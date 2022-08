Bystrica sa inšpirovala Škótskom. Zdarma poskytne ženám vložky a tampóny

V Škótsku nedávno prešiel zákon na bezplatné hygienické potreby pre ženy. Ide o prvú krajinu na svete, ktorá poskytuje tampóny a vložky na verejných miestach zadarmo. „Prvá lastovička“ však prichádza už aj na Slovensko. Novinku avizoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

„Kým sa z témy menštruačnej chudoby stane ďalšia nekonečná téma a najmä bezvýsledná kultúrna vojna, u nás na úrade sme sa rozhodli, že to vyskúšame,“ uviedol. Spresnil, že na toaletách v ich budovách, najmä v školách, dajú k dispozícii menštruačné potreby bezplatne.

Momentálne podľa neho prebieha príprava obstarania, pričom spustiť a distribuovať do škôl to chcú do dvoch mesiacov. Na území kraja takto budú zásobovať 59 stredoškolských budov, no dostane sa to aj do ďalších troch, v ktorých fungujú ich úrady.

Župa počíta s tým, že ak by túto pomoc intenzívne využívali všetky dievčatá a ženy, ročné náklady sa vyšplhajú na zhruba 60-tisíc eur. „Nepredpokladáme však, že sa tak stane. Myslíme si, že spotreba bude nižšia,“ podotkol Lunter. Mieni, že tieto hygienické potreby budú využívať skôr osoby, ktoré to skutočne potrebujú či tie, ktoré práve nebudú mať túto nutnosť pri sebe.

Rovnejšie podmienky pre ženy

Projekt vraj spúšťajú z jednoduchého dôvodu. „Ide o normálnu a základnú hygienickú pomôcku, ktorá by mala byť štandardnou výbavou každej dámskej toalety tak, ako je dnes voda, mydlo alebo toaletný papier. Okrem toho si to viacero našich študentiek ani nemôže dovoliť. Často to spôsobuje nepríjemnosti a komplikácie v rámci vyučovacieho procesu,“ hovorí vicežupan. Verí, že takto prispejú k tomu, že ženy v našej spoločnosti budú mať rovnejšie podmienky a príležitosti. „Lebo dnes sú tie rozdiely v mnohých oblastiach stále veľké,“ doplnil.

Na tento nápad mnohí reagujú s nadšením, pričom pripomínajú, že vo viacerých vyspelých krajinách je to už štandardom. Niektoré skeptické hlasy však upozorňujú, že to nemusí dopadnúť najlepšie. Poukazujú pritom na obavy, že menštruačné potreby budú z toaliet rýchlo miznúť, pričom jedna osoba „ukoristí“ všetko a ostatným niž nezostane. Hovorkyňa Banskobystrickej župy Lenka Štepáneková má na to ale jasnú odpoveď. „Také riziko je vždy a pri všetkom, no keby sme sa toho mali obávať, nikdy nič nespustíme. Toto nás nemôže odradiť,“ povedala.

Dievčatá nezostanú zaskočené

Krok zo strany kraja vníma pozitívne aj riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Margaréta Chrienová. „Je dobre, keď na dámskych toaletách budú tieto potreby dievčatám k dispozícii. Môže sa stať, že sa ocitnú v situácii, keď ich budú potrebovať, lebo im práve chýbajú. Nezostanú teda zaskočené,“ vraví. Podľa nej však pôjde o najväčší prínos pre študentky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mieni, že Banskobystrická župa môže byť v tomto vzorom aj pre ostatné regióny.

zväčšiť Foto: archív BBSK tampony Tampóny bezplatne poskytujú v niektorých krajinách napríklad aj v priestoroch športových štadiónov.

Riaditeľka vysvetlila, že v školách robia rôzne aktivity napríklad v rámci prevencie skorého sexuálneho života, infekcie HIV, ochorenia AIDS či zneužívania. „Na rozhovory o citlivej téme ako je menštruačná chudoba je potrebné vytvorenie vhodného prostredia a bezpečia pre dievčatá. V tom im môžu pomôcť aj odborní zamestnanci – školskí psychológovia, prípadne sociálni pedagógovia, ktorí sú im bližšie,“ poznamenala.

Čerešnička na torte?

Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci Juraj Vitek tvrdí, že s podobným projektom už majú skúsenosť z dávnejšej minulosti. Trošku sa vraj obáva, že ak budú teraz tieto potreby k dispozícii na voľne dostupnom mieste, neujde sa každej záujemkyni.

„Predtým, ešte v bývalom režime, sme to robili tak, že triedny učiteľ to dostával aj odovzdával. Niekedy zostala nejaká rezerva na sekretariáte riaditeľa či zástupcu,“ priblížil. Pokračoval, že každá pomoc je dobrá, no keď dôjde k samotnej realizácii „zásobovania“ menštruačnými potrebami, bolo by dobré dohodnúť sa na konkrétnom postupe. „Čiže ako a kde to prideľovať,“ podotkol.

Vitek vie o prípadoch, v ktorých táto pomoc určite padne na „úrodnú pôdu“. V škole ich riešia triedni učitelia a sociálny pedagóg.

„Samozrejme, cez nich sa to dostáva aj ku mne. Niektoré dievčatá napríklad ani nevedia, kedy a či im menzes príde. Nevedú si k tomu žiadny kalendár, takže tých vecí, ktoré treba sanovať, je viac. Toto je len čerešnička na torte, čiže na konci celého toho výstupu,“ hovorí. Pri škole majú založené aj občianske združenie, s ktorým vraj riešia finančnú pomoc. „Neraz som sa stretol s tým, že práve na spomínané potreby dievčatá nemali peniaze,“ dodal riaditeľ.