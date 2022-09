Svedkovia Židekovej nehody: Stáli pri ňom všetci svätí. Olympionik je v umelom spánku

Nehoda sa stala v obci Petrovice pri Bytči. Prví ju zaregistrovali ľudia v neďalekej bytovke. „Počuli sme silný výbuch, obrovskú ranu. Išli sme sa pozrieť na miesto, odkiaľ to išlo,“ uviedli očití svedkovia, ktorí hneď volali aj záchranárov. Zistili, že na strechu tamojšieho ovčína spadlo ľahké lietadlo. Po náraze začalo horieť. Sedeli v ňom dvaja muži, ktorí boli aj po páde pri vedomí. Jeden z nich stihol včas vybehnúť, no druhý v ňom zostal chvíľu zakliesnený a oheň mu spôsobil zranenia. Napokon sa však zo stroja vyslobodil aj on.

„Bol to Rado. On to lietadlo pilotoval. Popálený a v šoku utekal do domu svojich rodičov, ktorí bývajú neďaleko toho ovčína. Jeho otec ho hneď naložil do auta a išiel oproti sanitke, ktorá už bola na ceste. Stretli sa na moste v Bytči, kde si ho zdravotníci prevzali a išli s ním do nemocnice,“ povedal nám jeden z miestnych. Vysvetlil, že hoci Židek býva v Žiline, pochádza z Petrovíc. Stále tam má rodičov aj brata. Chodieva tam teda pravidelne.

Neveriaco krútili hlavami

„To lietadlo patrí jeho kamarátovi, ktorý v obci podniká. Nemal ho dlho, možno mesiac. No a počas havárie bol v ňom s Radom práve on,“ objasnil. Na rozdiel od nášho olympionika, ktorému oheň spôsobil viacero zranení, vraj jeho kamarát vyviazol len s popálenou rukou.

Ľudia, ktorí sa na miesto havárie išli pozrieť a videli obidvoch mužov unikajúcich z vraku lietadla na vlastných nohách, len neveriaco krútili hlavami. „Stáli pri nich všetci svätí,“ podotkli. Starosta Petrovíc Anton Pláňavský pritakáva. „Nielen oni, ale aj niekto vyšší,“ mieni. Ozrejmil, že kamaráti sa zrútili s ultraľahkým lietadlom, ktoré môže vážiť zhruba štyristo kilogramov. Netuší, z akej výšky spadli, no vysoko podľa neho vzlietnuť nestihli.

„Vyštartovali z lúky, na ktorej ten stroj aj parkovali. Dosť skoro ale začali mať technické problémy. Strácali rýchlosť, zrejme im začala odchádzať hydraulika,“ vraví Pláňavský. „Snažili sa teda otočiť a pristáť znova na tej lúke. Aby sa im to podarilo, stačilo zdolať ešte nejakých tristo metrov, no keďže stále klesali, spadli na strechu starého ovčína,“ priblížil. V tom čase sa v ňom vraj nikto nenachádzal – ľudia, ani zvieratá.

„Napriek smole mala posádka obrovské šťastie v nešťastí. Po prelomení strechy narazili na sklenú vatu, pod ktorou je ešte slama. Padli teda do toho,“ opísal starosta. Zlomili sa aj krídla lietadla, no výhodou bolo, že stroj sa neprevrátil. Vďaka tomu vraj mohli ľahšie otvoriť dvere a ujsť odtiaľ. Inak by hrozilo, že vo vraku zhoria. „Pri náraze sa tam vylial benzín a vznikol požiar. Viac zasiahol pilota, ktorý utrpel vážne popáleniny. Čo som počul, mal by byť mimo ohrozenia života,“ doplnil Pláňavský.

V umelom spánku

Hasiči zlikvidovali požiar vraku pomerne rýchlo. Obidvaja muži skončili v žilinskej nemocnici. Jej hovorkyňa Lenka Záteková potvrdila, že jeden z nich utrpel iba ľahké zranenia – menšie odreniny a popáleniny druhého stupňa predlaktia. „Absolvoval základné vyšetrenia, poskytli sme mu akútnu liečbu a bol prepustený do domácej starostlivosti,“ povedala. Pokračovala, že druhý utrpel popáleniny na tridsiatich percentách tela – najmä tváre, horných a dolných končatín.

Čítajte viac Popáleniny na 30 percentách tela. Medailista Židek sa zrútil s lietadlom

„Pacient je stabilizovaný. Z dôvodu liečby a ošetrovania bol v umelom spánku hospitalizovaný na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. V stredu doobeda bol letecky transportovaný na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,“ dodala Záteková.

Prípad je v štádiu vyšetrovania, od polície ho prevzal Letecký a námorný vyšetrovací útvar ministerstva dopravy. Do uzávierky však na naše otázky nereagoval.