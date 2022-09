Košičanka za volantom nafúkala viac ako štyri promile

V sobotu popoludní viedla 46-ročná Košičanka automobil zn. Citroën od obce Kechnec smerom do Hanisky. Na trojramennej križovatke odbočila doľava na miestnu komunikáciu a počas toho narazila do Fiatu, ktorého vodička stála na hranici križovatky a dávala prednosť vozidlám idúcim po ceste označenej ako hlavná cesta.

„Vodičky boli po dopravnej nehode podrobené dychovým skúškam. Policajti neskôr takmer neverili vlastným očiam keďže vodička citroënu bola riadne pod parou. V dychu mala 2,02 mg/l, čo je v prepočte 4,21 promile. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Košice-okolie ženu obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová s tým, že k zraneniu žiadnych osôb, našťastie, nedošlo.

Počas uplynulého týždňa prichytili policajti v Košickom kraji viacerých opitých vodičov. Za zmienku stojí ešte aj ďalší 45-ročný Košičan. Možno by na to nebol nikto ani prišiel, keby sa pri cúvaní s autom na jednom z košických sídlisk neťukol s iným autom. Policajti, ktorých ku nehode privolali, u muža dychovou skúškou zistili 1,47 mg/l alkoholu v dychu (3,06 promile). Ďalším rekordérom s alkoholom v dychu a ešte aj so zákazom viesť motorové vozidlo bol 44-ročný Michalovčan. Počas kontroly policajtom nepredložil vodičský preukaz a dôvod bol hneď jasný. „Bonusom“ bol ešte alkohol, ktorý prezradila dychová skúška – 1,52 mg/l alkoholu v dychu (3,17 promile).

Všetci títo nezodpovední vodiči skončili svoju jazdu v cele policajného zaistenia s obvinením z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky na krku. Michalovčan aj s obvinením z marenia výkonu úradného rozhodnutia.