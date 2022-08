Pozostatky kardinála Tomka sú v Košiciach, posledné zbohom bude v utorok

Pozostatky rodáka z Udavského previezli z Bratislavy do Košíc, ktoré miloval. Želaním kardinála bolo, aby miesto posledného odpočinku mal v Katedrále sv. Alžbety, kde ho pochovajú v utorok.

Kardinál Tomko podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) vyslovil želanie, že chce byť pochovaný v Katedrále svätej Alžbety, keď mal 82. narodeniny. V roku 2006 to uviedol v liste pre vtedajšieho košického arcibiskupa Alojza Tkáča.

VIDEO: Krypta, kde bude pochovaný kardinál Jozef Tomko.

„Po duchovných cvičeniach vo Vatikáne mi napísal list, že už má svoj vek, a tak sa rozhodol požiadať, aby mohol byť pochovaný v katedrále. Preto – lebo pán kardinál i ja máme svoje roky, a tiež, aby neboli nejaké problémy – požiadal som pána dekana Šandora, aby bola upravená hrobka v Dóme," povedal vtedy Tkáč.

Pozostatky kardinála Tomka privítali za účasti košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera, košického pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča, dekana a farára Farnosti sv. Alžbety v Košiciach Allana Tomáša, ďalších kňazov, hojnej účasti veriacich, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a viceprimátorky Košíc Lucie Gurbáľovej v kaplnke sv. Michala.

Rakvu preniesla do kaplnky sv. Michala mestská polícia, kde nasledovala tzv. vigília pri zosnulom, žalmy, bohoslužba slova a litánie za zosnulého. Sú to modlitby vďačnosti za kardinála, ktorý sa celý svoj život snažil o pozdvihnutie Košickej arcidiecézy, pripomenul Jaroslav Fabian, hovorca Košickej arcidiecézy. Následne veriaci pristupovali k pozostatkom, aby sa im poklonili a modlili sa pri nich.

„Veľmi ma dojali výrazy tvárí ľudí, ktorí dnes večer prišli. Neboli to prejavy beznádeje, ale prejavy vďačnosti a pokory. Nebola to bolesť v očiach pri zosnulom otcovi kardinálovi, ale bolesť, ktorá teší, že do domu Otca prišiel taký skvelý človek, ktorého sme mali milosť osobne poznať," povedala Adriana Čurajová z Tlačovej kancelárie KBS.

Rakva s jeho telesnými pozostatkami bude vystavená v Katedrále sv. Alžbety ešte v pondelok 15. augusta od 9. do 12. hodiny. V utorok, v deň pohrebu, bude vystavenie ostatkov od 7. hodiny ráno. Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka v Katedrále sv. Alžbety bude sprevádzať modlitba svätého ruženca panychída.

VIDEO: Pozostatky kardinála Tomka previezli na Slovensko.

V utorok 16. augusta je na 11. hodinu naplánovaná pohrebná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Očakáva sa účasť biskupov zo Slovenska a z iných krajín.

„Chcel by som poprosiť tých, ktorí plánujú prísť sa pomodliť k rakve zosnulého kardinála Jozefa Tomka, aby to nespájali so samotným pohrebom, lebo v utorok je plánovaný vstup pre verejnosť do katedrály len do 9. hodiny," uviedol Fabian.

VIDEO: Najvyšší ústavní činitelia sa prišli pokloniť zosnulému kardinálovi Jozefovi Tomkovi.

Mesto Košice počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa očakáva tisícky veriacich, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým kardinálom Tomkom. Na samotnom smútočnom obrade sa podľa odhadov môže zúčastniť až 5-tisíc ľudí. Pre tých, ktorí sa nedostanú do Dómu sv. Alžbety, bude na námestíčku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka a priamy prenos z obradu.

Podobný pohreb sa tam konal pred 60 rokmi, keď tu v roku 1962 pochovali biskupa Jozefa Čárskeho. Práve Čársky v roku 1945 poslal mladého seminaristu Jozefa Tomka na štúdium do Ríma.

Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zomrel v Ríme v pondelok 8. augusta. Zomrel ako nestor (najstarší žijúci kňaz) Košickej arcidiecézy v 99. roku života, 74. roku kňazstva a 43. roku biskupskej služby.