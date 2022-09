Vládne opatrenia okrádajú kraje. Banskobystrický príde o 32 miliónov eur

Rodinný balíček ukrojí z predpokladaných daňových príjmov BBSK v aktuálnom a nasledujúcom roku zhruba 21 miliónov eur. Ďalších 11 miliónov zahŕňajú 500-eurové odmeny a zvýšenie platov zamestnancov v školstve, sociálnych službách a kultúre. Predseda kraja Ján Lunter pripomína, že na jednej strane vláda zobrala župám z ich peňazí a na druhej strane im zvýšila náklady doposiaľ ničím nekompenzovaným zvyšovaním platov zamestnancov v krajom zriadených organizáciách.

Ján Lunter o zvyšovaní cien energií.

Kríza, akej sme ešte nečelili

„Áno, medziročne naše daňové príjmy v absolútnych číslach mierne porastú, no ani náhodou to neznamená, že vo finále budeme mať viac peňazí. Okrem toho nikto s nami nehovorí o tom, ako sa postaviť k obrovskej energetickej kríze, akej ešte nikto v histórii našej krajiny nečelil,“ povedal Lunter. Celé Slovensko podľa neho žije v očakávaní a obavách, čo sa bude diať s cenami energií.

„Sú pred nami týždne, kedy budeme musieť všetci preniesť cenový šok do našich rodinných rozpočtov,“ upozornil. Pokračoval, že vysporiadať sa s tým musia tiež obecné, mestské a krajské samosprávy. Je vraj jasné, že každý musí urobiť niečo pre to, aby ušetril energiu. Župa preto prichádza s opatreniami, ktoré majú jej spotrebu znížiť o pätnásť percent. Zahŕňať to má napríklad stiahnutie teploty vykurovania o dva stupne, výmenu žiaroviek za úsporné, zníženie počtu hodín, počas ktorých sa na úrade svieti či vypínanie počítačov namiesto stand-by režimu. Začnú na svojom úrade, no podobnú úsporu budú žiadať aj od svojich organizácií.

Kraj počíta tiež s dlhodobými riešeniami, medzi ktoré zaradil napríklad zvýšenie energetickej sebestačnosti inštalovaním fotovoltických a fototermických panelov na strechách objektov vo svojom vlastníctve.

Banskobystrická župa vyzýva vládu, aby so samosprávami rokovala o kríze a jej riešeniach.

Riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý vysvetlil, že ak sa potvrdí reálna hrozba stúpania cien energií o viac ako 400 percent, len v jednom roku to na ich rozpočet bude mať dopad vo výške 20 miliónov eur. „Potom pre nás bude problém zostaviť rozpočet pre bežnú prevádzku ako kúrenie či svietenie. Veľmi nepriaznivo to ovplyvní tiež kapitálový rozpočet – obmedzia sa investície do sociálnych služieb, ciest, športovísk a podobne,“ ozrejmil Hollý.

Spoločný postup

„Zdražovanie, ale aj to, čo nám vyviedla vláda s rodinným balíčkom, odčerpá zdroje a neumožní prevádzkovať župu tak, ako by sme mali. Voláme SOS a chceme rokovanie s vládou,“ podčiarkol Lunter. Vyzýva, aby do rozpočtu, štátneho aj verejnej správy, ktorý sa má do parlamentu dostať do 15. októbra, zahrnuli opatrenia, na ktorých sa dohodnú. „Teda čo pre nás vláda môže spraviť a ako nahradiť výpadky, ktoré nám spôsobila. Takisto sa musíme baviť o energiách, s akými dotačnými schémami môžeme rátať,“ hovorí. O mimoriadnosti situácie podľa neho asi netreba nikoho presviedčať. „Teraz je určite čas, aby pán premiér rozbehol a viedol seriózne rokovania o krízovom pláne. Nestačí nás odkázať na ministerstvo financií,“ doplnil.

S výzvou vláde sa stotožnil aj predseda združenia SK8 Jozef Viskupič, ktorý prisľúbil spoločný postup z úrovne samosprávnych krajov. V stredu sa s banskobystrickým vicežupanom Ondrejom Lunterom zúčastnia rokovania predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vyzvú na spoločný postup.

