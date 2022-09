Prípad ekodukt: Štát môže prísť o 300 miliónov na diaľnicu D3. Kvôli osadníkom

Ekodukt má už čoskoro vyrásť na trase, kde stojí problémový dom. Ak by štát termín výstavby nestihol, musel by vrátiť dotáciu vo výške 300 miliónov eur za celý úsek kysuckej diaľnice D3, ktorej je súčasťou. Obci preto už začiatkom júna prišlo oznámenie o začatí stavebných prác.

VIDEO: Dom stojí na mieste, kadiaľ povedie trasa ekoduktu. Čo na situáciu hovoria obyvatelia a čo starostka?

Starostka Renáta Majchráková potvrdila, že zelený most má prechádzať rómskou osadou, kde je natrvalo prihlásených 39 ľudí. Už pred štyrmi rokmi sa za obec písomne vyjadrila, že s technickým riešením ekoduktu problém nemajú, no v jeho trase žije rómska komunita. Časť žije v dome, ktorý vlastní rodina Balážovcov, ostatní v okolitých čiernych stavbách.

„Väčšinou sú to nezamestnaní ľudia, ktorí nemajú šancu na nájomné bývanie, lebo nespĺňajú podmienky stanovené všeobecne záväzným nariadením o prideľovaní bytov,“ hovorí starostka. Objasnila, že medzi nimi sú aj dvaja starobní dôchodcovia s vnučkami, ktoré sú zdravotne postihnuté. „Títo ľudia peniaze na bývanie majú, ale pri jeho zháňaní narážajú na predsudky. Sama som sa im niečo snažila nájsť cez realitky, no bez úspechu,“ povedala. Pritom ide podľa nej o veľmi slušnú rodinu.

Kde sa stala chyba?

„Ekodukt je súčasťou rozšírenia koridoru od českej hranice po Svrčinovec. Vybudovať sa má v rámci diaľnice D3, pričom financie na ňu sú podmienené práve ním,“ vysvetlila Majchráková. Ozrejmila, že zelený most má byť hotový a skolaudovaný v roku 2023. „Stavenisko bolo prevzaté, ale práce zatiaľ započalo len združenie, ktoré má na starosti rozšírenie koridoru železničnej trate. Tá je na opačnom konci. Zelený most má postaviť Váhostav, pričom odštartovať to musí najneskôr začiatkom budúceho roka,“ vysvetlila.

Starostka pokračovala, že donedávna považovala dom Balážovcov za legálny. Podľa stavebného odboru Okresného úradu v Žiline to tak ale nie je. „Prišlo nám odtiaľ oznámenie, že tá budova sa nevyvlastní a majitelia za ňu nedostanú náhradu. My ako stavebný úrad máme nariadiť jej odstránenie, lebo je nelegálna,“ spomenula dokument, ktorý im prišiel. Zdôvodnili to tým, že rozhodnutie o umiestnení stavby v roku 1961 bolo síce vydané, ale dom postavila rodina na inom pozemku. No a nikdy ho neskolaudovali.

„Neviem, kde sa stala chyba a kto to celé spôsobil, ale ich dom je zapísaný aj v katastri. Dostal súpisné číslo a na liste vlastníctva sa viedol ako legálny. Tak sme ho aj brali,“ podotkla Majchráková s tým, že za čierne považovala len obydlia v jeho okolí. Rozhodnutie o odstránení stavby je vraj otázkou niekoľkých týždňov. Celé to ale môže oddialiť odvolanie, ktoré osadníci môžu podať na krajský stavebný úrad.

Najali si právnika

Samozrejme, osadníci reagujú na svoju aktuálnu situáciu veľmi emotívne. Sú nahnevaní a boja sa, že skončia bez strechy nad hlavou. „Mňa nezaujíma, že štát príde o 300 miliónov. Nech riešia, kde budeme bývať,“ rozhorčuje sa spolumajiteľ dotknutého domu Ján Baláž. „Máme ho po rodičoch. Túto parcelu máme na liste vlastníctva, takže je legálny. To isté nám povedal právnik, ktorý nás zastupuje,“ hovorí. Bez odškodného sa odsťahovať odmieta. „Odstrániť mi to tu nemôžu. Poženiem to na súd, jedine ten o tom môže rozhodnúť. Budem sa odvolávať, kým sa nedovolám pravdy,“ uzavrel Baláž. Ostatní v osade sú tiež znepokojení – najmä mladé matky s deťmi. Starostka však podčiarkuje, že riešenie sa musí nájsť.

„Väčšina z nich nechápe, že síce zastupujem stavebný úrad, ktorý má niečo nariadiť, odstrániť, ale som tiež ten, kto s nimi súcití a je na ich strane. Chcem, aby išli niekam, kde môžu normálne žiť,“ vraví Majchráková. Pozemok na výstavbu nejakej alternatívy zatiaľ nemajú, no momentálne sú v štádiu hľadania. „Najradšej by zostali vo Svrčinovci, veď tu sú doma. Súhlasili by však aj s tým, keby mohli ísť niekde v rámci okresu,“ mieni. Tvrdí, že na ulici ich nenechajú. „Urobíme všetko pre to, aby sme im našli nový domov. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka,“ doplnila starostka.