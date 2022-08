Odhalil ju Plevel. Teraz ide prípad exšéfky žilinského súdu Kyselovej do finále

V pondelok mala k tomuto prípadu vypovedať bývalá žilinská sudkyňa Mária Urbanová, ktorá je už odsúdená – tiež za korupciu. Po priznaní dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 10-tisíc eur. Na lavici svedkov v Banskej Bystrici však vypovedať odmietla. Obidve mali viac ako tri roky predávať rozsudky za úplatky.

Vyšetrovateľom to mal prezradiť ich bývalý kolega Pavol Polka, ktorý sa takisto priznal ku korupcii a už spoznal aj svoj trest – trojročnú podmienku so skúšobnou dobou päť rokov a k tomu pokutu 150-tisíc eur. Podobne ako Urbanová, aj on pred mesiacom odmietol na súde v prípade Kyselovej vypovedať. Tá svoju vinu od začiatku popiera a celý proces považuje za vykonštruovaný. Pred médiami však mlčí, rovnako tiež jej advokát.

Čítajte viac Žilinská sudkyňa Kyselová, ktorá mala brať tisícové úplatky, ide do väzby

V utorok prišla vypovedať posledná svedkyňa Daniela K. Jej dcéra bola v roku 2014 obvinená z drogovej trestnej činnosti. Kyselovú síce nikdy osobne nestretla, no od obhajcu dostala ponuku, že ak zaplatí 30-tisíc eur, dcérin trest môžu na odvolacom krajskom súde znížiť. Netuší, či niečo z jej peňazí skončilo práve u jeho vtedajšej predsedníčky.

„Bolo to ťažké obdobie. Keď sa prevalil dcérin prípad, viackrát som čítala zápisnicu od vyšetrovateľa. Myslela som si, že nebudeme potrebovať ani obhajcu a dcéra pôjde domov. Veď polícia u nás nič nenašla, nevyskytli sa ani svedkovia, takže som bola spokojná,“ povedala vzlykajúc pred sudcom. Zažila vraj šok, keď vtedy 25-ročnej dievčine naparil Okresný súd v Námestove 10 rokov. „Našli sme si advokáta a začali pojednávania. Ťahalo sa to dlho a vtom prišla tá ponuka,“ vysvetlila svedkyňa. Brala to vraj ako poistku. „Myslela som si, že trest jej tak môžu znížiť,“ poznamenala.

Korupčnú schému odhalil Plevel Korupciu na žilinských súdoch odhalila policajná akcia Plevel. V septembri 2020 obvinili v tejto kauze jedenásť osôb, z nich troch sudcov. K k ich zadržaniu a obvineniu došlo na základe priznaní podnikateľa Františka Tótha známeho pod prezývkou Veľký Fero. Ten vraj cez úplatky na súdoch dokázal zariadiť takmer všetko. Takto sa vybavovali znížené tresty, prepustenie z väzby či zrušenie rozsudku. Výraznou osobou bol v tejto korupčnej schéme sudca Pavol Polka. Minulý rok v marci dostal potom, ako sa priznal, podmienečný trest. Vlani v auguste sa priznala aj jeho kolegyňa Urbanová, ktorá skončila s podobným verdiktom. Kyselovú mali obviniť na základe výpovedí Polku v prípravnom konaní. Tá svoju vinu rázne popiera. Začiatkom septembra by mal už aj v jej prípade padnúť konečný verdikt.

S obhajcom Ľubošom Mahdoňom, ktorý za svoje korupčné skutky už tiež dostal podmienku a finančný trest 20-tisíc eur, sa zúfalá matka stretla v reštaurácii. „Tam som sa dozvedela požadovanú sumu. Advokát žiadne mená nespomenul. Keď som peniaze vo výške 30-tisíc eur odovzdávala na parkovisku pri nejakej žilinskej reštaurácii, nevedela som, komu ich dávam,“ tvrdí svedkyňa. Objasnila, že ich dala nejakému pánovi, ktorý pritom nič nepovedal. „Myslím, že to bola len nejaká spojka,“ podotkla. Následne sa začal proces na žilinskom krajskom súde.

Čítajte viac Exšéfka krajského súdu Kyselová už čelí obžalobe

„Vypočutá som nebola. Ukončilo sa to podľa mňa čestne, lebo dcéra už nedostala taký vysoký trest,“ uviedla s tým, že jej vymerali tri roky. „Viem, že som porušila zákon, ale išlo o moju dcéru a toľko rokov som dopustiť nemohla,“ doplnila. Pri odchode zo súdu s médiami nekomunikovala, nevyjadril sa ani jej súčasný advokát.

Pojednávanie pokračovalo čítaním listinných dôkazov. Ďalšie termíny určil súd na 5. a 7. septembra, kedy by už mali odznieť záverečné reči a rozsudok.