Zuzana zmenila svoj život a vracia ľuďom chuť do života

Zuzana Eliašová založila pred tromi rokmi sociálny podnik Sewn bag, a tak spojila príjemné s užitočným. Na nohy ho nepoložil ani koronavírus.

Jeho začiatky sa spájali najmä s upratovacími a pomocnými prácami na stavbách. Dnes je z neho profesionálna krajčírska dielňa, v ktorej zamestnanci trávia radi čas. Minulý rok sa vďaka Zuzaninej sile nepoľaviť podarilo zaradiť do „normálneho života“ osem ľudí, tento rok zatiaľ troch.

Zuzana dlhé roky pracovala v korporátnych spoločnostiach. Vždy ju trápila skutočnosť, že má firma problém zamestnať kvalitných operátorov. „Zamýšľala som sa nad tým, ako to, že je tu toľko nezamestnaných, pričom pracovných pozícií je dostatok. Plus ma trápilo, že automobilky produkujú odpad – odrezky, ktoré sa dajú ďalej využiť. Poškodený materiál sa vyhadzuje v objeme 15 ton z jedinej firmy mesačne. Zhruba dva roky som nápad nosila v hlave a zháňala som inštitúciu, ktorá pracuje so znevýhodnenými ľuďmi, aby som sa na ňu mohla napojiť a sústredila sa len na produkciu,“ vysvetľuje Zuzana.

Veci sa však vyvinuli inak. Jej sociálny podnik od začiatku zamestnáva „nezamestnateľných“, ťažko chorých, osamelé matky, príliš starých, ľudí bez skúseností, bezdomovcov i Rómov. Najnovšie aj odídencov z Ukrajiny. Zuzana priznáva, že ľuďom treba hlavne pomôcť, aby dostali pomoc.

„Najprv potrebujú sociálnu podporu. Keď hovoríme o bezdomovcoch, niekto ich musí z ulice navigovať, aby zaklopali na konkrétne dvere a pýtali si tú pomoc, ktorú by im mal štát poskytnúť. Pomáhame im aj v tomto ešte predtým, než nastúpia k nám. Následne riešime úrady, peniaze a zdravotnícku pomoc či psychiatra. Za tých ľudí mám zodpovednosť, prirovnala by som to k tomu, keď niekto má deti. Ten pocit zodpovednosti za niečí život sa nedá ani opísať, ani vysvetliť. Najviac ma mrzí to, že nedokážem pomôcť každému, kto to potrebuje.“

Registrovaný sociálny podnik šije rôzne tašky a doplnky – na zákazky z organickej bavlny podľa požiadaviek klientov. Individuálne výrobky zase majú vlastný príbeh, keďže sú šité zo zvyškov či z odrezkov. V ponuke majú kabelky, organizéry, kľúčenky, gumičky do vlasov, no šili už aj kompletnú výbavu tašiek na mieru do kufra auta.

„Snažíme sa vrátiť život aj tradíciám našich starých mám a ručne tkáme na 100-ročných krosnách koberce, obliečky na vankúše alebo obrusy z čisto prírodných materiálov ako ľan, bavlna alebo vlna, ktoré sú odolné a majú antibakteriálne a antimikrobiálne vlastnosti. Utkali sme aj obrus pre Svätého Otca, ktorý dostal pri návšteve Slovenska v roku 2021. Bol vyrobený z čisto prírodných a lokálnych materiálov. Jeho originalita spočívala v kombinácii vlny, bieleného a bezfarebného ľanu, ktoré dokopy vytvorili netypicky štruktúrovaný povrch,“ opisuje prácu v podniku Zuzana a dodáva, že, samozrejme, dodržiavajú zásady zero waste. „Používame recyklované materiály, spracúvame odrezky a textilný odpad. Upcyclujeme, vyrábame z odpadu nový produkt, s novým účelom a novou budúcnosťou, aby príbeh pokračoval.“

Víziou Zuzaninej firmy je vytvárať inšpiratívne miesto pre prácu. Sto percent zisku reinvestuje do spoločnosti na vytvorenie ďalších pracovných pozícií. Majiteľka priznáva, že ju najviac trápi, či bude mať ďalší mesiac na výplaty.