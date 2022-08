Obec na Žitnom ostrove šetrí na plyne neobvyklým spôsobom. Pridáva doň vodík

Vodík je najrozšírenejším chemickým prvkom vo vesmíre, v posledných rokoch sa však čoraz častejšie dostáva aj do energetiky vrátane tej slovenskej. Kým v Dubaji v slovenskom Expo pavilóne pútalo v zime pozornosť vodíkové auto, leto v obci Blatná na Ostrove sa nieslo v znamení vodíka v plynovom potrubí.

Technik obsluhuje zariadenie na primiešavanie vodíka do zemného plynu počas tlačovej konferencie k prvému slovenskému testovaniu distribúcie zmesi zemného plynu s vodíkom v rámci projektu H2PILOT v Blatnej na Ostrove.

Prvýkrát na Slovensku si 300 domácností v pilotnom projekte vyskúšalo, ako na vodíku variť či ako ním vykurovať. Podľa starostky aj plynárov dopadol experiment pozitívne. „Obyvatelia sa neobávali, rozposlali sme informačný list, čo ich čaká a ako zabezpečíme bezpečnosť ich spotrebičov. Kontroly odhalili úniky plynu v 20 percentách domácností, ale aj v tých sa problémy odstránili,” zhodnotila starostka Terézia Földváry.

V praxi to prebiehalo nasledovne: technici spoločnosti SPP-D v obci nainštalovali špeciálnu stanicu, v ktorej sa do plynárenskej siete z natlakovaných fliaš začali začiatkom leta primiešavať vodík. Takýto obohatený plyn následne prúdil cez potrubia do budov, domácností a spotrebičov v celej obci. Pre ľudí sa v zásade nič nemenilo, všetko mohli používať tak, ako boli zvyknutí. Aby bola zaručená bezpečnosť, navštevovali ich technici SPP-D na kontroly a zabezpečovali prípadné opravy.

Prečo práve vodík? „Využívanie vodíka je atraktívne z viacerých dôvodov. Jednak pomáha zabezpečiť väčšiu stabilitu výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a flexibilné požiadavky zákazníkov, keďže je dobre skladovateľný,” uviedol riaditeľ SPP-D Martin Hollý. Druhou výhodou je podľa neho čistota vodíka, keďže má nulové emisie, teda vie prispieť k šetreniu životného prostredia a dosiahnutiu cieľa dekarbonizácie.

„Ak prihliadneme na aktuálnu situáciu, každé zníženie závislosti od dovozu zemného plynu je vítané a každé percento, ktoré môžeme nahradiť vlastnými zdrojmi, pomôže,” potvrdil aj analytik Andrej Lednár, konateľ spoločnosti Prvá energetická. Zároveň doplnil, že aktuálne sa za bezpečnú považuje prímes 5 až 20 percent vodíka do zemného plynu.

V rámci tohto testu plynári primiešali do obecného plynovodného potrubia 10 percent vodíka. Hollý vysvetlil, že cieľom bolo pochopiť, ako ovplyvní takéto obohacovanie zemného plynu prevádzku siete a ako ju musia technicky upraviť, aby fungovala bezpečne a spoľahlivo aj v prípade, že ju postupne rozšíria na celom Slovensku.

Lokalitu si plynári z SPP-D nevybrali náhodou. Podľa zástupcov spoločnosti sa totiž obec Blatná nachádza v dobre dostupnej vzdialenosti od Bratislavy pre výjazdy technikov, má vhodné množstvo odberných miest a výhodou je aj vyše 20-ročná sieť zahŕňajúca domy, bytovky aj firmy. Ako vhodnú lokalitu Blatnú na experiment potvrdilo aj zastúpenie rôznych používaných materiálov v sieti, keďže miestne rozvody sú vyrobené z ocele aj z plastu.

