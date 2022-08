Nemocnica na východe má slovenské prvenstvo. Novinkou dosiahla „zlatý nemecký štandard“

Išlo o investičnú akciu v hodnote 1,8 mil. eur. V parkovacom dome na deviatich podlažiach vzniklo 162 parkovacích miest a ďalších takmer 40 pribudlo na priľahlých parkovacích plochách. Výstavbu síce plánovali ukončiť do pol roka, ale nakoniec parkovací dom otvorili až teraz, v piatok. Pre verejnosť bude dostupný nonstop.

Investíciu, podľa slov riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni Petra Bizovského financovali z vlastných a úverových zdrojov. „Parkovací dom, ktorý je súčasťou Ľubovnianskej nemocnice, má tvar písmena L a jeho súčasťou je aj osobný trakčný výťah s nosnosťou 630 kilogramov pre osem osôb. Nosný systém parkovacieho domu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet,“ opísal stavbu pre TASR riaditeľ.

„Parkovací dom výrazne pomôže skvalitniť služby pacientom a návštevníkom nemocnice, keďže dosiaľ mali problém s parkovaním. Toto je príklad dobrej praxe v tom, ako by mali postupovať aj ostatné zdravotnícke zariadenia, lebo pred každou jednou nemocnicou je vážny problém, kde či už pacienti, lekári, zamestnanci, ale aj návštevy pacientov zaparkujú svoje motorové vozidlá, a tu vidíme, že sa to dá,“ uviedol predseda PSK pri jeho otvorení Milan Majerský.

„Hodnotím to veľmi pozitívne. Podľa mne dostupných informácií je to prvý parkovací dom pri nemocnici na Slovensku. Chodím často na stáže do Nemecka a musím povedať, že parkovací dom vedľa akútnych nemocníc je zlatým štandardom. Celá infraštruktúra nemocnice v Starej Ľubovni, čo sa týka ciest, napojenia na parkovací dom, riešenia urgentného príjmu, je veľmi dobre vyriešená,“ doplnil pre agentúru prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

V piatok v nemocnici tiež prvým rodičkám odovzdali novozrekonštruované priestory šestonedelia na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice. Vytvorili tam rodinný apartmán s komfortnejším dizajnom takmer za 174-tisíc eur. Rovnako intenzívne sa pracuje na modernizácii oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a pripravuje aj na projekt vybudovania hospicu pre paliatívnu starostlivosť. Sedemdesiatper­centným vlastníkom Ľubovnianskej nemocnice je Prešovský samosprávny kraj a zvyšných 30 percent vlastní mesto Stará Ľubovňa.