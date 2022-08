Otvorili prvý zemplínsky zipline v Beňatine

Vďaka tomuto odvážnemu projektu sa dá doslova „preletieť“ ponad azúrovo modrú hladinu populárneho jazera v romantickom prostredí bývalého kameňolomu.

Záujemcovia sa môžu spustiť na oceľovom lane z vrcholu lomu až celkom dole k vode. Unikátny zipline bol podporený z dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita sumou takmer 200-tisíc eur.

Zipline má svojich fanúšikov po celom svete. Spúšťať sa so špeciálnym popruhom okolo trupu po oceľovom lane je možné z vrcholov hôr, z veží, ponad údolia aj rieky. Na Slovensku sa nachádza niekoľko ziplinov, ktoré dvíhajú ľuďom adrenalín. Podobný je v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Župa podporí skoro 200-tisíc eurami vznik aj druhého, takmer 700-metrového zipline v areáli Gombaseckej jaskyne.

V deň otvorenia čakal na návštevníkov bonus v podobe prvej jazdy úplne zadarmo. Predseda KSK Rastislav Trnka hovorí, že človek na chvíľu dostane krídla a popri tom si vychutná okolitú prírodu z vtáčej perspektívy. „To je ponuka, ktorú sme najnovšie pripravili pre východniarov aj návštevníkov kraja. Pol minúty adrenalínu na lane dlhom 180 metrov ponad najčistejšiu vodu, akú v našom kraji máme, je lákadlom. Opäť sme podporili projekt, ktorý má potenciál osloviť širokú skupinu ľudí a poskytne zážitok, na aký sa nezabúda. Na východe nič podobné nemáme, preto som rád, že na mapu atrakcií pribudne práve táto na dolnom Zemplíne. Verím, že aj vďaka ziplinu sem turisti radi zavítajú a využijú čas aj na to, aby sa peši či bicyklom prešli po značených cestičkách k dreveným kostolíkom v Inovciach a v Ruskej Bystrej. Je to skrátka o dôvod viac zdržať sa na Kraji sveta – v Košickom svetovom kraji.“

Zipline prevádzkuje obec Beňatina, v ktorej žije 180 obyvateľov. Starosta Štefan Minčák (Smer-SD) sa inšpiroval zahraničím: „Sme malá zemplínska dedinka, ktorá má unikátnu technickú pamiatku, lom s tyrkysovou vodou, ktorý bol ešte donedávna prístupný iba veľmi sparťanským spôsobom. S tímom projektantov sme sa rozhodli to zmeniť. Po tom, čo sme okolo celého lomu vybudovali chodník, pridávame možnosť spustiť sa na lane z jeho najvyššieho bodu až k hladine jazera. Museli sme sa popasovať so všetkými povoleniami, s bezpečnosťou istenia aj s technickým riešením celého ziplinu. Otvorili sme atrakciu, akej široko-ďaleko nebude páru. Nechcem prezrádzať veľa, ale toto je len začiatok, pretože v tomto kraji sa dajú zažívať nevšedné veci, len ich treba verejnosti troška poodhaliť. Doteraz o nás vedeli najmä miestni a do číreho jazera chodili trénovať záchranné zložky a potápači. Teraz sa chceme otvoriť širokej verejnosti.“

Obec si okrem iného sľubuje aj vyššiu zamestnanosť, rast návštevnosti a rozvoj obce samotnej. Tá už dnes poskytuje moderné ubytovanie a tiež zázemie pri samotnom jazere. Samozrejmosťou je požičovňou zipline súprav a sociálne zariadenia.

„Potenciál Beňatinského jazera uchopili domáci už niekoľko rokov dozadu, keď sa areál podarilo lepšie sprístupniť a následne zokruhovať bezpečným chodníkom, na ktorom pribudli vyhliadky či fotopoint. Hoci prechádzka, pri ktorej sa aj zadýchate, vedie do kopca, výhľady z vrcholu stoja za to. A práve tieto pohľady na čisté jazero v hĺbke dnes už nefunkčného kameňolomu dali podnet na vznik adrenalínovej atrakcie zipline. Hoci samotná jazda netrvá dlho, scenéria, ktorou návštevník doslova preletí, sa určite zapíše hlboko do jeho spomienok. Porovnateľný zipline sa dnes na Slovensku nenachádza aj preto, že počas krátkeho ,letu’ sa odvážlivcom naskytne úplne nový pohľad na našu beňatinskú veľrybu, ktorá je prekvapením pre každého nového návštevníka,“ láka na zipline aj Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Jazda ponad Benatinu je prístupná pre dospelých aj deti od 10 rokov a osoby s minimálnou hmotnosťou 40 kg a maximálnou 120 kg. Pre menšie deti je pripravený „minizipline“ s dĺžkou 30 m. Jedna jazda stojí sedem eur.