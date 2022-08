Za spreneveru desať rokov za mrežami. Košický notár ide pred súd

Ako vyplýva z rozpisu súdnych pojednávaní, Okresný súd Košice I vytýčil hlavné pojednávanie s obžalovaným na 7. septembra. Zároveň má notár 22. novembra čeliť disciplinárnemu konaniu na Najvyššom správnom súde.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice I podala podľa agentúry SITA ešte vo februári na Vojtecha K. obžalobu za obzvlášť závažný zločin sprenevery. S finančnými prostriedkami, ktoré prijal do notárskej úschovy, nakladal v rozpore s účelom, na ktorý mu boli zverené. Konkrétne ich prevádzal na svoje súkromné účty, následne na účty stávkovej spoločnosti či elektronickej peňaženky, prípadne ich zaslal priamo stávkovej spoločnosti. Svojim klientom tak spôsobil škodu v celkovej výške 1 796 975 eur. Trestných činov však pribudlo.

Najprv bol únos

Trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu vydieračského únosu viedla polícia v súvislosti s prípadom košického notára Vojtecha Kavečanského, ktorý bol na prelome apríla a mája minulého roka nezvestný.

Polícia totiž 1. mája 2021 prijala oznámenie o nezvestnosti notára a vyhlásila po ňom pátranie. „Nasledujúci deň 2. mája sa osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie, dostavila na útvar Policajného zboru, kde podala vysvetlenie. Vzhľadom na to, že dôvody pátrania pominuli, pátranie bolo odvolané,“ uviedla v tom čase pre TASR hovorkyňa KR PZ Košice Jana Mésarová.

Podľa denníka Korzár sa Kavečanský mal stať obeťou trestného činu. Deň pred ohlásením nezvestnosti mal ísť overiť podpis. V obci z okresu Košice-okolie malo pri ňom zastať neznáme vozidlo a dve osoby ho pod hrozbou ublíženia jeho rodine prinútili sadnúť do auta a vrátiť sa do Košíc. Údajne z trezora vo svojom úrade musel vybrať štyri milióny eur v hotovosti a tie 1. mája odviezť na odpočívadlo do Rakúska, po čom ho mali únoscovia prepustiť. Odvtedy bol práceneschopný a s nikým nekomunikoval.

V auguste už sedel

Začiatkom augusta minulého roku prokuratúra podala návrh na jeho väzobné stíhanie a o pár dní o ňom rozhodoval Okresný súd Košice I.

Pri vyšetrovaní sa totiž polícia podrobnejšie pozrela na notárove účty. Zistila, že peniaze nepoukazoval na účty klientov, ale okrem iného aj na svoj súkromný účet. Peniaze tiež presúval medzi účtami klientov. Jeho počítanie pripomínalo pyramídovú hru. V tom čase už Kavečanskému pozastavila výkon funkcie aj Notárska komora.

„Pokiaľ ide o dôvod väzby, je tu daná obava z toho, že obvinený by v prípade ponechania na slobode v trestnej činnosti naďalej pokračoval. Dôvodnosť vyplýva aj z obavy z dokončenia trestnej činnosti, z ktorej je obvinený, čo je umocnené predovšetkým zo zabezpečených výpisov z bankových účtov notárskeho úradu, ako aj zo súkromných bankových účtov obvineného," povedala pre Korzár hovorkyňa košickej prokuratúry.

Notár však na súde nevypovedal. Chcel zostať na slobode a podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka. Zástupkyňa prokuratúry s týmto návrhom nesúhlasila. Kavečanský putoval do väzby.

Polícia pri vyšetrovaní objasnila machinácie za vyše milióna eur. Začali sa ozývať aj poškodení klienti. A hoci mal notár uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vo výške dvoch miliónov eur, jeho klienti z neho nemôžu nič dostať. Tak ako pri každej poistnej zmluve sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou či iným konaním v rozpore so zákonom.

Postupne polícia obvinila notára Kavečanského z 11 skutkov so škodou takmer 1,8 milióna eur.

Cesta na slobodu

V novembri 2021 podal Kavečanského advokát prvú žiadosť o prepustenie na slobodu. Okresný súd túto žiadosť zamietol a krajský jeho výrok potvrdil.

Tak ako Jaroslav Haščák, Vladimír Pčolinský či Zoroslav Kollár, požiadal aj Vojtech Kavečanský generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby použitím paragrafu 363 zastavil trestné stíhanie. Stalo sa to v druhej polovici novembra 2021. Návrh podľa informácií Korzára zdôvodnil advokát notára porušením zákona políciou i prokuratúrou v neprospech svojho klienta. Generálna prokuratúra notárovi nevyhovela. Na slobodu sa však Kavečanský takmer dostal vo februári tohto roka, ale výrok sudcu stopol zástupca prokuratúry.

V marci ho obvinili aj pre ďalšie dve sprenevery. Prvou poškodenou firmou je advokátska kancelária z Košíc, ktorá vykazuje škodu 150-tisíc eur. Druhou je spoločnosť až z Belgicka, ktorá vložila do notárskej úschovy približne 260-tisíc eur. Aktuálne je notárovi kladených za vinu 13 skutkov a škoda presahuje 2,2 milióna eur.

„V priebehu vyšetrovania boli príkazmi prokurátora zaistené finančné prostriedky na účtoch patriacich notárskemu úradu. Uznesením prokurátora bol zaistený aj nehnuteľný majetok obvineného na zabezpečenie nároku na náhradu škody poškodených osôb – takže budú použité na odškodnenie poškodených," uviedla pre Korzár hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová.

Koncom mája tohto roku však Kavečianskeho dostalo na slobodu rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý označil väzobné stíhanie za nezákonné. Krajský súd ho tak okamžite prepustil na slobodu.

Hoci je Kavečanský na slobode, jeho trestné stíhanie pokračuje. Prokuratúra pre notára navrhuje nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 10 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a ochranný dohľad. Takisto by mal uhradiť poškodeným spôsobenú škodu.

Kavečanský svoju vinu stále popiera.