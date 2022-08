Vydaté ženy zdobí obrúčka, ale čo slobodné? Pozrite si akú partu nosili v minulosti dievčatá vo vašom kraji

Foto: Party v 21. storočí Parta, Cífer Parta - Cífer

Tradičný odev neplnil len estetickú a ochrannú funkciu, ale aj významovú. Hlavu ženy zdobil čepiec, čím junáci hneď rozpoznali jej stav. Ak dievča vstupovalo do manželstva, jej vlasy zdobila parta. Tradičná klasika by sa dnes mohla porovnávať s Tinderom (internetová zoznamka), pretože muž hneď vedel rozpoznať, ktorá žena je vydatá, má pred sobášom alebo je slobodná. V časoch krojov nebolo ťažké určiť, či je žena zadaná. A tak sa mládežník nemusel báť, či ho za rohom nečaká rozzúrený manžel.

Ani dnes však partám nie je úplný koniec. Na svadbách, kde tradície nevymreli, sa často pri čepčení ozdobuje nevesta partou, ktorú jej vymenia za čepiec. Aby sa krása slovenských párt nevyužívala len na svadbách, fotografovia Zuzana Sénásiová a Ľubomír Sabo sa v spolupráci s etnológmi rozhodli vymyslieť projekt Party v 21. storočí.

Party Parta je ozdobná čelenka, ktorá charakterizovala dospelé slobodné ženy. Zakladatelia projektu Party v 21. storočí spájajú minulosť s dnešným svetom. Party osviežili štipkou modernizácie a vzniklo originálne dielo. Fotogaléria 34 fotiek +31

Autori projektu, ktorý vznikal dva roky, sa snažili priniesť mladej generácii novodobý pohľad na kultúrne klenoty Slovenska. Výsledkom sú originálne obrazy. Autori spojili tri druhy umenia, a to fotografiu, facepainting (maľovanie na tvár) a umeleckú maľbu. Ešte predtým však autori museli spraviť rozsiahli etnologický prieskum ku každej parte.

„Naším cieľom bolo vytvoriť projekt, ktorý verne vystihne históriu, no dodá jej zároveň moderný nádych, upúta pozornosť mladých ľudí a podporí ich hrdosť na svoj pôvod,“ uviedli autori projektu s tým, že po celý čas dodržali zvyk, že party nosili bezdetné, slobodné dievčatá, preto aj ich modelky museli stelesňovať tieto atribúty.

„My sme zdokumentovali party a vence takmer z celého Slovenska. Okrem regiónu Horný Zemplín. Tam máme trošku problém, pretože nedochovali party,“ uviedla Séniásová.

Okrem samotných part majú modelky na tvárach nakreslené aj rôzne ornamenty, ktoré zodpovedajú ľudovým motívom dediny, z ktorej parta pochádza. Autori ďalej opisujú, že ich modelky sa do roly budúcich neviest vžili a vážnosť sviatočnej chvíle vyjadrili výrazom pokory v tvári a náznakom úsmevu v očiach. „Časti ľudových odevov na fotografiách tiež pochádzajú z dedín, z ktorých sú zaznamenané party. Aj týmto je náš projekt výnimočný a sme hrdí, že sme mohli takýmto spôsobom preniknúť do slovenskej histórie a poukázať na čaro a pestrosť nášho folklóru,“ dodali.

Etnologička Katarína Sabová, ktorá sa na projekte podieľala ako spoluautorka a taktiež iniciovala myšlienku pozdvihnúť povedomie o takmer zabudnutých partách, hovorí, že jej hlavným cieľom bolo poukázať na stav od 20. storočia až po súčasnosť. „Aj pomocou tohto projektu sa zabudnuté, stratené fragmenty našej minulosti mohli spojiť s modernou predstavou umelcov, ktorí na tomto diele pracovali. Výsledok reprezentuje Slovensko nielen doma, ale aj vo svete a povzbudí ľudí pri pátraní po vlastnej minulosti,“ uviedla etnologička.

Dá sa parta preniesť do 21. storočia s tým, že by ju dnes ženy nosili, je otázne. Fotografka Zuzana Séniásová však dúfa, že projektom Party v 21. storočí sa inšpirujú dievčatá, aby sa k tradíciám vrátili. „Veľmi sa mi páči to, že aj v dnešnej dobe veľakrát počujeme, že dievčatá si dávajú na svadbu robiť čepčenie. Čo znamená, že starejší alebo ženy dávajú dole partu a nahrádzajú to čepcom vydatej pani,“ hovorí autorka projektu s tým, že spolu so svojím tímom sú radi, že môžu celému Slovensku a svetu ukázať, aké majú Slováci artefakty, o ktorých, bohužiaľ, veľa ľudí nevie. Aj to bolo dôvodom, prečo sa autori rozhodli zainvestovať čas do tohto projektu.

Projekt vystavovali po celom svete. Boli s ním v Európe aj v Amerike, dokonca aj na zimnej olympiáde v Južnej Kórei. Party pobehali zopár kontinentov. „Náš posledný úspech bol ten, že naše obrazy mohli ľudia vidieť aj na Expo v Dubaji,“ uzavrela Séniásová.