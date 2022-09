Turbulentné časy Lučenec neodradili. V strede krízy stavajú plaváreň za milióny

Novinka vyrastie v blízkosti viacerých športovísk. V okolí sa nachádza napríklad futbalový štadión, tenisové kurty či letné kúpalisko. Náklady na krytú plaváreň sa vyšplhajú na viac ako 5,5 milióna eur. Investorom je mesto, ktoré na to bude čerpať z vlastných a úverových zdrojov. Na projekt však získalo tiež dotáciu vo výške 1,5 milióna eur z Fondu na podporu športu. Primátorka Lučenca Alexandra Pivková o tom hovorila priamo na stavenisku, kde objekt vyrastie. Práce by mali trvať štrnásť mesiacov.

„Naša snaha sa ešte nekončí. Urobíme všetko preto, aby sa nám podarilo získať aj ďalšie dotácie – napríklad z Fondu obnovy,“ povedala primátorka s tým, že takto chcú znížiť nároky na mestský rozpočet. Pripomenula, že samotnou stavbou narastie aj hodnota majetku mesta. „Okrem toho sa vybudovaním novej športovej infraštruktúry vytvorí 20 nových pracovných miest,“ upozornila. Celá spoločnosť podľa nej prežíva náročné obdobie, no výstavbu plavárne berie ako výzvu, ktorú chce so svojím tímom úspešne zvládnuť. Urobia vraj pre to maximum.

Ohľad na ekológiu

Najnáročnejšie budú základy spodnej stavby, ktorú oproti pôvodnému terénu trochu zdvihli. „Zarovnali sme ju s terénom s tým, že všetky výkopy, aj z hľadiska šetrenia, neodvezieme na skládku, ale budú sa svahovať smerom k mestskému kúpalisku a existujúcemu parkovisku,“ vraví autor projektu Peter Kúdeľa. Objasnil, že horná stavba pozostáva z oceľového skeletu oplášteného minerálnymi panelmi. Ozvláštnili to kamennou strechou z fasády. Vrchný obklad bude imitáciou dreva.

Bazén so šiestimi dráhami bude mať dĺžku 25 metrov, aby vyhovoval na organizovanie plaveckých súťaží. „Návštevníci budú mať k dispozícii dve parné sauny – bylinkovú a soľnú. Tiež fínsku a infra saunu, ochladzovací bazénik a vírivku,“ potvrdil Kúdeľa. „Kapacita plavárne bude zhruba 150 ľudí, no podľa prepočtov sa priemerné maximum odhaduje na 60 návštevníkov,“ ozrejmil. Podčiarkol, že pri projektovaní brali ohľad na ekológiu. Ohrev vody v sprchách napríklad bude zabezpečovať solárna energia. „Aby sme šetrili zdroje, vodu bude počas prevádzky držať v norme technológia a raz do roka je naplánovaný sanitárny týždeň, kedy sa komplet všetko vypustí. Náročnosť na jej výmenu a poplatky by nemali byť drastické,“ doplnil Kúdeľa.

Zastaviť sa to nedá

Dodávateľom stavby je firma Construct, pričom jej zástupca Martin Podhora ubezpečuje, že termíny chcú dodržať. Všetko sa však bude podriaďovať aktuálnemu počasiu, stavu a dodávkam. Hoci ide o náročný projekt v období veľkého zdražovania, samospráva verí, že novinku nebude problém prevádzkovať. Odhaduje, že ročne pôjde z jej rozpočtu na údržbu plavárne 200-tisíc eur. V dnešných turbulentných časoch vraj ťažko predpokladať, čo bude, no projekt sa už zastaviť nedá.

Pivková vysvetlila, že areál prepoja s už existujúcim mestským kúpaliskom a ďalšími športoviskami v blízkosti. V budúcnosti tak plánujú ponúkať komplexný areál na rôzne sústredenia športovcov aj s možnosťou ubytovania v priestoroch za hlavnou tribúnou futbalového štadióna. Celá zóna je podľa nej zaujímavá, lebo ju obohatili o cyklotrasu a tiež o mestské ovocné sady. Neďaleko sa nachádza aj veľký park so zónou určenou deťom.

Nová plaváreň má okrem iného zvýšiť atraktivitu mesta. Slúžiť má aj žiakom základných škôl počas povinného plaveckého výcviku či viac ako tridsiatke športových klubov, ktoré v Lučenci pôsobia.