Odpadkoví hrdinovia pomáhajú metropole východu. Na vlastnú päsť a zadarmo

Košickí odpadkoví hrdinovia je preklad názvu skupiny dobrovoľníkov, ktorí si hovoria Trash Heroes Košice. Niekedy sa ľudia v skupine rátajú na desiatky, inokedy ju tvorí iba jeden človek. Vždy je v nej Jaroslav Stančák (31).

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete,“ povedal Mahátma Gándhí. Jeho výrokom sa riadil aj jeden z najsilnejších mužov sveta – prezident USA Barack Obama – a doslova ho berie Jaro. Hovorí, že je okolo neho partia mladých ľudí, ktorá chce začať so zmenou od seba a vyzýva ostatných, aby sa k zmene pripojili. „Snažíme sa pomôcť prírode, aby sa dokázala lepšie nadýchnuť a zároveň sa lepšie nadýchneme aj my,“ vysvetľuje.

Okolo odpadkov by nik nemal prejsť len tak. Jaro Stančák sa veru chrbát nebojí ohnúť.

Jaro sa pred 31 rokmi narodil na Ukrajine. „Ale to nie je podstatné, keďže na Slovensko sme prišli, keď som mal dva či tri roky. Časť života som prežil v Čižaticiach, časť v Košiciach. Okrem toho som niekoľko rokov žil v Anglicku aj v Česku. Vždy som sa vracal domov. Mestský aj dedinský život mám takpovediac v krvi. Posledný návrat spôsobila korona. Žijem teraz s babkou v Čižaticiach. Snažím sa jej čo najviac pomáhať. I keď musím priznať, že ona mi pomáha viac. Žiadnej roboty sa nebojím. Vždy som pracoval, teraz sa starám ľuďom o záhrady. Som slobodný, keďže som ešte nenašiel matku svojich detí. Som viac ,srdciar’ ako krásavec, ale verím, že sa mi to raz podarí.“

Jedna prechádzka

Ťažko si vie niekto predstaviť, že sa jeho život bude spájať s odpadkami. Všetci chodíme peši, vieme sa dokonca aj nahnevať, ak vidíme vo svojom okolí neporiadok. Málokto z nás sa však zohne a zdvihne niečo, čo tam zanechal niekto iný.

„Začalo sa to úplne prozaicky. Raz sme išli s kamarátom so psom von k Hornádu. Zrazu som zistil, že som zakopol o plechovku. O pár metrov ďalej bola ďalšia a ďalšia… Tak som sa hneď skraja vrátil do auta. Mal som tam pár mechov, a vtedy sa to rozbehlo. Keď som sa s plným vrecom vrátil k autu, mal som veľmi dobrý pocit. A keďže dnes pomaly všetci žijeme aj na sociálnych sieťach, odfotil som pár fotiek a pridal na profil. Bordel som fotiť nechcel. Tak som odfotil poriadok a plné vrece. Ľuďom sa to zapáčilo, dali mi pár lajkov i komentárov. Bolo to niečo, čo v mojom okolí nikto nerobil a mne z toho vyplynulo, že by som to mohol robiť ja. Dnes mám takmer sedemtisíc fanúšikov.“