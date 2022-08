Spoločnosť EEI v Košiciach skončila, o parkovanie sa stará mesto

Definitívne tak potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, že nájomná zmluva medzi parkovacou firmou a mestom Košice je neplatná. Mesto už vyplo parkomaty súkromnej spoločnosti. Neplatné zostanú aj ich parkovacie karty.

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. V zmysle nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach o neplatnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou EEI je už od pondelka definitívne, že celý parkovací systém v Košiciach patrí do správy mesta.

Výsledkom tohto súdneho rozhodnutia je, že sú parkomaty tejto súkromnej bratislavskej spoločnosti vypnuté. Rovnako sú deaktivované aj rampové parkoviská, na ktorých sú odstránené alebo zdvihnuté závory. Pravidlá parkovania sa tam v najbližšom čase budú riadiť rovnakým režimom ako pri klasickom parkovaní v príslušných tarifných pásmach.

„Košičania čakali dlhých desať rokov na to, aby sme sa mohli zbaviť bratislavskej spoločnosti, ktorá zarábala na parkovaní v meste. Nesmierne ma teší, že sa to dnes konečne podarilo. Ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí sa na tom od začiatku nášho boja voči ich aktivitám v Košiciach podieľali. Či už to boli aktivisti na čele s Henrichom Burdigom, ako aj náš tím z magistrátu okolo riaditeľa Marcela Čopa a Stanislava Takáča z právneho a majetkového oddelenia,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Na parkovaní v meste a režime parkovania sa nič zásadné nebude meniť – naďalej sa spravuje platným VZN o parkovaní. Pracovníci referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia magistrátu mesta od začiatku júla obnovili vyše 2¤000 vyznačených parkovacích miest a osadzujú aj nové informačné tabule. Mesto už od roku 2019 vydáva vlastné parkovacie karty a disponuje vlastnými platobnými kanálmi. V blízkej budúcnosti by sa mala možnosť zaplatiť parkovné rozšíriť aj o ďalšie mobilné aplikácie, ktoré sú známe Košičanom, ale aj návštevníkom.

Držiteľom parkovacích kariet vydaných v minulosti spoločnosťou EEI mesto oznamujeme, že tie vzhľadom na platné VZN nemôžu byť akceptované. Mesto Košice už vyše 3,5 roka vydáva svoje parkovacie karty. Neexistoval preto žiaden dôvod na to, aby občania od roku 2019 adresovali žiadosť o vydanie parkovacej karty tejto spoločnosti a využívali ich.

Dodržiavanie VZN o parkovaní bude v uliciach mesta kontrolovať mestská polícia. Hlavným dôvodom je najmä efektívnejšie využitie parkovacích miest obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Nedisciplinovaný vodič s nezaplateným parkovným môže blokovať parkovacie miesto pre viacerých vodičov, ktorí ho reálne potrebujú, napr. len na hodinu. Vodiči, ktorí nezaplatia parkovné, musia v zmysle zákonov o cestnej premávke, respektíve o priestupkoch počítať aj so sankciami.

Mesto podalo žalobu na EEI ešte za viceprimátora Martina Petruška (Smer) začiatkom novembra 2018. Ten vo funkcii nahradil primátora Richarda Rašiho, ktorý zastával funkciu vicepremiéra vlády Petra Pellegriniho (obaja predtým Smer, teraz Hlas).

Pred žalobou mesta bola vypracovaná právna analýza na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Jej záverom bolo, že nájomná zmluva vrátane dodatkov je absolútne neplatná. Nájomná zmluva vypršala bez ohľadu na súdne spory koncom júla tohto roka. Vzkriesiť ju chcel ešte poslanec Miroslav Špak (nezávislý) na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď predniesol návrh, aby magistrát rokoval s EEI o predĺžení zmluvy od 1. augusta. Nik z prítomných 29 poslancov jeho návrh nepodporil. Hlasoval zaň iba sám.