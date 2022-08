Choroba spočiatku nemá príznaky a zabíja mladých. Lekári z B. Bystrice ich volajú na skríning

Skríning ste spustili pod názvom SIRIUS? Čo to znamená?

Je to odvodené od spojenia liver serious, čiže berieme pečeň vážne. Úmrtnosť ľudí na cirhózu v mladom veku, od 25 do 45 rokov, je u nás najväčšia zo všetkých. To sú veci, na ktoré musíme reagovať a toto je forma, ktorú sme zvolili.

Je toto vyšetrenie náročné?

Je zadarmo, bezbolestné a trvá približne tridsať minút. Tri hodiny predtým je potrebné nič nejesť. Pozostáva zo zistenia anamnézy, odberu kvapky krvi z prsta a elastografie. Ide o najmodernejší spôsob zistenia tuhosti pečene.

Slovensko je vo výskyte cirhózy pečene prvé na svete

Kedy sa pacient dozvie výsledok?

Hneď na mieste. Ak sa u neho zistí začínajúce ochorenie, dostane zelenú kartu, ktorá mu zaručí vyšetrenie na najbližšej hepatologickej ambulancii.

Váš projekt je určený širokej verejnosti. Ako a kde sa záujemcovia môžu hlásiť?

Nemáme nejaké organizačné štruktúry, robíme to sami – preto prosíme o trpezlivosť. Práve vytvárame webovú stránku, kde postupne zverejníme náš program. V tejto chvíli je to na pár týždňov, ale dúfame, že do štrnástich dní tam budú termíny na tri mesiace dopredu. Teraz môžeme odkázať na stránku Slovenskej hepatologickej spoločnosti, kde vytvoríme mapu s preklikom na SIRIUS.

Čítajte viac Negatívne dôsledky pitia a prežieranie vytiahli Slovákov na vrchol. Pomôcť má skríning

Vyzývate, aby sa zúčastnili aj ľudia, ktorí necítia žiadny zdravotný problém. Prečo?

Lebo prvé štádiá môžu byť bezpríznakové. Chceme zachytiť bežného Slováka, ktorý už môže mať svoje diagnózy ako zvýšený tlak, cholesterol, diabetes a podobne. Dnes sme tu mali aj takých, ktorí už v minulosti mali zvýšené pečeňové hodnoty. To sú presne tí, ktorí k nám môžu prísť. Tiež pacienti s inými ochoreniami ako rakovina či aktuálne vážne vysoká teplota.

Ako si vysvetľujete to naše celosvetové prvenstvo? Čomu tento stav pripisujete?

To je práve to, čo chceme zistiť. Niečo si môžem myslieť, ale išlo by o špekuláciu. Chceme si to overiť.

Koľko Slovákov má cirhózu pečene?

Zhruba 2,8 percenta, čo je v prepočte na 5,5 milióna obyvateľov obrovské číslo. S pomocou skríningu by sme ho do piatich rokov mohli znížiť.

Mnohí si myslia, že je to najmä choroba alkoholikov. Majú pravdu?

Nie je to tak. Čoraz viac je príčinou tuková choroba, čiže obezita, ktorá je priamym následkom súčasného životného štýlu – veľa nezdravého jedla a málo pohybu. Spôsobujú ju tiež autoimunitné choroby a vírusové hepatitídy.