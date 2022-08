Majerský opäť zabojuje o post predsedu PSK, Hlas podporil Kaliňáka

„Pre mňa bola najväčšia výzva, aby som splnil program, ktorý som dal pred piatimi rokmi, záväzok ľuďom boli cesty. Dnes vidíme, že 732 kilometrov zrekonštruovaných ciest a ročne 16 opravených mostov. Je to silný záväzok a tak veľká výzva, aby sme v tomto pokračovali aj naďalej. V rámci Nadácie pre podporu rodiny sme pomohli približne 400 rodinám a dali im okolo 225 000 eur v rámci ich núdznych stavov. Toto nás ženie k tomu, aby sme mali aj silný sociálny rozmer a pomáhali ľuďom,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie kandidovať Majerský.

Hlas podporil Kaliňáka

Strana Hlas dnes oficiálne podporila kandidatúru Michala Kaliňáka na župana v PSK. Súčasný ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) má okrem Hlasu aj podporu strán Smer, Slovenská národná strana (SNS) a Dobrá voľba. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Podľa kandidujúceho Michala Kaliňáka treba Prešovský kraj rozhýbať, pretože stagnuje a chýba mu jasná koncepcia rozvoja a vízia. „Nestačí len opravovať cesty a plniť si úlohy, ktoré spadajú do základných kompetencií. Aby sme posunuli kvalitu života ľudí v Prešovskom kraji, chce to oveľa viac a som presvedčený, že mám čo ponúknuť ľuďom. Môj program, ktorý verejnosti predstavím na konci mesiaca, reaguje na chudobu v obciach, na posilnenie bezpečnosti, rozvoj turistického ruchu, čerpanie eurofondov“ uviedol Kaliňák k svojej kandidatúre.

Do miest, obcí a regiónov išlo podľa Majerského slov 24 miliónov eur. „Toto je tiež silný záväzok k tomu, aby sme pokračovali v rámci Výzvy pre región a boli dobrým partnerom pre tých, ktorí sú a tvoria PSK, sú to predovšetkým mestá a obce. Nerád by som zabudol na veľký projekt alebo výzvu a to je Catching-up regions. Tam je 150 miliónov eur, ktoré máme z Európskej únie a v spolupráci so Svetovou bankou sa nám cez expertov podarilo vytvoriť dobré projektové zámery, ktoré majú zmysel pre ľudí, ktorí tu žijú,“ doplnil Majerský.

PSK v júli podpísal zmluvu so štátnou spoločnosťou MH Invest na odpredaj 79 hektárov pozemkov pri Sabinove za 631 000 eur. Má tu vzniknúť jeden z najväčších priemyselných parkov v PSK. Majerský v pondelok uviedol, že v októbri má byť predstavený investor, ktorý príde do Prešova. Celkovo by v Prešove a v Sabinove malo podľa jeho slov vzniknúť približne 4000 pracovných mi­est.