvačky Pedro, Granko, detský čaj či kockový cukor so známymi obalmi.

Pýcha priemyselného dizajnu

O kúsok ďalej je miestnosť s vystavovanou telekomunikačnou a meracou technikou, ktorá sa na území Slovenska používala od roku 1884. Zbierka obsahuje takmer sto rôznych exemplárov prístrojov. „Máme tu klasické vytáčacie telefóny, ktoré dnes v podstate neexistujú. Takisto telefónnu búdku, ktorá sa už nepoužíva,“ otvoril na nej dvere. „Vstúpte a volajte,“ usmial sa šéf múzea. Práve tento „úlovok“ si cení najviac. „Je to najvzácnejší exponát v expozícii telefónov,“ podotkol hrdo.

V múzeu nechýbajú staré televízory, rádiá či gramofóny, ktoré boli považované za pýchu vtedajšieho európskeho priemyselného dizajnu. Súčasťou je aj školská trieda, ktorá môže na dnešné deti pôsobiť dosť staromódne, no mnohí si práve takú pamätajú zo svojich čias. Na stene je štátny znak Československej socialistickej republiky a portrét vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka. Klasikou sú počítadlo a tabuľa, na ktorú sa písalo kriedou. „Školáci, ktorí sem chodia, reagujú pri niektorých exponátoch kadejako. Napríklad pri vytáčacích telefónoch sa stalo, že nevedeli, o čo ide a na čo to slúžili. Potom im vysvetlíme, že je to predchodca mobilov a hneď pochopia,“ poznamenal Dobiaš.

Pribudne replika bytu

Múzeum Vtedy skrýva aj množstvo iných retro kúskov. Zaujal nás napríklad starý stojan na benzín, ktorého číselník ukazuje cenu za liter v starej mene – teda Kčs (Koruna česko-slovenská). Neprehliadnuteľné sú tiež obrovské drevené obrazy verné socialistickému realizmu, ktoré vraj kedysi zdobili prievidzský kultúrny dom. Celkovo ich je deväť a na svetlo sa dostali po dlhých rokoch zabudnutia v tamojšom sklade. Autor je neznámy. Svoje miesto tam má tiež stará kino premietačka či veľká kamera pochádzajúca z Československej televízie.

Vo fáze príprav je aj tretia expozícia – pôjde o repliku bytu zariadeného v štýle sedemdesiatych rokov. Dominovať v ňom budú linoleum, tapety či starý nábytok s vinylovým obrusom na kuchynskom stole. Otvoriť ho plánujú o mesiac.

„Veľa vecí nám ľudia darujú, no mnohé sme museli zháňať a kupovať. Niektoré sa hľadajú ťažko a o to viac si ich ceníme,“ pokračoval Dobiaš. Objasnil, že múzeum otvorili vlani v septembri, no kvôli pandémii boli dlhodobo zatvorení. „Mám pocit, že ľudia sa k nám ešte nenaučili veľmi chodiť. Zatiaľ najlepšiu návštevnosť sme mali v júli, tak uvidíme, ako to bude pokračovať,“ vraví. Ozrejmil, že tento rok ich zatiaľ navštívilo 756 návštevníkov. Vlani ich stihli mať 642.