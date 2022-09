Pribudnú mestským policajtom nové právomoci?

Žiadajú oprávnenie požadovať od ľudí overenie totožnosti, možnosť použitia paralyzátorov či gumených projektilov, ako aj viac kompetencií pri meraní maximálnej povolenej rýchlosti alebo možnosť používať civilné oblečenie.

Preto žiadajú rozšírenie a vymedzenie nových kompetencií, ktoré by im umožnili efektívnejšie pôsobenie na území samospráv. Hovoria o zákone o obecnej polícii, ktorý má už 30 rokov, a žiadajú, aby bol nahradený novým.

Poslanci Národnej rady SR v programovom vyhlásení vlády pripravili návrh na upravenie a rozšírenie kompetencií mestskej a obecnej polície. Hovorí sa v ňom, že „v štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce. Následne pripraví také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR“.

Procesy pokračujú

V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola vytvorená expertná pracovná skupina, ktorej členmi sú okrem príslušníkov obecných a mestských polícií a Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska aj zástupcovia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

„Pracovná skupina zasadala viackrát, pričom zo strany obecných a mestských polícií bol predložený zjednotený a konečný návrh zákona o obecnej polícii, ktorý bol následne predložený do pripomienkového konania v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,“ hovorí hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

„Uvedený návrh zákona o obecnej polícii je v súčasnej dobe v procese prípravy, to znamená, že prebieha legislatívny proces v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania. Po ukončení vnútrorezortného pripomienkového konania bude návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkového konania,“ vysvetľuje hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová s tým, že vzhľadom na vyššie uvedené je v súčasnosti predčasné vyjadrovať sa k návrhu zákona o obecnej polícii, lebo predmetný návrh zatiaľ neprešiel legislatívnym procesom, resp. pripomienkovým konaním.

V súvislosti s prípravou novej legislatívy zástupcovia mestských a obecných polícií upozorňujú, že na plnenie im zadaných úloh nemajú dostatočné nástroje a tiež dochádza k absolútnej nejednotnosti výkladu právnych noriem upravujúcich kompetencie obecných a mestských polícií.

Čo potrebujú?

„Veľmi dôležitou zmenou by mala byť úprava oprávnenia požadovať doklad totožnosti, ktoré sa momentálne vzťahuje len na osoby páchajúce priestupok, osoby, ktoré v súvislosti s priestupkom podávajú vysvetlenia a na hľadané osoby," povedal pre TASR Branislav Barna z Mestskej polície (MsP) Košice. To je podľa jeho slov nedostatočné, pretože preukázanie totožnosti považuje za potrebné aj pri plnení iných úloh, napríklad pri plnení zakročovacej povinnosti pri páchaní trestných činov, priestupkov a správnych deliktov, respektíve pri akejkoľvek zakročovacej činnosti pri ochrane života, zdravia alebo majetku.

Zmeny si podľa neho vyžaduje aj oblasť donucovacích prostriedkov, medzi ktorými chýbajú moderné, účinné a relatívne nezraňujúce donucovacie prostriedky, napríklad použitie paralyzátorov, spútavacích opaskov, gumených projektilov, značkujúceho streliva a podobne.

Dôležité zmeny a úpravy potrebujú podľa neho tiež putá, ktoré je v súčasnosti možné použiť len voči osobe zadržanej v súvislosti s trestným činom, ale nie v súvislosti s priestupkom. Z hľadiska oprávnení je podľa neho potrebné spresniť oprávnenia týkajúce sa jednotlivých druhov obmedzení osobnej slobody a z toho vyplývajúcich povinností.

Kompetencie obecných a mestských policajtov by sa mohli zlepšiť napríklad aj pri meraní maximálnej povolenej rýchlosti, ktoré nepovažuje za dostatočné ani bratislavská mestská polícia. „Vnímame mnohé ohlasy obyvateľov Bratislavy na rýchle a nebezpečné jazdenie našimi ulicami. Legislatívna zmena by mala umožniť merať rýchlosť prostredníctvom statických radarov a zasielať platobné rozkazy tak, ako to je napríklad pri statickej doprave – parkovaní – v uliciach hlavného mesta,“ uviedol pre TASR hovorca MsP Bratislava Peter Borko.

Obecní a mestskí policajti by podľa bratislavskej MsP mali mať aj možnosť vykonávať určité činnosti v civilnom oblečení. „Mestské a obecné polície pociťujú potrebu využívať civilný odev pri niektorých činnostiach. Týkajú sa napríklad kontroly nelegálnych skládok, keď im civilný odev umožní nepozorovaný pohyb v kritických lokalitách, alebo aj možnosť pokutovať nezodpovedných psičkárov, prípadne kontrolu nalievania alkoholu mladistvým," doplnil Borko.

V súčasnosti môže mestská polícia zaistiť osobu iba vtedy, ak ju pristihne pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a hneď ju odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Po novom by mestským policajtom mohli rozšíriť právomoci aj pri zaisťovaní či zadržiavaní osôb. Mali by tak možnosť zaistiť osobu aj pri priestupku, nielen pri podozrení zo spáchania trestného činu. Zápasia však s nedostatkom zamestnancov.

„Každá obecná či mestská polícia má svoje špecifiká. Napr. mesto Trenčín má približne 9 000 parkovacích miest a skontrolovať toto obrovské množstvo je často veľmi náročné. Existuje nepísané pravidlo, ktoré hovorí o tom, že na každých 1 000 obyvateľov by mal byť aspoň jeden mestský policajt. Trenčín má viac ako 55 000 obyvateľov a nás je 38,” argumentoval ešte v júli pre TASR náčelník MsP v Trenčíne Peter Sedláček.

Hovorí sa aj o zmene označovania áut mestskej polície. Tie by mali byť podľa návrhu mestských a obecných policajtov označované univerzálnym názvom Polícia a jednotlivé zbory by sa líšili iba znakom. Štátny znak by mala štátna polícia a erb konkrétneho mesta či obce zas mestská či obecná polícia. Takisto by mal byť policajt aj prostredníctvom oblečenia zreteľne identifikovaný. Mestá a obce by si chceli uchovať špecifiká, ktoré ich od seba odlišujú.

V optimálnom procese, ktorý zahŕňa všetky pripomienkové konania a parlamentné prerokovanie, by legislatívne zmeny mohli byť účinné už od 1. januára 2023. Či to tak bude, však Ministerstvo vnútra SR a Prezídium PZ nepotvrdili ani nevyvrátili. V Rámcovom pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie bol stanovený termín I. štvrťrok 2022.

