V Moravanoch otvorili živý včelársky skanzen

Lákadlom bude nielen pre turistov, ale aj školy či tábory. V neposlednom rade ho radi určite navštívia aj včelári. V obecnom parku nájdu návštevníci včelársky skanzen, v ktorom žijú včely a budú tam organizovať rôzne včelárske prednášky aj apiterapiu. Živý skanzen vznikol vďaka aktívnej včelárskej komunite na čele so starostom obce Vladimírom Čeklovským a podpore vo výške 13-tisíc eur z grantovej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita.

Nadšenie miestnych včelárov vyústilo do nápadu ukázať prácu s týmto užitočným hmyzom aj laickej verejnosti. V živom včelárskom skanzene sa všetci zvedavci dozvedia, ako sa kedysi chovali včely, čo sa zmenilo, od čoho sa upustilo a čo sa, naopak, pridalo v starostlivosti o túto nenahraditeľnú zložku ekosystému. Pozrieť si môžete dobové úle, akými sú rôzne kláty, figurálne, slamené či šašinové úle, ale aj moderné úle používané v súčasnosti. Všetky budú obývané včelími rodinami. Život včiel si tam môžete pozrieť bezpečne, s podrobnými informáciami a odborným výkladom.

Lákadlo na mape

Včelárska komunita v Moravanoch má svoju bohatú tradíciu a tamojší včelári sa o ňu chcú podeliť so zvedavými návštevníkmi. „Tento projekt je ďalší v poradí, ktorý župa v obci rozhýbala. Už viac ako rok tu funguje projekt Moravany po vode za poznaním, ktorý prevedie vodákov povodím rieky Ondava. Nie je to žiadna nuda, pri troche aktivity a odhodlania si ju môžu vyskúšať aj splaviť. Odteraz budú mať turisti o ďalší dôvod navyše navštíviť tento kút Košického kraja. Jedno miesto bude ponúkať dve odlišné, no rovnako zaujímavé atrakcie pre výletníkov každej vekovej kategórie,“ hovorí predseda KSK Rastislav Trnka.

Podľa starostu obce Vladimíra Čeklovského by sa tento druh skanzenu mohol stať na mape kraja vyhľadávaným turistickým miestom. „Myšlienka otvorenia živého včelárskeho skanzenu v miestnom parku vznikla počas stretnutí našej domácej komunity včelárov. V jej jadre sú dlhoroční profesionálni aj hobby včelári, ktorí sa popri včelárskej práci zaujímajú aj o jej históriu. So zaujímavosťami sa chceme s verejnosťou podeliť formou prednášok a praktických ukážok. Vieme, že strach zo včelích bodnutí je bežný, a preto bude návšteva v našom skanzene prebiehať s ochrannými včelárskymi oblekmi, a kto si trúfne, bude sa môcť priamo pričiniť o starostlivosť o včelstvá. Vstupné bude symbolické, určené len na chod skanzenu samotného, a ponúkneme aj možnosť zakúpiť si tunajšie včelie produkty. Moju vášeň k týmto usilovným živočíchom, spolu s postom starostu, beriem ako možnosť zanechať pre budúce generácie niečo hodnotné a pre spoločnosť prospešné.“

Bez strachu zo žihadiel

Práca so včelami nabíja energiou a priaznivo pôsobí na naše zdravie. To, čo včelári získavajú dýchaním vzduchu z úľov, si budú môcť vyskúšať aj návštevníci skanzenu v Moravanoch, a to bez strachu zo žihadiel. Zvedavci, nadšenci aj rodiny s deťmi v skanzene objavia včelín v podobe domčeka, ktorý je upravený pre spánok a oddych priamo na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou medu, vosku, propolisu a započúvať sa do pokojného bzučania pod vami. A možno aj pokojne zaspať. Terapia pôsobí nielen na nervovú sústavu ako aromaterapia, ale vďaka svojmu zloženiu má aj protizápalový, antivírusový a antibakteriál­ny efekt.

zväčšiť Foto: krt Moravany, včelársky skanzen Apiterapia pôsobí nielen na nervovú sústavu ako aromaterapia, ale vďaka svojmu zloženiu má aj protizápalový, antivírusový a antibakteriálny efekt

Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková povedala, že vnímajú nové potreby a očakávania návštevníckej verejnosti. „Ľudia hľadajú nové, neobjavené miesta a nevšedné zážitky, ktoré chcú prežívať ‚na vlastnej koži‘ a odniesť si ich tak domov nielen na fotkách, ale aj v živých spomienkach. Stále viac sa sústreďujeme na propagáciu nových, netradičných zážitkov, ktoré v našom kraji môže verejnosť aktívne objavovať. Nezabúdame ani na lokálne tradície či remeslá. Podľa minuloročného vzoru, keď sme otvorili podobný areál venovaný včielkam v Hrabušiciach na Spiši, sa tešíme zo včelieho skanzenu tu v Moravanoch. Ten hrabušický je otvorený už druhú sezónu a má obrovský úspech. Navštevujú ho rodiny s deťmi, turisti, cyklisti, ale aj organizované výlety.“