Muníciu už mali bratia vo zveráku, otec prišiel v pravej chvíli

„Dali sme to do zveráka a zrovna prišiel otec,“ spomína Karol Glamoš (73), ktorý je predsedom miestnej základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov. Jedna mína mala priemer asi 50 milimetrov a druhá asi 60 milimetrov.

V tom čase mal Glamoš približne 10 rokov. „Vedeli sme, že ide o muníciu. Nemali sme z toho strach, lebo sme nemali informácie,“ rozpráva. Informácie podľa neho chýbali aj chlapcom, ktorí svoj nález prišli odovzdať na políciu a spôsobili tým rozruch.

Okrem dvoch mín našli bratia Glamošovci aj časť nemeckej zbrane označovanej ako protipancierová päsť. „Bola to len rúra. S tým sme sa mohli hrať,“ pokračuje Glamoš. Neskôr našli aj guľometné náboje. V Trenčianskych Tepliciach sa podľa neho zastavil vojnový front a bojovalo sa tu mnoho dní.

Čítajte aj Driny, jediná jaskyňa na západe, potrebuje pozdvihnúť. Inde to vyzerá krajšie, hodnotia turisti

Aj jeho dcéra našla muníciu, konkrétne rumunskú nábojnicu. Vojaci rumunskej a sovietskej armády mesto oslobodzovali. Strieľalo sa aj v okolí ich domova, preto nie je zvláštne, že sa v jeho blízkosti niečo také našlo. „Mama hovorila, že mínomety a kanóny rozostavali rumunskí vojaci okolo ich domu,“ dodáva Glamoš.

Na základe svojich úlovkov odhaduje, že starej vojenskej munície sa v meste našlo viac. Objavy z potoka považuje skôr za odhodenú muníciu. „Možno to nefungovalo, nemali to kde schovať a najlepšie to bolo zahodiť do potoka,“ zamýšľa sa. Pozostatky vojenskej munície by sa mohli nájsť skôr v okolitých horách.

„Boli tam zakopaní Nemci. Držali sa tam veľa dní a počas tohto obdobia sa stále bojovalo,“ ozrejmuje Glamoš. Nachádzať sa tam môže pechotná munícia napríklad do guľometov či samopalov. Nájsť sa môžu aj nevybuchnuté strely z kanónov a mínometov.

Glamoš pripomína, že kúpeľné mesto zohralo počas druhej svetovej vojny, a najmä počas Slovenského národného povstania nezanedbateľnú úlohu. V ilegalite tu ešte pred vypuknutím Povstania pracovala aj odbojová skupina.

„Bojové akcie v meste a v okolí neprestali ani po potlačení Povstania a trvali až do jeho oslobodenia sovietskou a rumunskou armádou,“ píše Glamoš v publikácii, ktorá vyšla pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Oslobodzovacie vojská vstúpili do mesta 9. apríla 1945.

Čítajte aj Od hrania playstation k dôverníkovi, v Trnave vznikol inovatívny klub

Budovu, do ktorej chlapci priniesli časť nájdenej vojenskej munície, museli uplynulý piatok pred druhou hodinou popoludní evakuovať. Väčšinu zaberá mestský úrad, no sídli tu aj štátna a mestská polícia. „Prišli k nám policajti s tým, že treba rýchlo vypratať budovu,“ opisuje primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková. V tom čase sa na úrade nachádzalo už len pár zamestnancov.

Dohodnuté stretnutia vybavila primátorka v kaviarni. Po tejto skúsenosti zvažuje medzi školákmi osvetu prostredníctvom mestskej polície. „Jednoznačne to nebol správny postup a je to veľmi nebezpečné,“ dodáva. Na túto tému by sa s deťmi mohol porozprávať aj Glamoš, ktorý bol v minulosti riaditeľom skúšobne zbraní, streliva, výbušnín a pyrotechniky.

Chlapci objavili len časť delostreleckej míny – stabilizačné krídelká. „Nález neobsahoval žiadnu trhavinu a nebol životu nebezpečný,“ doplnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Pyrotechnik prehľadal aj miestny potok, ďalšiu muníciu nenašiel.