Dobrá správa pre stovky strojárov: Firma im chce zvýšiť platy o výšku inflácie

Takmer tisíc pracovníkov v Podpolianskych strojárňach sa v týchto dňoch dozvedelo, že vedenie im navrhlo zvýšiť platy. Mesačne by si mali prilepšiť zhruba o sto eur. Mnohých to potešilo, no niektorí sú skeptickí. „Uvidíme, či to tak naozaj bude,“ reagovali.

Manažment detvianskych Podpolianskych strojární (PPS) prichádza s návrhom novej kolektívnej zmluvy už v auguste a navrhuje plošné zvýšenie miezd o celú výšku inflácie. Zaujímavé je, že v minulosti sa kvôli vyšším financiám na výplatnej páske zvyklo vedenie spoločnosti s odborármi „naťahovať“, no teraz prvýkrát vo svojej histórii prišlo s takýmto ústretovým krokom samé od seba. „A to napriek turbulentnej situácii na európskom trhu a neustále rastúcim cenám vstupných materiálov a energií,“ pripomína tamojšie „šéfstvo“.

VIDEO: Čo hovoria ľudia zo strojární PPS na zvyšovanie platov?

Pomoc v turbulentných časoch

Firma hovorí o veľkorysej ponuke s tým, že do svojich rúk zobrali iniciatívu pri rokovaniach o novej podobe Kolektívnej zmluvy na rok 2023. Zástupcom odborárov už predložili návrh, ktorý okrem spomínaného zvýšenia platov zaručí tiež zachovanie všetkých existujúcich benefitov. Zdôrazňujú, že spomedzi doteraz zverejnených návrhov na zvyšovanie platov v slovenskom priemysle z dôvodu rastúcej inflácie ide zatiaľ o najveľkorysejšiu ponuku. Odborári sa k nej ale zatiaľ nevyjadrili, potrebujú vraj čas na jej preštudovanie. Či sú spokojní, dajú vedieť budúci týždeň.

Konkrétny nárast miezd vypočítajú v strojárňach podľa jesennej strednodobej predikcie základných makroekonomických ukazovateľov Národnej banky Slovenska. „Rozhodli sme sa spraviť prvý krok vo vyjednávaní už viac ako štyri mesiace pred skončením aktuálnej Kolektívnej zmluvy, lebo zamestnancom chceme ponúknuť záruku udržania ich životnej úrovne v turbulentných časoch, ktoré žijeme,“ povedal generálny riaditeľ PPS Group Martin Domiter. Pracovníkom a ich rodinám to má dať podľa neho istotu, že napriek inflácii sa v budúcom roku nezníži ich kúpyschopnosť ani životný štandard. Zároveň predpokladá, že im to umožní sústrediť sa na plnenie pracovných povinností.

Bianko šek?

Inflácia atakuje historické maximá, keď v prvom štvrťroku dosiahla 9,3 percent. Spotrebiteľské ceny v júli dokonca medziročne narástli až o 13,6 percent. „Prísľub takéhoto navýšenia platov je istou formou bianko šeku, lebo v tejto chvíli nie je možné odhadnúť presnú výšku inflácie v jesennej predikcii. Rozhodli sme sa však toto riziko podstúpiť, pretože si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči zamestnancom,“ tvrdí Domiter. Doplnil, že firma sa chce takto svojim ľuďom odplatiť aj za obdobie z minulosti, keď sa práve oni pričinili o jej prežitie v ťažkej ekonomickej situácii. Strojárne v Detve zamestnávajú takmer tisíc ľudí. Podľa našich informácií tam priemerný plat zvárača dosahuje minimálne tisíc eur. Pri tejto sume, ak by inflácia dosiahla desať percent, a návrh vedenia prejde cez odborárov, polepšili by si o sto eur. V prípade, že inflácia „vyskočí“ až na štrnásť percent, mesačne dostanú navyše 140 eur.

Strojárov je málo

Či táto správa zlepšila tamojším zamestnancom náladu, sme si išli overiť priamo pred budovu strojární, kde sme poobede natrafili na ľudí končiacich pracovnú zmenu. „Som zvedavý, akú mieru inflácie nakoniec vypočíta národná banka. Zvýšenie platu ale určite poteší,“ podotkol Karol Ľupták. Iniciatíva vedenia ho vraj neprekvapuje. „Vzhľadom na to, že strojárov nie je toľko ako kedysi, chcú si nás takto udržať,“ mieni.

Horizontkár Milan Lauko je presvedčený, že zvýšenie platov malo prísť už skôr. „Veď inflácia je tu od februára, marca, takže teraz je už neskoro. Šesť mesiacov sme vlastne stratili,“ hovorí. Okrem toho vraj nevie, ako je to dohodnuté. „Či len na rok, alebo na každý ďalší, inflácia po inflácii,“ doplnil. Skeptický je aj mladý muž, ktorý sa nám predstavil ako Lukáš. Najskôr mu do reči veľmi nebolo, ale nakoniec prehovoril. „Nejaký prospekt o zvýšení mzdy sa k nám dostal. Samozrejme, že ma to potešilo, ale či to bude pravda, uvidíme,“ povedal.

Skladníčka Martina Fekiačová tvrdí, že o zvýšení zatiaľ nič nepočula. „Až teraz od vás. Ale ak je to naozaj tak, veľmi mi to pomôže. Je to dobrý nápad,“ povedala s úsmevom. „Zvyšovanie životných nákladov v ostatných mesiacoch pociťujem dosť výrazne. Mám tri deti, takže asi sa niet čo čudovať,“ dodala.