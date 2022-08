Srna ich minula len o vlások, skončila v Kii. Kolíziám sa snažia zabrániť modrými páskami

Len zázrakom sa bez vážnych zranení zaobišla sobotňajšia dopravná nehoda pri obci Častkov v okrese Senica, pri ktorej zrazená srna skončila vnútri auta. Zadné sedadlá, kde sedávajú deti, boli v tom čase prázdne. Na ceste prvej triedy I/51, ktorá prechádza Záhorím až do Česka, dochádza k častým stretnutiam so zverou.

„Dá sa povedať, že už skoro každý, koho v dedine poznám, mal kontakt so zverou,“ povedal Radoslav (51) z Častkova. Lesnej zveri je v okolí frekventovanej cesty hojne. „Počas zimy sme počítali jednu čriedu, ktorá nám prechádzala cez cestu medzi Sobotišťom a Častkovom. Napočítali sme 721 kusov vrátane troch albínov. Stáli sme tam vyše 20 minút,“ opísal situáciu, ktorú zažil o desiatej večer. Poľovníkom sa tento počet nepozdáva, najväčšie čriedy majú podľa nich 200 až 300 jedincov.

Starostka Častkova Eva Černeková zhodnotila, že zvieratá križujú cestu pomerne často. „Máme to všade, zver je naozaj premnožená. Po prvýkrát ju strieľajú poľovníci celoročne " povedala s tým, že predtým sa nestrieľalo od januára až do júna. Zvieratá podľa nej stratili plachosť a vídať ich aj za domami a záhradami. "Už neexistuje, že by mal niekto neoplotený pozemok, najmä ak chce niečo dopestovať,“ dodala.

Počty na odlov sa zvyšujú

Do stretu s autom sa ročne dostávajú podľa poľovníkov desiatky zvierat. „V najhoršom období to bývalo 60 až 70 kusov ročne,“ zdôraznil hospodár poľovného združenia Častkov – Havran Miroslav Ťulák. Najčastejšie, takmer v 99 percentách prípadov, dochádza k stretu s danielou zverou. Diviakov je minimum.

Čítajte aj Od hrania playstation k dôverníkovi, v Trnave vznikol inovatívny klub

Od roku 2018 do polovice roka 2022 evidujú policajti osem dopravných nehôd po stretu so zverou v okrese Senica a päť nehôd v okrese Skalica. O množstve zveri v okolí Častkova a Lopašova vypovedajú zvýšené počty, ktoré môžu miestne poľovnícke združenia v danom roku odloviť. V tomto roku majú podľa Ťuláka povolenie na odlov 460 kusov danielej zveri. V roku 2021 to bolo približne 360 kusov.

Zvýšenie počtov potvrdil aj starosta obce Lopašov Marián Bederka, ktorý je členom poľovného združenia združujúceho poľovníkov zo štyroch obcí. „V tomto roku je to, myslím, 1 300 kusov danielej zveri,“ spresnil. Približne pred piatimi až šiestimi rokmi to bolo 700 kusov, čo je takmer o polovicu menej.

Domáci, ktorí situáciu poznajú, jazdia opatrne. Radoslav už dlhšie pozoruje, že k najmenej zodpovedným patria šoféri z Česka. Podľa neho si sem prichádzajú vyslovene zajazdiť, keďže u susedov platí systém bodového hodnotenia vodičov za dopravné priestupky. To môže viesť až k odobratiu vodičského preukazu. „Je to pekná rovná cesta. Dá sa po nej jazdiť rýchlo a vodičov to láka,“ dodal.

Značka leží v priekope

Radoslav upozornil aj na to, že približne rok je pri Lopašove, v úseku medzi Lopašovom a Častkovom, zvalená dopravná značka upozorňujúca na pohyb lesnej zveri.

Starosta Bederka hovorí, že obec Lopašov si vybavovala povolenie len na osadenie takejto značky smerom na Radošovce. Dodatková tabuľa upozorňuje na pohyb zveri na trojkilometrovom úseku. V opačnom smere osadila značku obec Radošovce. Starostka Častkova si takúto dopravnú značku nepamätá, preto sa k tomu nevedela vyjadriť.

Radoslav upozornil na zvalenú značku políciu, a keďže v tom čase nevedel, kto je správcom cesty, tak aj trnavského župana Jozefa Viskupiča. Dosiaľ sa podľa neho nič neudialo a značka tam leží naďalej.

Problémom podľa Ťuláka nie je len rýchlosť, ktorú vodiči často nedodržiavajú. Časť polí pri ceste, na ktorých sa hospodári, je kvôli zveri oplotená. Pletivo podľa neho vyúsťuje prakticky až k hlavnej ceste a práve tam vznikajú rizikové miesta. Sobotňajšia nehoda sa stala neďaleko takéhoto miesta.