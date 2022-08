Nepoznané potulky hradom Korlátka, pribudnú schody do novej časti

Prístup do novej časti hradného areálu, bezpečnejší výhľad a informačné tabule približujúce množstvo práce, ktorú na prvý pohľad nevidno. Na hrade Korlátka pripravujú pre návštevníkov novinky.

Nové drevené schodisko umožní návštevníkom prístup do dosiaľ neprístupnej či zle prístupnej časti hradu. V pláne sú aj ďalšie novinky.

V areáli hradnej zrúcaniny sa chystá niekoľko noviniek. Niektoré práce sú už rozbehnuté. Nový rozmer prinesie návštevníkom dvojramenné drevené schodisko. „Umožní, aby sa od veže dalo pokračovať ďalej do južnej časti hradu, ktorá je položená najvyššie,“ približuje vedúci záchranných prác Martin Slezák (48).

V súčasnosti to podľa neho funguje tak, že návštevníci vyjdú pod vežu, odkiaľ je najlepší výhľad, a tou istou trasou sa vrátia naspäť. Po novom sa tak vytvorí prehliadkový okruh a návšteva hradu sa rozšíri o časti, ktoré boli dosiaľ neprístupné alebo veľmi zle prístupné. Na najvyššom mieste hradu, kam chodia všetci turisti kvôli vyhliadke, pribudne bezpečnostné zábradlie.

Od budúceho týždňa začnú podľa Slezáka s väčšími murárskym prácami v hornom paláci. „Cieľom je podoprieť miesto, ktoré je náchylné na zrútenie. Dúfam, že to stihneme skôr, ako sa to zrúti,“ doplnil s tým, že ide o jeho statické zaistenie. Táto časť je podľa neho vidieť aj z cesty, ktorá vedie cez Cerovú na Jablonicu.

„Zrúcanina je trochu schovaná v lese a iba tie najvrchnejšie časti sú ako-tak viditeľné,“ hovorí vedúci prác s tým, že ich považuje za najcennejšie. Ak by sa jedna časť muriva v tvare písmena L zrútila, urýchlilo by to podľa neho degradáciu ďalšej časti múrov horného paláca.

V tomto roku plánujú osadiť aj podrobný informačný systém, ktorý bude prezentovať doterajšie práce. „Mnohé práce sa nám podarilo tak dobre zakomponovať, že bežní návštevníci nevidia, čo všetko sa tu urobilo,“ podotýka Slezák, ktorý je stavebným inžinierom a záchrane pamiatok sa venuje už od roku 1996.

Informačné tabule návštevníkom priblížia aj to, čo sa v danom priestore niekdajšieho hradu nachádzalo. „Upozorňovať budú aj na niektoré detaily, ktoré si ľudia bežne nevšimnú,“ doplnil. Momentálne sa v areáli nachádzajú tri informačné tabule. Jednu z nich vymenia a doplnia päť nových. Na všetky tieto práce získali dotáciu 22-tisíc eur od Trnavského samosprávneho kra­ja.

Záchrana hradných ruín prebieha od roku 2009, no s úpravou lokality sa začalo už skôr. Najzásadnejšie práce sa týkali stabilizácie pamiatky. „Staticky sme zabezpečili a domurovali prvé predhradie. Hrozilo, že sa tam zrútia obrovské kubatúry, a to sa podarilo zachrániť. Hrad tak pôsobí kompaktne, inak by bol rozkúskovaný,“ prezrádza Slezák. Práce trvali približne tri roky.

Staticky zabezpečili aj hospodársku budovu hradu. „Tá má najväčšiu perspektívu, že by mohla byť jedného dňa zastrešená,“ načrtáva Slezák, ktorý začínal zachraňovať hrady ešte ako študent a dnes sa tomu venuje profesionálne. Dôležité podľa neho bolo aj stabilizovanie múra pri vstupe do hradu, kde hrozilo zrútenie do priestoru vstupnej brány.

Foto: Archív M. Slezáka Zrúcanina hradu Korlátka Na záchrane zrúcaniny hradu Korlátka sa podieľajú najmä dobrovoľníci z obcí Smolenice, Trstín a Bíňovce, z čoho je odvodený aj ich neoficiálny názov SmoTrBí.

K zrúteniu murív počas záchranných prác dosiaľ nedošlo. Pamätníci si však spomínajú, že na dolnom nádvorí stál kedysi severný múr dlhý asi 40 metrov. „Najmä zjari evidujeme, že z korún múrov padajú vplyvom počasia uvoľnené kamene. Niekedy aj dosť veľké,“ upozorňuje vedúci prác.

Na obnove zrúcaniny sa popri majstroch podieľajú najmä dobrovoľníci z občianskeho združenia Opravme hrady. Skupinu tvoria najmä mladí ľudia z obcí Smolenice, Trstín a Bíňovce, preto sa neoficiálne volajú SmoTrBí. Slezák, ktorého oslovili s prosbou o pomoc, predtým zbieral skúsenosti na hrade Uhrovec, na Katarínke (ruiny Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej)a na hrade Dobrá voda.